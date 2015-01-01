ÖÇÓ®Î´À´£ºËÕÖÝ½ðÁúIT²¿³¤ÎâÕðÖúÍÆACS2017Æû³µÐÅÏ¢»¯

É¨Ò»É¨
·ÖÏíÎÄÕÂµ½Î¢ÐÅ
É¨Ò»É¨
¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÖÁ¶¥Í·Ìõ
À´Ô´£ºÖÁ¶¥ÍøÔÆ¼ÆËãÆµµÀ 2017Äê6ÔÂ27ÈÕ
¹Ø¼ü×Ö£º
×÷Îª¹ú¼ÒÆû³µÕû³µ³ö¿Ú»ùµØÆóÒµ¡¢ÖÐ¹úÆóÒµÐÅÏ¢»¯100Ç¿£¬ËÕÖÝ½ðÁúÒ»Ö±±ü³Ð"ÖÇÓ®Î´À´"µÄÆ·ÅÆÖ÷ÕÅ£¬´òÔìÐÅÏ¢»¯Ïò¹ú¼Ê»¯·¢Õ¹Õ½ÂÔ£¬ÊµÏÖÁËÆóÒµÖÇ»Û»¯×ªÐÍ£¬ÊÇÖÐ¹úÖÇ»Û¿Í³µµÄÁìº½Õß£¬¸üÊÇ»¥ÁªÍøÊ±´úÏÂÆû³µÐÅÏ¢»¯Ó¦ÓÃµÄµä·¶¡£ACS2017ÑûÇëµ½½ðÁúÁ÷³ÌÓëIT²¿²¿³¤ÎâÕðÎªÓë»áÕß·ÖÏíÆû³µ²úÒµÁ´ÐÅÏ¢»¯µÄ¾Ñé£¬¹²Í¬Ì½ÌÖÆû³µÈ«²úÒµÁ´ÐÅÏ¢»¯½â¾ö·½°¸£¬¾«²ÊÄÚÈÝ¾¡ÔÚÆäÖÐ!
Ò»¡¢ÁìÂÔ½ðÁúÆû³µ²úÒµÁ´ÐÅÏ¢»¯
½ðÁúÁªºÏÆû³µ¹¤Òµ(ËÕÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1998Äêµ×£¬18ÄêÀ´£¬ËÕÖÝ½ðÁúÆ´²«³É³¤£¬½¨³É95ÍòÆ½·½Ã×µÄÏÖ´ú»¯¿Í³µÖÆÔì»ùµØ£¬º£¸ñ¿Í³µ³Û³ÒÈ«Çò94¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬³ÉÎªÖÐ¹ú¿Í³µÐÐÒµ·¢Õ¹×î¿ìµÄÆóÒµ¡£´ÓÑÐ·¢Éè¼Æµ½¹ÜÀíÔËÓª£¬ÐÅÏ¢»¯±é²¼ÆóÒµ×ªÐÍÉý¼¶µÄÃ¿¸ö»·½Ú¡£
ÔÚÏµÍ³ÑÐ·¢ÉÏ£¬ËÕÖÝ½ðÁúÒÔÊÐ³¡Îªµ¼Ïò£¬ÔÚ¿Í³µÐÐÒµÊ×¼ÒÑÐ·¢²¢ÍÆ³ö"G-BOSÖÇ»ÛÔËÓªÏµÍ³",ÊµÏÖ´Ó¿Í³µÖÆÔìÉÌÏò¿Í³µÔËÓª¹ÜÀíÕûÌå·½°¸Ìá¹©ÉÌµÄ×ª±ä¡£²¢ÒÀÍÐÍøÂç£¬½øÒ»²½ÕûºÏ³µÔØ¡¢»¥ÁªÍøºÍÒÆ¶¯Í¨Ñ¶Îª¿Í»§ÌáÉý³µÁ¾ÔËÓª¹ÜÀí·þÎñ¡£½»Í¨²¿µÀÂ·ÔËÊäË¾Ë¾³¤Àî¸ÕÔø±íÊ¾£¬G-BOSÏµÍ³ÊÇ"¿Í³µºÍ¿ÍÔËÐÐÒµÍ¨¹ýÐÅÏ¢»¯×·Çó¿Æ¼¼½ø²½µÄÊµ¼Ê°¸Àý"¡£
