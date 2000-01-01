41 位全球顶尖 AI 专家共论人工智能创新实践，CCAI 2017 全日程公布！

7月22-23日，由中国人工智能学会、阿里巴巴集团&蚂蚁金服主办，CSDN、中国科学院自动化研究所承办的第三届中国人工智能大会(CCAI 2017)将在杭州国际会议中心盛大开幕。

7 月 22 - 23 日，由中国人工智能学会、阿里巴巴集团 & 蚂蚁金服主办，CSDN、中国科学院自动化研究所承办的第三届中国人工智能大会(CCAI 2017)将在杭州国际会议中心盛大开幕。

作为中国国内高规格、规模空前的人工智能大会，本次大会由中国科学院院士、中国人工智能学会副理事长谭铁牛，阿里巴巴技术委员会主席王坚，香港科技大学计算机系主任、AAAI Fellow 杨强，蚂蚁金服副总裁、首席数据科学家漆远，南京大学教授、AAAI Fellow 周志华共同甄选出在人工智能领域本年度海内外最值得关注的学术与研发进展，汇聚了超过 40 位顶级人工智能专家，带来 9 场权威主题报告，以及“语言智能与应用论坛”、“智能金融论坛”、“人工智能科学与艺术论坛”、“人工智能青年论坛”4 大专题论坛，届时将有超过 2000 位人工智能专业人士参与。

从 1956 年 John McCarthy 提出“人工智能(AI)”，到二十年前 IBM 深蓝战胜国际象棋大师卡斯帕罗夫，再到 Google AlphaGo 先后与李世石、柯洁的惊世对局，人工智能热潮先后吸引了众多科研机构、高科技公司、行业厂商、投资机构的加入。截止目前，人工智能在语音识别、机器视觉、数据挖掘等多个领域已经有了卓越研究成果以及应用实践。而作为由中国人工智能学会发起的人工智能领域顶级盛会，CCAI 代表着国内最高水准和最高质量的产学研技术交流。那么，相比以往，CCAI 2017 又有着哪些创新与突破?

世界级学术带头人齐聚，权威分享人工智能的创新发展

每年 CCAI 主题报告都会汇聚全球人工智能领域的顶级专家、学者现场分享各国人工智能关键领域的学术进展及最新研究成果。在今年的 Keynote 上，中国工程院院士、中国人工智能学会理事长李德毅，中国科学院院士、中国人工智能学会副理事长谭铁牛，阿里巴巴技术委员会主席王坚将联袂发表大会致辞，总结产学研界在人工智能领域取得的丰硕成果。并且，由香港科技大学计算机系主任、AAAI Fellow 杨强、澳大利亚新南威尔士大学教授、AAAI 执行委员会成员 Toby Walsh、俄勒冈州立大学教授、AAAI 前主席 Thomas G. Dietterich 等世界级学术带头人组成的最强讲师阵容将为我们带来《深度学习的迁移模型》、《人工智能造福人类的那一面》、《构建强健的人工智能：原因及方式》等深度的主题演讲。

在向组委会提交演讲内容时，Toby Walsh 如此总结道：“如今，人工智能技术正在快速发展，然而我们开发的许多技术都存在着两面性。在此，我将探讨人工智能研究领域的热门话题，并介绍如何发展可用于造福社会的技术。同时用自己研究中的一些案例进行说明，帮助改进现有的食品银行以及器官银行。”

从语言智能到智能金融，解剖人工智能产业落地的正确姿势

当前，人工智能已不单单是刷新正确率的竞赛，抑或全民参与的新闻事件，它早在为各行各业的先行者们创造着实实在在的利润和商业价值。并且，随着算法改进、硬件升级、架构优化，应用人工智能技术带来的收益还会越来越高。假如还未考虑在公司业务中应用人工智能技术，就有被对手超越的风险。

为此，大会特别邀请到学术界和产业界的专家代表，一方面，剖析人工智能、自然语言理解和机器学习等理论方法研究方面所面临的挑战性问题，另一方面，从产业实际应用角度出发，提出对相应技术的具体需求和预期，共同探讨如何让人工智能在产业落地过程中发挥更大的作用，在研究和应用的相互反馈中共同进步。

比如在组织“语言智能与应用”论坛时，论坛主席中国科学院自动化研究所研究员宗成庆博士曾向我们谈到：“学界更多地看重理论方法和模型是否完美、性能是否能够进一步提升，而业界则更多地关注技术在多大程度上可以满足用户和市场的需求、成本是多少，二者有共通，也有彼此矛盾的地方，那么，如何找到二者的和谐和统一，如何通过头脑风暴相互启发，为学界和业界提供可借鉴的思路，便是我们组织论坛的初衷。”

巾帼英雄、青年英才悉数亮相，数 AI 人物还看今朝

伴随着机遇的出现，挑战也必然会产生，而当思维活跃想法丰富的青年英才，遇到方兴未艾的人工智能发展，灵光探索与创新实践之间，总会迸发出新时代的火花。同时，展望人工智能时代，应用场景越来越开放，技术复杂性不断增加，进入门槛将会逐步增高，势必会带给当代青年关于自我能力的挑战。

由此，CCAI 2017 特别组织了“人工智能青年论坛”，由清华大学计算机系长聘副教授朱军，以及今日头条科学家、人工智能实验室总监李磊担任论坛主席，邀请到美国华盛顿大学教授、犀牛科技创始人兼总裁陈一昕，清华大学计算机系副教授黄民烈，中国科学院计算技术研究所副研究员兰艳艳，浙江大学计算机学院教授潘纲，阿里巴巴人工智能实验室研究员、首席科学家王刚，东南大学计算机科学与工程学院教授张敏灵，分享各自最新研究成果，并对人工智能的未来发展进行深入讨论。

同时，在本届大会上还有一道非常靓丽的风景线，那便是完全由女性科技工作者和专家组成的“人工智能科学与艺术论坛”。由中国科学院自动化研究所研究员、机器人中心副主任乔红女士担任论坛主席，邀请到多位叱咤在人工智能领域的巾帼英雄，以她们独特而专业的视角审视人工智能技术进步和商业化进程，辩析数据驱动决策中所起的作用等热门话题。

群雄论剑，41 位全球顶级 AI 专家共同探讨人工智能难题

以深度学习为首的人工智能技术让计算机视觉突飞猛进，更让自动驾驶汽车已成现实。但随着应用范围的扩展和复杂化，人工智能仍然面临着多方面的挑战，比如鲁棒性、可解释性、安全性、隐私保护等等。如何发展对训练样本更高效的人工智能技术是很多场景下要解决的关键问题，此外，如何在信息不完全、不确定的非结构化环境下进行高效学习和决策也是未来要解决的重要问题。

为此，大会组委会不仅特别邀请权威专家发表主题报告，更策划多场开放式专题研讨会，共计 41 位人工智能专家，面对着理论困难和应用需求的双重夹击，通过论坛嘉宾之间的精彩对话、台上台下的互动探讨，总结分享如何通过产学研多方的通力合作冲出突围，迈向智能科学的制高点，相信一定会对所有正在从事人工智能研究和技术开发的参会者大有裨益。

来自大会组委会最新消息，CCAI 2017 全部日程已经正式发布，在为期两天的时间里，将以上午“AI 大师主题报告”、下午“专题论坛群雄论剑”的方式展开，具体安排如下。

现在，大会门票正在火热发售中，6 月 30 日前完成购票将享受 6.4 折优惠，扫描下方二维码或直接点击链接火速抢票。