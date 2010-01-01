全球人工智能黑客马拉松圆满落幕 机器之心领跑北京战区

2017年6月24日至25日，全球首届人工智能黑客马拉松在全球15个城市同步开启，中国的北京与上海亦在其中。在由机器之心Synced承办的北京站赛区中，包括X-DARC、X-Lyte、DK、天网、爱感知等在内的15支战队汇聚一堂，在28个小时的时间内掀起技术的狂欢盛宴，这场精彩赛事获得了科技圈的广泛瞩目。

此次全球人工智能黑客马拉松·北京站由机器之心Synced承办、华院数据协办，阿里云、美团云、讯飞开放平台、竹间智能为战略合作伙伴。早在6月22日，比赛赛题已经由微软、DeepBelief.ai 和竹间智能通过全球官网发布：选手们将分别从Social challenge、Bussiness challenge及Media challenge三个场景中选择其一设计赛题，以此展现进行人工智能创新性设计的能力。

6月24日9时许，各路编程精英已早早聚集于北京中关村联想之星内，选手们摩拳擦掌，“高手对决”前的紧张气氛一触即发。上午十点整，比赛正式开始。在总共28个小时的比赛时间内，每一只参赛队伍须全力以赴，攻克种种技术难点，努力从这场马拉松式竞赛中脱颖而出。

在北京站的15支战队共80名参赛者中， 既有2016CCF大数据与计算智能大赛-客户用电异常行为分析赛题冠军得主，也有获得了 Udacity 机器学习工程师纳米学位的深度学习工程师;既有在校学生，也有拥有10年工作经验的职场人士。他们有的为分工明确的八人团队，有的是单打独斗一人组。在提交项目介绍后，所有团队开始根据赛题进行编程，设计完整的程序系统。位于联想之星的赛场内迸发出智慧与能力的绚烂火花。

在28个小时后的6月25日下午两点，所有参赛选手均按时提交代码，完成项目挑战。随后进入评测与项目演示阶段。此次人工智能黑客马拉松特别邀请了观战导师团队，来自阿里云、美团云、讯飞开放平台、竹间智能等各战略合作企业的导师均为人工智能领域内经验丰富的专家。导师们对选手们的作品进行了一一评判，并选出优胜者。

最终，乐得金融战队获得Bussiness challenge领域冠军，其针对商务办公场景设计出一个人工智能会议助手「AIMI」，其亮点在于可以自动抓取与会人员发言的重点，对其进行总结，并快速发给所有参会人员，大大提升了会议效率。天网战队则凭借一套「易选优品」的商品比价解决方案，将Social Challenge领域桂冠收入囊中。在社交场景下，针对情感应用， X-LYTE战队打造了一款人工智能表情生成语言系统。X-LYTE战队也因此获得Media Challenge领域冠军。胜者除获得荣誉证书与大赛精美纪念品之外，还赢得了机器之心专题报导、阿里云PAI平台限时免费使用权、美团云GPU云主机折扣券、讯飞开放平台提供麦克风阵列板及优先线上技术支持及知名企业招聘直通车等增值奖励，可谓收获满满。

随着最终结果的揭晓，全球首届人工智能黑客马拉松圆满落幕。在28小时内，全球15个城市的AI爱好者共同完成了人工智能程序设计、开发、运作的全过程，这无疑是一场全球人工智能领域内的狂欢。而由机器之心承办的北京站的成功，不仅为国内的AI“发烧友”们提供了自我展示的平台，更向世界展现了中国的 AI“芯”力量。作为中国首家系统性关注人工智能技术及产业的前沿科技媒体，机器之心SYNCED在此次活动中展现出的组织协调能力与专业精神，再次赢得了行业内的一致认可。