ÔÚÎïÁÏ¹ÜÀíÉÏ£¬ËÕÖÝ½ðÁú½áºÏ×ÔÉíµÄÌØµã£¬ÊµÊ©ÁËÏÈ½øµÄMRP¢òÏµÍ³£¬¶ÔÎïÁÏ¡¢×Ê½ð¡¢¼¼Êõ¡¢ÈËÁ¦¡¢Éè±¸µÈÆóÒµµÄÖÆÔì×ÊÔ´½øÐÐÓÐÐ§µÄ¹ÜÀí£¬Í¨¹ýÊÐ³¡Çý¶¯£¬ÊµÏÖ¶¯Ì¬µÄÉú²ú¼Æ»®Óë×éÖ¯£¬´Ó¶øÌá¸ß¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬´ó·ù¼õÉÙ¿â´æ¡¢¼ÓËÙ×Ê½ðÁ÷¶¯£¬ÔöÇ¿ÁËÆóÒµ¶ÔÊÐ³¡µÄÓ¦±äÄÜÁ¦¡£
ÔÚ½øÈëÐÅÏ¢»¯Ê±´úµÄ½ñÌì£¬½ðÁúÆóÒµ½«¼ÌÐø´´ÐÂÌ½Ë÷“³µÁªÍø”Ó¦ÓÃ¼¼Êõ£¬ÒÔÐÅÏ¢»¯ÖúÍÆ¹ú¼Ê»¯£¬ÔÚÐÐÒµÁìÓòÄÚÉîÈëÖÇÄÜ»¯¡¢µç×Ó»¯ºÍÐÅÏ¢»¯·¢Õ¹£¬´´ÐÂÓ¦ÓÃÐÅÏ¢¼¼Êõ¡£
¶þ¡¢×ß½øACS 2017
Îª½øÒ»²½´Ù½øÐÅÏ¢»¯¼¼ÊõÔÚÆû³µ²úÒµµÄÓ¦ÓÃ£¬ÓÉÇÚÕÜ´«Ã½·¢Æð£¬ÑûÇë¹úÄÚÍâÖªÃûÆû³µÐ»á¹²Í¬×éÖ¯²ß»®µÄ“ÖÐ¹úÆû³µCIO·å»á”(www.acssummit.com)½«ÓÚ2017Äê10ÔÂ25-26ÈÕÔÚÉÏº£¾Ù°ì£¬±¾´ÎÂÛÌ³ÒÔ“»¥ÁªÍø+Ê±´úµÄÆû³µÈ«²úÒµÁ´ÐÅÏ¢»¯½â¾ö·½°¸”ÎªÖ÷Ìâ£¬ÌÖÂÛÊ±ÏÂÈçºÎ½èÖúÐÅÏ¢»¯¼¼ÊõÊµÐÐÈ«²úÒµÁ´µÄÓÅ»¯Éý¼¶£¬ÖØµãÑÐÌÖ´óÊý¾Ý¡¢ÎïÁªÍø¡¢ÔÆ¼ÆËã¡¢ÒÆ¶¯Ó¦ÓÃµÈ×îÐÂÐÅÏ¢¼¼ÊõÔÚÆû³µ²úÒµµÄÓ¦ÓÃ·¢Õ¹£¬ÍÆ¶¯Æû³µÐÐÒµ×ªÐÍÉý¼¶¡£½ìÊ±¸üÓÐÕû³µ¡¢Áã²¿¼þ¡¢¾ÏúÉÌµÈÈ«²úÒµÁ´CIO¼°Æû³µÐÐÒµÐÅÏ¢»¯½â¾ö·½°¸¹©Ó¦ÉÌ½øÐÐ½»Á÷ºÍ·ÖÏí£¬½øÐÐ“Ò»¶ÔÒ»”Ç¢Ì¸£¬ÈÃÎÒÃÇ¹²Í¬ÏàÔ¼ÓÚ“Æû³µÐÅÏ¢»¯Ö®Ò¹”¡£
ÁªÏµÎÒÃÇ!
ÁªÏµÈË£ºÎâÐ¡½ã
µç »°£º021-80318805 ´« Õæ£º021-33275654
ÊÖ »ú£º18101746786 QQ£º1335138738
ÓÊ Ï[email protected];
¹Ù Íø£ºwww.acssummit.com
Èç¹ûÄú·Ç³£ÆÈÇÐµÄÏëÁË½âITÁìÓò×îÐÂ²úÆ·Óë¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÄÇÃ´¶©ÔÄÖÁ¶¥Íø¼¼ÊõÓÊ¼þ½«ÊÇÄúµÄ×î¼ÑÍ¾¾¶Ö®Ò»¡£