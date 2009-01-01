最新制冷技术将亮相上海11月中国数据中心展

随着以云计算和大数据为核心的第四次信息技术革命的快速发展，数据中心基础建设近年来也得到迅猛发展。数据中心作为系统的大型信息网络基础设施, 它不仅包括信息存储设备和网络通信系统，还包含楼宇配电系统、制冷系统、消防系统、监控系统等多种基础设施。

随着以云计算和大数据为核心的第四次信息技术革命的快速发展，数据中心基础建设近年来也得到迅猛发展。数据中心作为系统的大型信息网络基础设施, 它不仅包括信息存储设备和网络通信系统，还包含楼宇配电系统、制冷系统、消防系统、监控系统等多种基础设施。其中，制冷系统在数据中心是耗电大户，约占整个数据中心能耗的30~45%。降低制冷系统的能耗是提高数据中心能源利用效率的最直接和最有效措施, 而制冷系统也随着数据中心的需求变化和能效要求而不断发展。

由中国数据中心节能技术委员会联合香港雅式展览服务有限公司、TGG中国、中国互联网协会数据中心运营工作组等单位共同举办的「CDCE2017中国数据中心展」, 搭建了数据中心建设、运维及应用搭建全方位展示交流平台，融合基础设施、ICT、IDC、云计算服务等于一体，将于2017年11月20-22日在上海新国际博览中心(SNIEC)隆重举行!这是行业首个最具规模、覆盖数据中心全产业的技术及应用展览会。

阿尔西将携最新产品亮相「CDCE 2017中国数据中心展」

数据中心是能源消耗的大户。在数据中心的生命周期中，其用电成本可能会超过IT设备的总成本。而制冷系统的电力消耗占总能耗的40%左右。机房需要适宜的温度，如何在不降低机房使用温度的情况下，实现数据中心制冷系统的节能呢?

「CDCE2017中国数据中心展」展商——阿尔西制冷工程技术(北京)有限公司， 国内空调制冷领域中的领军企业，经过多年发展，建立了业内领先的产品与技术研发中心，拥有区域最大的产品制造基地。不但为客户提供各类制冷与空调产品，还为客户提供制冷与空调节能应用解决方案、技术咨询、工程设计和施工，以及合同能源管理全流程的服务。主要产品包括：数据中心机房专用空调机组及中央冷源、电信基站专用空调机组、电信机柜空调、医疗专用冷水机组和空调机组。

在刚刚结束的2017中国数据中心节能市场年会上，阿尔西在中央空调与机房空调两个关键领域均获得“中国数据中心最佳绿色节能产品奖”，是唯一一个在主机与末端都得到专家肯定的空调厂家。阿尔西自95年成立以来，秉承可靠、效率、责任、尊重的企业文化，坚持为ICT领域提供最节能解决方案和产品。

图1：阿尔西荣获中国数据中心最佳绿色节能产品奖

据悉，阿尔西将于11月携带已研发调试完毕的最新制冷产品隆重亮相「CDCE2017中国数据中心展」，具体详情阿尔西表示请大家到时去展会现场参观交流。

一系列节能产品方案，尽在11月上海一站式采购平台

「CDCE2017中国数据中心展」将于2017年11月20-22日在上海新国际博览中心(SNIEC)隆重举行，单年上海，双年北京，两地轮流举办。2017年同期将与中国国际电力电工展、中国智慧社区及智能家居展和中国照明展三个相关展会一同举行，共同以节能环保、绿色智慧城市作为重点方向，务求与业界一起装备以迎接未来更多的新挑战和新机遇。

在这个四展联动的一站式采购平台上，可看到覆盖电力电工范畴的低压电工设备及器材、变电、配电及电力储存、控制及测试电力设备及仪器、输电、导电设备、建筑电气及机电装置等;亦可看到全方位的智能控制系统技术及产品，包括智慧照明、智能单品、智能云、智慧社区、物联网、通信网络等领域的节能设计解决方案。配合「CDCE2017中国数据中心展」全面覆盖的数据中心基建设施、运维技术、应用等内容，为用户展现产业链上下游最优质的产品及应用，将迎来建设智慧城市一站式采购交流平台的最大成效。

关联展会联合举办，吸引更多规划设计院所、工程建设单位、系统集成商、电信运营商、IDC、政府、金融、医疗、科研院校、轨道交通、媒体、投资人等用户参观，预计展览总规模达6万平米，参展企业超过1000家、观众62,000多人次、20+场专题论坛。行业领先企业汇聚，打造行内首个最强展出阵容，期待大家关注和参与!

详情请浏览：

网站: www.CDC-Expo.com

「CDCE2017中国数据中心展」及已经开通微信公共电子平台，敬请关注:

-微信 @CDCE数据中心展

-如有垂询，欢迎联系主办方雅式展览服务有限公司：

电话：(86-10) 5129 3366 电邮：[email protected]

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如蒙刊登，敬请惠赐样报。

此稿由香港雅式展览服务有限公司发出，详情请与市场推广部联络。

(北京)王杨小姐/ (香港)谭颖小姐

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【有关主办单位】

雅式展览服务限公司1978年在香港成立，在中国及亚洲地区举办国际性展览38年。2006年起成为全球展览业协会(UFI)会员。每年主办20多场专业展览会，遍布北京、上海、广州等地，主办展览包括国际电力电工展(EP China)、智慧社区及智能家居展、照明展、北京汽车展、通讯和信息技术展、国际橡塑展(CPS)、印刷和包装展、建筑建材展、纺织和成衣展等，吸引来自全球超过150多个国家及地区、数以十万计的中外专业观众，充分满足中外买家和参展商的多元化需求，已被业界公认为亚洲最具创新性和以结果为导向的展览服务领导者之一。

数据中心节能技术委员会由国家工业和信息化部主管，是中国电子节能技术协会下属的全国性协会组织。委员会由政府机构、大型用户、生产研发企业、咨询设计单位以及专家、学者和数据中心相关从业人员组成。委员会的工作重点为促进数据中心先进技术的应用和发展，实现数据中心行业的产业化和标准化，定期开展标准制定、课题研究、技术认定、行业推广、咨询培训、企业孵化及资金扶植等相关工作，委员会的宗旨是为政府决策提供产业咨询和决策支撑，为产业发展组织标准制定和技术研究，为企业创新提供展示空间和交流平台。