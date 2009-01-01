金融上云势在必行，图解新疆农信社上云之路

在全疆14个地州市设有合作银行、县社联83家，营业网点近千个，主要经营着人民币存款、贷款及各种资金结算、代收代付等业务。

在面积166万平方公里，占中国国土总面积六分之一的遥远的大新疆里，有这样一家金融机构：

在全疆14个地州市设有合作银行、县社联83家，营业网点近千个，主要经营着人民币存款、贷款及各种资金结算、代收代付等业务。

它，就是新疆农村信用合作社(下简称“新疆农信社”)。

近年来，新疆农信社各项业务实现跨越式发展，主要指标均创历史新高，在中国银监会对全国农村中小金融机构经营及封面指标排名中，也跻身前列。

新疆农信社业务发展迅猛

伴随着业务增长同时，IT业务系统的建设问题也迎面而来。新疆农信社与其他银行一样，金融业务对系统的要求非常高，考虑到新疆地区业务的特殊性，新疆农信社对IT设施的投入采取了谨慎的态度。

一般来说，传统银行的核心IT系统都是购买国外软硬件。但是国外的IT系统又贵，运营模式成本又高，长久以来，银行的IT发展就很容易被国外厂商“绑架”。面对竞争激烈的农商金融市场，这无疑成为了阻碍农信社长远发展的第一座大山。

金融机构IT发展阻碍重重

尽管，新疆农信社在IT基础资源环境使用了虚拟化技术来提升硬件资源利用率，但是无法从根本上解决业务部门与IT运维人员之间的矛盾。面对各项跨越式发展的业务系统上线，各类应用系统和版本系统迭代无法做到统一快速交付，业务的连续性受到限制。

新疆农信社数据中心除了是用于支撑现有生产业务系统、测试业务系统，同时还要支撑各地州市的个性化业务系统，面向地州市的测试系统的运行。

但，IT基础设施和技术人员集中在总行乌鲁木齐，边远地州市距离很远，他们的IT业务系统技术支撑就很难覆盖到了。零散的IT资源无法统一管理利用，这无疑又是阻碍业务发展的又一座大山!