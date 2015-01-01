App营销推广技术要点略谈

App营销推广不是依靠策划、创意吗?难道还需要什么App营销推广技术?

App营销推广不是依靠策划、创意吗?难道还需要什么App营销推广技术?

实际情况确实如此：App营销推广的策划、创意，是需要专门的技术支持的。

如果你不使用良好的App营销推广技术来支持你的App营销推广工作，就会造成你的获客成本高、营销粗放、营销推广经费虚耗，甚至营销活动的钱花得不明不白，这样App营销的成功，那将是小概率事件。

那么，App营销技术，究竟是指哪些技术呢?

App营销技术，主要包括两个方面：一是App个性化安装技术，二是App营销(广告)效果统计技术。

App个性化安装主要是为了让用户安装App更简单、更流畅、更快到达App核心功能，实现更好的体验，从而提高用户的安装率、留存率。采用了App个性化安装之后，用户在首次安装使用App时，App服务商就可以为用户定制满足其需求的业务流程，使之能够实现App安装后场景直达、免填邀请码安装、安装后建立上下级业务关系、安装后直接加入不同团队、App精准安装、安卓/iOS安装来源追踪等等功能。App个性化安装对于App营销推广的活动策划尤其重要，有些活动如果用户了App个性化安装技术才能够实现，没有App个性化安装的支持将完全无法开展。

App营销(广告)效果统计的目标，主要是对营销活动效果进行统计、监控，做到对营销投入和产出精确掌握，并在此基础上对营销策划和营销执行进行调整，以便达到良好的营销效果。App营销(广告)效果统计，是每个用户都具备的需求——试想，哪个App不想知道自己的用户是谁、从哪里来、从哪个推广渠道来呢?有些App做得更细一些，统计内容会更详细。当然，也有些App的营销推广做得糊里糊涂、完全失控，甚至不知道自己的用户是从哪个营销渠道来的，也就无从对自己的营销活动进行精细管理和及时调整了。比如，今天来了10万用户，但这10万用户是从公交广告、地铁广告、电台广告或是某篇软文来的，还是从地推来的，如果这个App运营者不能做出精确的比例分析，那就将无法砍掉无效渠道的资金投入，加大有效渠道的投入，App营销将处在一种“盲人骑瞎马”的状态之下，更谈不上对地推人员的业绩进行考核统计了——这种考核统计不能有效进行，地推人员还会有工作积极性吗?

以上就是略谈一下App营销技术对App营销的意义，今后有时间会在具体营销活动上详细介绍一些案例，与同行朋友进行深入一些的交流。

至于App营销技术服务商，友盟、openinstall、talkingdata都有涉足App营销(广告)效果统计领域，而App个性化安装的服务是个新领域，在这个领域，中国的技术不让国际同行，基本上与国际同步，甚至在某些环节略有领先。期待中国有越来越多的类似领域涌现出来，形成热潮，这样的话，中国的移动互联网迎头赴上国际先进水平的未来可期。