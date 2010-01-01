SR SHOW 2017上海国际服务机器人展全新起航，11月上海盛大开幕！ 

干货满满的SRSHOW旗下品牌活动SRSUMMIT2017第五届（北京）国际服务机器人千人大会刚刚闭幕，主办方立即投入到SRSHOW2017第六届（上海）国际服务机器人技术及应用展览会（以下简称“SRSHOW2017”）的紧张筹备中。

干货满满的SRSHOW旗下品牌活动SRSUMMIT2017第五届（北京）国际服务机器人千人大会刚刚闭幕，主办方立即投入到SRSHOW2017第六届（上海）国际服务机器人技术及应用展览会（以下简称“SRSHOW2017”）的紧张筹备中。本届展会将于2017年11月20-22日再次绽放上海新国际博览中心，将汇聚更多服务机器人产业领军企业、优质买家以及政府、高校、权威协会、学会、媒体、投资机构、机器人产业园区等方面的领导及专家，是中国服务机器人产业一年一度不可缺席的盛会！

SRSHOW2017由才企传媒、中国服务机器人产业联盟及科技部机器人产业技术创新战略联盟等国内外多家权威机构联合主办，并得到了中华人民共和国科学技术部、上海市人民政府的大力支持。本届展会以“智•创未来”为主题，全面展示服务机器人整机、集成应用、核心技术、关键零部件及贸易服务等全产业链的创新成果，并通过多场同期活动让国内外知名技术、营销专家与企业领导实现近距离接触，共同分享服务机器人行业最前沿的技术解决方案、渠道营销实战经验等等，可谓是服务机器人行业一次难得的饕餮盛宴！

往届展会现场

往届展会现场

本届展会将汇聚200+展商，展出面积达15000㎡，专业观众人数也将达35000人，并组织100+买家参观团，是近年来展会规模最大、展出形式最丰富、参展观众最多的一届，正如主办方一直以来所遵循的办展宗旨一样：打造亚洲第一服务机器人专业展。

展会现场将分为六大主题展区，包括商用/家用服务机器人展区、专业（特种）服务机器人展区、少儿智能科技产品展区、核心技术及人工智能展区、国际品牌馆及中国服务机器人产业联盟孵化展区，清晰的主题展区，更加方便专业观众迅速锁定意向商谈企业。

SRSHOW2017同期还将围绕服务机器人技术及应用展开10多场主题论坛，并组织一对一潜在买家商务洽谈，同时，金萝卜奖•2017服务机器人年度品牌评选暨颁奖盛典也将在展会同期举办，扫地机器人科普大赛也更是精彩绝伦，必将吸引更多专业观众积极参与其中。

往届同期活动现场

SRSHOW自2015年首次举办以来，吸引并汇聚了越来越多的服务机器人产业领军企业、中小型创新企业参加，展出面积、展品内容不断扩大，专业观众成倍增加，已发展成为集产品展示、品牌推广、买家对接、渠道营销、技术开发、企业融资、高端峰会及行业评选为一体的全方位服务平台，呈现出极强的品牌集聚效应，极大地推动了中国服务机器人产业技术及市场的国际交流和贸易发展。

2017，行业盛事——SRSHOW2017第六届（上海）国际服务机器人技术及应用展览会将再次与您相聚上海，并将以全新的面貌期待您的到来！

目前展会正在如火如荼招展中，优质展位有限，请参展企业预订从速！

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更多展会详情，欢迎浏览展会网页：www.srshow.cn

SRSHOW国际服务机器人展组委会

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