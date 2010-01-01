众望所归，业内大牛与你共创新智能

7月7日，由《电子产品世界》杂志社、启迪之星、洪泰智造工场联合主办的“EEPW人工智能与芯片高峰论坛”将在北京清华科技园科技大厦隆重召开。

7月7日，由《电子产品世界》杂志社、启迪之星、洪泰智造工场联合主办的“EEPW人工智能与芯片高峰论坛”将在北京清华科技园科技大厦隆重召开。本次大会召集人工智能产业内的领先企业，为众多关注人工智能的热心人士、想要从事AI事业的有志之士提供第一手的资讯和最先进的技术。作为首届人工智能与芯片相结合的高峰论坛，在探讨人工智能的同时，大会还就“芯片在人工智能中的重要作用”进行深度解析。

大会意在帮助人工智能初创企业和有心从业人士解答疑惑、消除顾虑、增强信心，故真诚邀请业内领先企业共同分享自己的观点。在上午的高峰论坛中，邀请到IDG资本资深副总裁黄翔，洪泰基金合伙人、洪泰智造工场创始人兼CEO乔会君，来自清华大学计算机科学与技术系教授、博士生导师邓志东博士，微软公司亚太研发集团认知服务产品总监叶海顺，英特尔中国研究中心人机交互实验室高级研究员刘章林和高通资深市场经理刘学徽。而下午“人工智能与硬件分论坛”同样值得期待。阿里云IoT事业部高级专家邢超将作首场演讲，赛灵思中国数据中心业务专家王晓群、声智科技副总裁李智勇、深瞐科技研发总监段斌、IDC人工智能研究总监张卓都将为观众带来精彩的内容分享。

除了厂商们提供的最火热的市场资讯、最前沿的技术知识和最精准的发展预测，在本次大会中，参会者们还可以与最亲近的同行交流经验。在这里，有60%的参会者是人工智能开发者及相关硬件工程师、有15%的行业企业代表和15%的高校AI相关专业研究生及博士，当然也少不了硬件创业者和创客们的参与。与此同时，参加会议还将有机会赢得疆域无人机和由洪泰智造工场提供的总价值20万元人民币的APL服务包。一切以参会者为中心的人工智能与芯片高峰论坛不仅能提供一应俱全的AI干货、还能助你找到创业伙伴、未来同事、得力助手或者合心领导，同时还有诚意满满的精美奖品，满足大家精神、物质、情感三方面的综合需求。

本次大会主办方之一《电子产品世界》杂志社作为主流媒体在半导体行业沉浸多年，对半导体产业一直抱有极大的热忱，同时对新型产业也时刻关注着。人工智能的重要意义不仅仅是扩大各个国家的经济增长，它也将从根本上改变人类的生活方式，越早掌握人工智能的相关技术，就能越早地抓住对生活的掌控权。希望能够借此大会向从业者揭示芯片对AI的重大作用，进而有效促进人工智能的发展。

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