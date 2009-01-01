以云为桥，腾讯云助互联网行业加速连接人工智能

6月22日，在“智慧上云 成就未来”的互联网主题专场上，腾讯云互联网业务总经理答治茜认为，互联网行业是大数据应用最快落地的领域，具备丰富的人工智能技术落地的场景。腾讯云将推动“云+AI”模式，加快互联网行业连接人工智能等新兴技术。

在腾讯云+未来峰会上，腾讯云首次发布AI（人工智能）战略新品——AI即服务的智能云，满足市场对AI能力多维度的需求。6月22日，在“智慧上云 成就未来”的互联网主题专场上，腾讯云互联网业务总经理答治茜认为，互联网行业是大数据应用最快落地的领域，具备丰富的人工智能技术落地的场景。腾讯云将推动“云+AI”模式，加快互联网行业连接人工智能等新兴技术。

“互联网+AI” 只差一朵云的距离

在21日的”腾讯云+未来”峰会主论坛上，马化腾再次提起他曾在2017年贵州数博会上提出的概念“用云量”，马化腾解释工业革命时代用电量可以衡量城市和国家的经济发展水平。在人工智能时代，这个标准进化为“用云量”，云计算成为新一代信息能源并将带来新一代产业革命。

也就是说，目前的社会进入到云计算为入口，AI即服务阶段。“互联网的企业正在加速成长，而且这个成长过程变得越来越短，“用云量”正在成为一个企业在对基础设施运作效率的考量指标。”腾讯云互联网业务总经理答治茜认为，“伴随着行业成长趋势，云将呈现井喷式发展，云的产品也将逐渐多样化。在百亿级国内云计算的市场份额中，腾讯云聚焦基础IaaS设施以及少量PaaS平台服务，通过联合大量行业合作伙伴满足市场需求。2016年腾讯云合作伙伴增长速度超过400%。

每日“2500万+”次出行， 摩拜单车共享在云端

共享单车行业竞争日益激烈，但是摩拜依然保持高速增长，除了源自商业模式创新，离不开云的强大技术支撑。摩拜首席架构师范同祥，在论坛现场首次揭秘摩拜单车每日2500万次出行服务背后的秘密。

“摩拜的成功源于物联网技术的较早布局，使用腾讯云后，经历了多次裂变式发展，系统架构高速演进。摩拜单车的IT研发团队不遗余力地建设自己的开发运维体系，把技术、后台打造成一个具备互联网特质的分布式系统，以支撑高并发、大流量的系统。” 范同祥说。

“腾讯云的技术服务起到了至关重要的作用。”范同祥解释到。摩拜单车的物联网系统就是搭建在腾讯云上，并不断迭代。

摩拜单车通过腾讯云，搭建了一套完善的云端与车载智能锁的双向通信平台。IT部门可以通过调度策略，在蓝牙、GPRS、短信等方式中智能切换信道，及时通知云端并完成相应指令，每日为用户提供累积达到2500万+次的出行共享服务。

腾讯云通过技术服务为摩拜单车的骑行场景打下基础。腾讯通信云产品还涵盖即时通信、音视频通信、PSTN语音通信、文字/语音短信、流量增值服务等服务。随着腾讯云“AI即服务”的推进和进一步落地，或许在不远的将来，我们仅仅只需要一条语音就可以为离你最近的一辆摩拜单车开锁。

珍爱网遇上腾讯云 ，大幅降低人工质检成本

国内最大的婚恋网站珍爱网与腾讯云达成合作，腾讯云为之提供语音识别、文件储存、电话和短信通知等服务功能。通过智能语音识别，帮助企业客户降低沉重人工的束缚，这就是腾讯云“AI即服务”最直接的体现。以往珍爱网需要通过人力检查客服语音中是否存在违规内容，现在通过腾讯云AI语音识别能力，能够大幅度降低人工操作成本。

