科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网云计算行业会议金融上云势在必行，图解新疆农信社上云之路

金融上云势在必行，图解新疆农信社上云之路

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

在全疆14个地州市设有合作银行、县社联83家，营业网点近千个，主要经营着人民币存款、贷款及各种资金结算、代收代付等业务。

来源：至顶网云计算频道 2017年6月27日

关键字：

在面积166万平方公里，占中国国土总面积六分之一的遥远的大新疆里，有这样一家金融机构：

在全疆14个地州市设有合作银行、县社联83家，营业网点近千个，主要经营着人民币存款、贷款及各种资金结算、代收代付等业务。

它，就是新疆农村信用合作社(下简称“新疆农信社”)。

近年来，新疆农信社各项业务实现跨越式发展，主要指标均创历史新高，在中国银监会对全国农村中小金融机构经营及封面指标排名中，也跻身前列。

新疆农信社业务发展迅猛

伴随着业务增长同时，IT业务系统的建设问题也迎面而来。新疆农信社与其他银行一样，金融业务对系统的要求非常高，考虑到新疆地区业务的特殊性，新疆农信社对IT设施的投入采取了谨慎的态度。

一般来说，传统银行的核心IT系统都是购买国外软硬件。但是国外的IT系统又贵，运营模式成本又高，长久以来，银行的IT发展就很容易被国外厂商“绑架”。面对竞争激烈的农商金融市场，这无疑成为了阻碍农信社长远发展的第一座大山。

金融机构IT发展阻碍重重

尽管，新疆农信社在IT基础资源环境使用了虚拟化技术来提升硬件资源利用率，但是无法从根本上解决业务部门与IT运维人员之间的矛盾。面对各项跨越式发展的业务系统上线，各类应用系统和版本系统迭代无法做到统一快速交付，业务的连续性受到限制。

新疆农信社数据中心除了是用于支撑现有生产业务系统、测试业务系统，同时还要支撑各地州市的个性化业务系统，面向地州市的测试系统的运行。

但，IT基础设施和技术人员集中在总行乌鲁木齐，边远地州市距离很远，他们的IT业务系统技术支撑就很难覆盖到了。零散的IT资源无法统一管理利用，这无疑又是阻碍业务发展的又一座大山!

新疆农信社的业务系统瓶颈

为了能够消灭这几座大山，机智的新疆农信社咨询了一家靠谱的云计算公司。

这家公司给新疆农信社带来了品高云平台：由全新的服务器构建，承载包括云控制器、计算和存储节点，并且能够纳管SAN存储池，点明了一条可持续演进的云化之路。

品高云是这么做的：首先对原有资源池进行了划分，包括开发区、测试区和生产区。虚拟化环境划分了KVM资源池和原有的VMware资源池，并通过品高自助化服务平台纳管VMware资源池。

应用系统所需的组件，如数据库Oracle和中间件Weblogic通过品高云自动化以服务目录形式直接提供给使用部门。

通过品高云对硬件的开放性和兼容性，按计划将原有的资源池(服务器)纳入云平台统一管控，通过云平台8大自动资源调度策略提高硬件资源效率。

通过自助服务申请方式获取IT资源，完成自动化方式、服务目录方式添加应用系统，减轻了繁琐的运维工作，简化了资源监控操作，运维人员的管理效率UP UP UP!

总的来说，上了品高云后：

新疆农信社的IT资源被重新优化，新旧设备物尽其用，统一管理更加简易;

应用在云中自动化部署，从昂贵的技术逐步迁移到性价比高的技术架构;

开发、测试、生产一体化管理。

从而，更明确了新疆农信社后续云计算战略发展方向。

    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号