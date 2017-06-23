优联科技携创新智能照明控制技术 首亮2017光亚展

6月9日-12日，浙江优联智能科技有限公司携行业最新智能照明控制技术首次盛装亮相2017广州国际照明展览会(光亚展)，为全球观众精彩呈现了照明控制领域最新技术成果与整体解决方案。

6月9日-12日，浙江优联智能科技有限公司携行业最新智能照明控制技术首次盛装亮相2017广州国际照明展览会(光亚展)，为全球观众精彩呈现了照明控制领域最新技术成果与整体解决方案。作为行业新秀，优联科技首次亮相所推出的全新智能照明控制技术成为现场各方的关注焦点，得到行业客户的一致盛赞!

优联科技本次展出的全套智能照明控制方案，包括户外及室内照明灯具的标准型光感应开关、户外LED灯具智能控制器专用接口、灯具自适应调光控制器、节能优化智能控制器、局域通讯智能控制器、广域通讯智能控制器等系列代表产品。在保持原有技术标准的同时，优联科技领先融合新的ANSI C136.41标准，为光控器增加了与智能灯具进行安全通讯控制的端口，实现方式简便，以1对或2对控制信号端实现对目前两大类型LED路灯的智能控制。随着产品策略的推进，优联科技智能型光控器将实现无线控制和互联功能，融入更大的智控范畴和数据端开发领域。

此外，优联科技智能照明控制方案还特别设计出具备安全值守功能的光控设备，实现灯具无人值守的昼熄夜明自动照明管理方式，极高提升包括LED电光源在内的公共照明系统与灯具智能化运营控制的整体水平，最大化节能降耗以推动LED照明的市场化进程;同时，优联科技积极为市场拓展智能化路灯网络，配合路灯充电桩、公众wifi接入服务，构建智慧城市数据应用基础设施及云端运营体系。

展会同期举办的“整合未来”专题论坛中，优联科技CEO黄健翔先生作为业界代表，应邀发表了题为《LED路灯控制的厂商“痛点”与优联解决方案》的精彩演讲，受到大会主办方与现场媒体的高度关注。演讲中，优联科技CEO黄健翔先生首先分析了现代智慧城市路灯照明技术的发展与演进历史，并表示随着LED灯具的大行其道，类似的可调亮度智能灯具已然成为一种使用趋势。而2013年，美国ANSI C136.41多通道光控接插标准的推出，使得经典的路灯光控器得以升级对接LED驱动电源，统一了传统路灯照明在不同的厂商平台与功能方案之间的标准差异。

优联科技紧抓时代契机，在大量研发成果的基础上推出了全新智能照明控制方案，并在充分研究了目前国内市场路灯照明的不同应用场景需求后，有针对性的设计出单灯版本与通信版本。通过不同的控制方案，实现恒照度功能、中夜降亮功能、光衰补偿功能等多种场景下的智能控制与节能技术。优联科技智慧路灯综合业务平台，作为智慧照明控制系统的综合管理平台，集智能照明、传感器、充电桩、视频监控、无线网络、紧急呼叫、RFID以及信息发布于一体，极大程度上提升了管理效率。一体化、高水准、全智能的人性化照明管理方式一经推出便广受好评。作为科技型技术企业，优联科技高度关注客户深层的需求与体验，所推出的系列智能照明控制器安装、维护、升级操作简单方便，系统适应性广，不断研发出新的节能控制与环境保护方案，坚持追求智能控制方案的低成本、高技术。

展会期间，众多行业媒体对于优联科技的精彩表现高度关注，优联科技CEO 黄健翔先生接受现场媒体专访时表示，整个LED路灯行业目前的发展受限于缺乏统一标准，而新推出的美国标准在现阶段可以有效帮助行业LED灯具厂商以及工程方，为LED的顺利应用提供一个行之有效的解决通道。优联科技今年为光亚展带来的正是基于美国最新的ANSI C136.41多通道光控接插标准接口的最新光控解决方案。希望通过这样一个新标准的导入，能够被国内的灯厂逐步吸收并有效利用，从而实现控制系统的可升级化，同时把建设与维护的成本降到最低。最终帮助社会对智能路灯以及智慧城市建设所需的照明要求做到更快响应，从而带来更多的行业及社会效益，实现多方共赢的目标成果。

优联科技是由上海雍敏信息科技有限公司和上海朗骏智能科技股份有限公司联合成立的一家高新技术企业，拥有强大的技术优势与市场影响力。公司专注于智能照明控制系统的研发、制造和销售，以技术创新为立足点，深入结合市场需求和行业发展趋势，持续推出了涵盖道路照明、商业照明和家居照明的智能照明控制解决方案。凭借自身的技术优势与服务品质，在智能光控器领域持续扩大影响力，并快速打开国内外市场。优联科技智能照明控制方案与智能控制系列产品以其领先的研发技术、出色的产品稳定性以及完善的客户服务获得了客户的普遍认可。未来，优联科技智能控制方案还将广泛应用于市政道路、隧道、厂区、办公楼、风景景区、商业场所、居民小区、家居环境等众多领域，为现代化照明技术的发展与智慧城市的建设贡献更多力量。