从2006年100万注册会员，到现今近1亿的用户，珍爱网每天的语音质检量已超过6000小时，若采用传统的语音质检, 则需要1000多名质检人员。腾讯云AI服务的语音识别技术，识别精度高，能够将语音转成文本，还可以识别情绪，成功解决了传统语音质检存在的覆盖面窄、标准不一的弊端。同时，智能语音识别还能将电话语音做AB路分离识别，快速区分红娘和用户说话，提高了工作效率。

珍爱网技术副总裁范成涛对腾讯云给予高度的评价：“我们计划在2018年把所有服务都迁到云上来，未来将会跟腾讯云在图片、视频、AI等更多方面的业务上展开合作和探讨。”

AI赋能蘑菇街，为用户智能推荐搭配

AI即服务，让人首先想到的就是技术赋能，因为技术让服务获得一种超能力。美丽联合集团副总裁曾宪杰，就从“AI+时尚电商”的角度，找到了技术赋能的可能。

“对于一个时尚电商来讲，需要成为一个购物入口，需要提供的是内容+商品的服务，而不仅仅是商品的服务”，曾宪杰说。“对于时尚电商来讲，图片、直播、短视频，都可能是重要载体。”

AI与时尚电商的结合，最直接的运用就是理解图片。在当下的移动互联网领域，PGC的内容比UGC内容更有吸引力。通过腾讯云的底层大数据平台支持计算机视觉AI技术，找到全身搭配的图片作为候选集，而通过大数据计算的结果，会反馈给时尚运营，从而从中挑选出最佳穿衣方案给到用户。美丽联合提供智能化的搜索分析功能，成功帮助女生解决搭配痛点。

曾宪杰认为AI的发展会越来越快，这对于电商企业而言是利好。而当AI真正渗透到人们最基础的的衣食住行生活场景中，也就实现了“AI即服务”。

云将是互联网的入口 而AI则是服务的出口

如何通过云计算快速获得 AI 能力，从而让 AI 技术成为行业的创新生产力，这是各行业现阶段最为关心的一个话题。对于腾讯云而言，则希望通过深厚的AI技术能力和云服务积累为互联网企业的云化提供强有力的保障，便利越来越多的普通大众。这种保障是全方位的、立体的，既涵盖产品的基础架构设计，还包括数据库的管理，甚至是智能存储与分发。

那么，腾讯云又具备那些能力，能够帮助互联网企业快速“上云”？

为大型互联网企业优化云应用

腾讯云技术总监罗志谈到，腾讯云经历了虚拟主机建站、服务器托管/IDC租赁、战略外包、公有云的发展历程，经过亿万用户的锤炼，现阶段整合技术推出“AI即服务”智能云。为大型互联网企业“上云”助力。

海量数据库管理云化

腾讯云数据库研发负责人杨繁提到云数据库CDB运维经历了工具化、自动化、精细化的过程，而伴随着云计算的发展，目前企业的数据库管理进入到了精细化运维的层面，这其中包含数据化和服务化两个概念。比如数据迁移服务DTS，以及针对数据的挖掘、可视化、数据组织、数据完善的层级运维，这些都是腾讯云的优势，也是AI即服务的智能云的中坚结构。

智能云连接数据与未来

负责腾讯基础组件、腾讯云LXC、KVM、CDN、对象存储等产品的研发和管理工作的腾讯云存储负责人黄炳琪表示，基于腾讯云的智慧安防实现框架，可以实现传输加速能力、边缘分析计算能力、基础存储的计算能力、数据生命周期管理的业务突破。

在云计算时代，互联网连接着人、信息、服务、硬件，云计算是人工智能的计算平台，与产业结合的人工智能技术将以行业解决方案的形式快速为企业用户所使用。腾讯云以其深厚的实力和积累，以及被亿万用户验证过的安全性和可靠性，将在“云+AI”的浪潮中，助力更多互联网企业技术创新和转型升级，享受“AI即服务”的技术红利。