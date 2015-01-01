12小时人工智能线下编程马拉松结束 专业！紧张！激烈！

“很兴奋也很累，中午饭都没怎么吃就继续，上场前一分钟还在努力调试代码……”

“很兴奋也很累，中午饭都没怎么吃就继续，上场前一分钟还在努力调试代码……”

“场地、氛围、餐饮都很棒，进入这里突然有上战场的感觉，大家都非常有激情。第一次使用Power架构，似乎找到了第一次使用电脑的兴奋感觉。”

奋战了8多个小时，有个参赛女生说：“现在比较轻松!!!。”

……

这些年轻人，经历了疯狂、兴奋的……12个小时AI编程大趴。

他们和她们在12个小时里，究竟做了什么?

6月17日【上海】，由CSDN主办IBM、兴业数金、NVIDIA协办，主题为“PowerAI人工智能线下马拉松编程大赛”在上海兴业数金公司成功举办。本次活动在国内人工智能算法领域引起广泛关注，报名者踊跃。活动报名296人，经过严格选拔后由63位开发者自由组队形成的16个团队参加了现场决赛圈的比赛， 10000+以上用户通过映客平台观看了活动直播。

探秘金融AI

百业之母的金融行业，典型的非结构化“大数据”体量巨大，海量录音数据中蕴藏丰富的客户、市场和服务增值信息，内含偏好选择、业务咨询等重要内容，是银行进行营销决策和产品服务设计的重要参考。本场编程大赛的选题正源于此，基于金融机构真实案例场景，通过客服语料挖掘潜在的产品销售商机和购买意向展开，通过挖掘分析有价值信息，为服务与营销提供数据与决策支持，发现最新的市场机遇和客户关注热点。

IBM大中华区硬件系统部服务器解决方案副总裁施东峰

大赛聚焦金融领域，参赛者均来自金融行业，包括：浦发银行、交通银行、兴业数金等多家知名金融机构纷纷组团参赛，还有许多金融IT人士自行组队参赛。为了提高大赛评委的专业性和公正性，活动特邀了等多方AI业界重量级专家的评审嘉宾，他们分别是：

IBM大中华区硬件系统部服务器解决方案副总裁施东峰、兴业数字金融服务(上海)股份有限公司总裁助理陈旭群、英伟达社区负责人、CUDA应用市场总监侯宇涛、上海交通大学副教授钱彦敏，以及作为本次大赛专业技术评审和支持的IBM系统实验室高性能计算研发部经理宋煜、IBM高级研究员王鹏、IBM高级架构师燕阳、IBM高级架构师魏斌。

以上本次大赛的技术评委都全程参与了比赛，并为参赛者提供答疑和技术指导服务。除了现场嘉宾外，CSDN &《程序员》总编孟迎霞、中国分布式总账基础协议联盟 (ChinaLedger)技术委员会主任白硕也为此次大赛带来了远方的寄语。

值得一提的是，本次比赛的评委在赛题上设置了一些陷阱题，比如：在一部分对话中加入了大量不同金融的理财产品名字，如果参赛选手使用了词频的方式来做,那么准确率会大大降低;同时,在客户的购买意愿上,大量使用了双重否定, 因此也在一定程度上增加了题目的难度。

一场考官与考生的较量开始了……

靠实力说话

比赛在晚22点正式结束，IBM施东峰为一等奖获奖团队颁奖并致辞，兴业数字金融服务(上海)股份有限公司总裁助理与上海交通大学副教授，上海交大-思必驰人机交互联合实验室副主任钱彦敏钱彦敏颁发了二、三等奖， IBM专家评委宋煜、王鹏为每一只获奖团队进行了精彩的技术点评。

参赛团队全部个人自发参赛，获奖团队名单如下：

一等奖团队是12组，组员来自于交通银行。

他们为什么获此殊荣?

宋煜点评说，12组团队在整个数据的训练中使用的fine-tuning的方式，在一个大语料模型的基础上,针对金融专业词汇再次进行训练,而后在这个基础上进行语义分类，准确率非常的高。同时,他们在测试阶段把整个预测过程变成了一个服务,从而大大缩短了数据装载和模型装载的时间从而使他们的性能达到了最优，只是用了0.9秒就完成了所有测试数据的分类。这种用法在实际的线上业务中广泛应用，如何去动态在一个集群中管理这些服务并提供实时响应，是目前在大规模线上业务中的一个挑战。

二等奖团队14组、7组，组员分别来自齐鲁咨管和坚斯、亿贝、宝龙、蚂蚁金服。

三等奖团队15、13、5，组员分别来自兴业数金、浦发银行和秒针系统、平安健康、维信金科、聚淘百恒网的混搭组。

再次恭喜以上获奖团队在编程马拉松中取得优异的成绩。

大咖点评

“今天，IBM已经淡化了X86和POWER之间技术的架构纷争，而是提供了一个整体的可以专注到业务方面的应用给客户来用。我们给客户传递的信息不是IBM的CPU快不快，而是与AI结合的好不好，以及整个架构在人工智能方面的整体表现水平如何。IBM的人工智能，需要解决企业的实用性、易用性问题。”

“接下来，IBM计划和兴业数金、英伟达、CSDN等合作伙伴一起，逐步构建完整等人工智能技术生态。我们会一起合力构建最适合用户的人工智能解决方案，建立新的商业模式。只有这样人工智能才能实际应用到行业领域里，真正改变世界。希望有越来越多的技术人才才遇到我们后续的活动中，IBM将为人工智能领域的生态环境构建，持续提供强有力的技术支持。”

——IBM施东峰

“兴业数金作为一家金融科技公司，十分注重人工智能技术的发展变革，以及对金融领域的影响。我们设立了算法金融实验室来负责跟踪、研究前沿的人工智能技术，推进人工智能产品在金融领域的应用，为中小银行、非银行金融机构、中小企业，提升分析决策的时效性和准确性，为金融行业更好的赋能”。

——兴业数金陈旭群

“GPU从诞生到现在一直从事一个辅助算法，AI的发展对英伟达是非常好的助力。从图型附点运算到通用的附点运算，现在，人工智能把深度学习的附点运算又做了一次加速。这些变化对于英伟达来讲都是非常好的机遇。目前几乎所有的做深度学习框架研究的机器，默认首选都是英伟达GPU。英伟达需要把自己的产品做的更加省电，价格能够更加的亲民，希望说能够提供给市场一个更多的选择。”

——英伟达侯宇涛

“在银行的呼叫中心，每天要通过人力处理大量请求，大赛议题直接切中银行业的核心需求。我们在活动中积累到了切实落地可行的呼叫中心解决方案经验。同时，在IBM专家的一对一指导下，我们也学到了更贴近实际工作的深度学习以及人工智能相关技术技巧。希望下次还有机会参与到人工智能大赛中”。

——获奖选手

结语

对于参赛的团队来说，通过这样的活动展现自己，无论获奖与否，势必都能吸引更多技术大咖的关注。AI的商业化落地需要吸引更多的技术团队、企业投入其中，本次活动的参赛者无疑也起到了重大的带动作用。

历时12小时

16支充满热情的开发团队现场参与，

数十名AI领域顶级专家的技术支持，

拼搏奋进与思维碰撞，

……

这一切组成了这次无与伦比的黑客松嘉年华活动。

随着本次“PowerAI人工智能线下马拉松编程大赛Q2”活动的成功落幕， 我们再一次感受到了整个人工智能生态的朝气蓬勃，在未来，IBM和CSDN将会为开发者举办更多的技术大赛，让我们敬请期待吧。