中芬商业峰会将于本周四在京举行

在芬兰举国欢庆独立百年之际，应芬兰共和国总统尼尼斯托邀请，国家主席习近平于4月4日至6日成功对芬兰进行国事访问，开启了中芬关系新篇章。

在芬兰举国欢庆独立百年之际，应芬兰共和国总统尼尼斯托邀请，国家主席习近平于4月4日至6日成功对芬兰进行国事访问，开启了中芬关系新篇章。

中国国家领导人在芬兰访问期间，在两国元首的共同见证下，中国商务部部长钟山与芬兰经济事务与就业部部长林蒂莱在赫尔辛基共同签署了《关于在中芬面向未来的新型合作伙伴关系框架下成立中芬创新企业合作委员会的联合声明》。

为落实国家领导人访问成果，6月29日，由中国商务部、芬兰经济事务与就业部共同主办的中芬商业峰会暨中芬创新企业合作委员会第一次会议将在北京隆重举行。届时，中国领导人和芬兰总理将莅临峰会，并分别致辞，与中芬企业家共同见证中芬创新企业合作委员会正式启动。

芬兰作为世界创新领先的国家，与中国的创新驱动发展有很强的互补性，两国的交流合作在深化中不断植入创新内涵。中关村软件园作为中关村国家自主创新示范区中的新一代信息技术产业高端专业化园区，是我国创新驱动战略体系成果的展示窗口，是国家软件产业基地和国家国际科技合作基地，自2003年起中关村软件园就开始了与芬兰的交流，成为中芬创新合作的探路者。

十四年来，芬兰政府高度重视与中关村软件园的交流合作，总统尼尼斯托、马蒂万哈宁总理，芬兰经济和就业部长、国家技术创新局负责人、驻华大使，芬兰首都赫尔辛基市长、万塔市长等为代表的政府代表团先后多次到访园区。2013年4月8日，时任中关村软件园公司总经理刘克峰向芬兰总统尼尼斯托、芬兰驻华大使岚涛介绍了中芬创新合作的情况。

早在2010年3月，在时任国家副主席习近平率领中国政府高层代表团访问芬兰期间，中国商务部代表与芬兰经济和就业部代表在赫尔辛基签署了《中华人民共和国商务部和芬兰共和国就业与经济部关于推动设立中芬创新中心的谅解备忘录》，确定了两国中央政府共同推动创新中心建设的基调。当年11月22日，在中芬建交60年之际，由芬兰赫尔辛基大区投资促进局和中关村软件园共同建设的“中芬金桥(北京)创新中心”在园区揭牌启动，为推进两国高科技企业在金融投资、技术创新、项目开发等领域的合作提供平台。

为进一步推动芬兰创新资源落地中关村，2012年4月11日，芬华创新中心、中芬金桥创新中心与中关村软件园签署备忘录，为芬华创新中心的落地启动相关准备工作。

2013年4月8日，“中芬国际合作创新平台暨北京芬华创新中心签约仪式”在中关村软件园举行，作为芬兰国家在华的创新合作机构落户中关村。芬华创新中心的入驻，标志着中芬创新合作迈上了新台阶，在芬兰国家层面更高效地整合创新资源，加快推进芬兰方面的企业、技术、人才等要素在中关村聚集，实现共同发展。

在引进来的同时，中关村软件园积极探索走入芬兰，双向拓展创新合作。2012年11月13日，“中关村驻芬兰联络处”、“中关村发展集团赫尔辛基创新合作中心”和“中关村软件园芬兰创新与技术转移合作中心”揭牌仪式在芬兰赫尔辛基举行，形成了由政府部门、市场化集成运营平台和专业园区构成的“三合一”中芬国际合作创新平台。

在创新平台的直接引荐、沟通交流及对接推动下，园区内的上市企业广联达于2014年6月出资1800万欧元收购Progman公司。Progman公司是一家总部位于芬兰的MEP设计和施工软件公司。广联达此次收购标志着中国建筑软件企业开始深度整合以芬兰企业为代表的欧洲建筑软件业企业，并正式开启在北欧的国际化战略。

中关村软件园还积极引进芬兰著名的创业大赛落地中国。2015年10月，诞生于芬兰的欧洲影响力最大、享誉国际的Slush国际创新创业大会首度进入中国，在中关村软件园于启动首届“Slush China 2015”活动，来自20多个国家的数百个创业团队同台展示，优胜者获得了进入芬兰的直通票。以Slush 活动落户中关村为契机，园区与Startup Sauna签署了“Slush China (中国)主要合作伙伴协议”，并由中芬双方相关部门牵头筹备中芬创新合作发展基金。

创新合作，已成为中芬关系的亮点，中关村软件园芬兰创新与技术转移合作中心做了大量卓有成效的工作，受到芬兰政界和商界的高度赞赏。朱梓齐作为园区驻芬兰代表，于2015年11月12日被授予芬兰一级骑士狮子勋章，芬兰贸易与发展部部长莱尼塔·托伊瓦卡亲自主持仪式并颁发勋章，以表彰其长期以来为芬兰和中芬科技合作所作出的突出贡献。

中芬创新企业合作委员会是深化两国企业间创新合作的高端平台。此次峰会将对中芬贸易投资合作进行展望，并通过企业间一对一的洽谈发掘合作机遇。中关村软件园将秉承探路者的精神，在中芬创新合作的道路上，不断夯实合作基础、扩展合作领域、创新合作模式，为中芬的传统友谊和创新合作，做出不懈努力。