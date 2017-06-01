落地AI即服务，腾讯云加力建设共赢智能云生态

6月22日，在以“云+生态，聚合未来”为主题的腾讯云+未来峰会合作伙伴专场上，腾讯云正式宣布新版“云+创业”扶持计划，进一步提升对创业公司的支持力度，助力创投企业快速成长。

6月22日，在以“云+生态，聚合未来”为主题的腾讯云+未来峰会合作伙伴专场上，腾讯云正式宣布新版“云+创业”扶持计划，进一步提升对创业公司的支持力度，助力创投企业快速成长。腾讯云副总裁谢岳峰表示，腾讯云将专注于做好连接器，携手合作伙伴打造开放共赢的智能云生态，推动以“AI即服务”的方式普及人工智能赋能各行各业。

专注做好连接器，打造共赢“智能云”生态

伴随着腾讯云生态的高速增长，合作伙伴的数量增长445%，合作伙伴的客户数量增长238%，合作伙伴业务收入增长560%。在构建合作伙伴的生态环境的过程中，腾讯云利用自身的卓越的互联网能力专注于做好“连接器”。腾讯云副总裁谢岳峰表示，腾讯云开放移动通讯服务、大数据服务、人工智能服务给合作伙伴，并打造战略合作伙伴、开发合作伙伴、代理合作伙伴、咨询合作伙伴、服务合作伙伴的合作伙伴生态体系，让更多合作伙伴的解决方案和能力互补，致力于为客户提供更好、更完整的解决方案，创造更大的价值。

目前，腾讯云已经有超过200家各类型的开发合作伙伴，通过与神马、东华、东软、中科软、长亮、思迪、中科大洋等行业领军企业合作，为交通、政务、扶贫、公安、旅游、保险、证件、工业等各行各业的客户提供解决方案。其中，腾讯云与东华合作开发的精准扶贫软件已经在铜仁市落地，实现了扶贫云的重大突破。

云市场作为腾讯云的一个重要组成部分，主要发力三大方向：完善镜像、运维、软件上云配套的基础服务;开放AI、大数据、支付、安全等腾讯累积的核心能力;专注于游戏、金融、互联网、政务、传统行业、深度云定制、视频等优势领域的行业方案，为广大中小微企业提供便捷、标准、安全、丰富的上云服务。腾讯云云市场总监牛飞表示，未来将打造一个云应用的分发平台，将腾讯云的云能力、商务能力、品牌能力，开放赋能给合作伙伴。

“云+创业”计划再升级 扶持创业公司快速成长

“云+创业”计划是腾讯云联合投资机构、孵化器和产业园区等推出的创业扶持计划，旨在帮助创业者少走弯路，轻松上云。腾讯云将为加入扶持计划的创投企业提供的全方位支持，全面覆盖从最初的办公场所入住，到初期的产品部署迁移和腾讯云PaaS能力的整合，以及后续的市场推广、渠道销售、运营服务的支持以及创投融资的需求。会上，腾讯云宣布再次升级，新推出了创投专项扶持的起飞计划和腾飞计划，精选创投投企业提供包括云资源、流量、技术、培训等一体化的扶持，助力创投企业与腾讯云一起高速成长。

其中，“起飞计划”精选200家创业公司，每家提供最高22万元的扶持资源包，半年内最高10万元云产品代金券，一年内购买云产品享受8折优惠;“腾飞计划”精选100家创业公司，每家提供最高80万元的扶持资源包，半年内最高20万元云产品代金券，一年内购买云产品享受6折优惠。“腾飞计划”必须有VC、PE、孵化器、园区、基地或知名企业主推荐。

在腾讯云战略合作总经理庆雪辉主持的创投圆桌环节，针对创投领域，腾讯投资并购部执行董事穆亦飞表示，真正深入解决需求，需要合作伙伴的帮助，会在各个环节里找出各种场景和创新特色，进行赋能，然后用“投资+业务”方式，实现更紧密的结合。红杉宽带跨境基金合伙人徐全利表示，外企想要进入中国市场，就面临合作伙伴的选择。而腾讯云非常开放的态度，和强大的生态系统，使得很多企业都愿意与腾讯云合作。

在创业方面，销售易创始人CEO史彦泽表示，创业是想看看选择用互联网移动社交、大数据、AI的新技术，跟CRM结合能产生什么样化学反应。才云科技创始人CEO张鑫表示，希望像谷歌那样，把一种科技能力赋予给所有人，让大家能够更容易使用到这种能力。够快网络科技有限公司创始人CEO陈翊表示，在创业过程中，面临一个很大的问题就是企业对它的接受度，而与腾讯云合作有助于在这方面做好。

携手落地“AI即服务”，腾讯云战略合作联通、世纪互联

腾讯云与中国联通旗下联通沃云数据有限公司和联通网络技术研究院分别签署战略合作协议，宣布将在政企云计算市场拓展、混合云、下一代网络技术、物联网、安全等方面展开积极合作，合力拓展云计算业务。双方议定将依托彼此优势资源，在政企领域面向用户业务需求，针对性打造兼具双方技术优势的混合云解决方案，共同拓展云计算市场。此外，双方还将推动彼此生态融合，进一步探索市场机遇，共同推动云计算市场发展。

腾讯云与联通沃云、联通网研院签署合作协议

世纪互联与腾讯云签署了战略合作协议，双方将共同携手向混合云、联合产品集中发力，深度助推云计算产业发展，为政府、企业等行业用户提供一站式上云及云端业务保障服务。根据协议，双方合作基于世纪互联管理的26000+机柜，结合腾讯云的弹性部署、大禹安防、容灾备份等高可用性产品进行深度技术对接，将带给世纪互联所服务的2000+优质客户更丰富的产品及服务选择。同时，腾讯云服务的客户也可快速部署至世纪互联Switch+高能数据中心内，在混合云架构下的公有云和私有云之间进行无缝对接。

腾讯云与世纪互联签署合作协议

Forrester中国区副总裁研究总监吴晓敏解读全球云生态时认为，全球云市场发展进入了一个客户时代，很多公司在数字化转型中，用云的技术打造一个围绕客户的生态系统。在腾讯云的生态系统中，企业可以和合作伙伴利用云、互联网、人工智能的新技术，及时了解客户的需求，更好、更快的创新，以适应更快速服务客户的新阶段。

未来，腾讯云将作为“连接器”，与更多合作伙伴达成战略合作，通过自身的能力，加大云市场建设力度，赋能合作伙伴创造更大的价值，推动“AI即服务”落地，打造开放共赢、融合发展的云端生态体系。