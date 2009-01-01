金融上云势在必行，图解新疆农信社上云之路

新疆农信社的业务系统瓶颈
为了能够消灭这几座大山，机智的新疆农信社咨询了一家靠谱的云计算公司。
这家公司给新疆农信社带来了品高云平台：由全新的服务器构建，承载包括云控制器、计算和存储节点，并且能够纳管SAN存储池，点明了一条可持续演进的云化之路。
品高云是这么做的：首先对原有资源池进行了划分，包括开发区、测试区和生产区。虚拟化环境划分了KVM资源池和原有的VMware资源池，并通过品高自助化服务平台纳管VMware资源池。
应用系统所需的组件，如数据库Oracle和中间件Weblogic通过品高云自动化以服务目录形式直接提供给使用部门。
通过品高云对硬件的开放性和兼容性，按计划将原有的资源池(服务器)纳入云平台统一管控，通过云平台8大自动资源调度策略提高硬件资源效率。
通过自助服务申请方式获取IT资源，完成自动化方式、服务目录方式添加应用系统，减轻了繁琐的运维工作，简化了资源监控操作，运维人员的管理效率UP UP UP!
总的来说，上了品高云后：
新疆农信社的IT资源被重新优化，新旧设备物尽其用，统一管理更加简易;
应用在云中自动化部署，从昂贵的技术逐步迁移到性价比高的技术架构;
开发、测试、生产一体化管理。
从而，更明确了新疆农信社后续云计算战略发展方向。