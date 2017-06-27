健康160助力宝安人民医院启动微信全流程医疗服务

深圳2017年6月27日电 /美通社/ -- 6月27日，宝安人民医院正式启动微信全流程智慧医疗服务。启动当天，宝安人民医院联合光大银行、健康160举行了专项新闻发布会。去年底，深圳市宝安人民医院就开始试运营健康160全流程网上医院项目，为患者提供预约挂号、诊中支付、检查检验报告单查询等服务。试运营期间，在互联网IT技术的推动下，医院各方面都取得显著改善。

宝安区卫生和计划生育局副调研员张言、宝安人民医院（集团）专职党委副书记张日华、中国光大银行深圳分行零售部副总经理刘宁辉、中国光大银行深圳宝安支行行长孔凯婷、健康160副总裁兼一六零网络科技副总经理程克丰，等有关领导出席了发布会。



发布会现场

宝安区卫生和计划生育局副调研员张言在致辞中说，微信全流程项目的启动将为宝安人民医院的医疗服务带来巨大变化，期待全流程项目走进宝安区的千家万户。能为“健康宝安”建设贡献力量。

宝安人民医院是集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性三甲医院，也是南方医科大学附属医院。扎根宝安，维护着一方百姓的健康。根据医院具体情况，健康160特别打通医保用户当天挂号服务，并对诊中支付进行优化升级。目前，不论是自费患者，还是医保患者，都只需扫描处方戳上的二维码进行微信自助缴费，整个过程只需几秒。此外，患者还可以通过医院的官方微信体验院内导航服务，手机支付停车费用等。

发布会上，宝安人民医院（集团）专职党委副书记张日华，介绍了全流程网上医院投入使用以来，为医院带来的各项变化。他说：“微信全流程智慧医疗服务，是宝安人民医院践行互联网＋医疗，提高医院信息化建设的重要举措。全流程网上医院，确确实实地抓住了医院痛点，解决了整个就医环节中遇见的各种问题。尤其是有效缓解传统就医三长一短的旧疾。让医患关系得到改善，为患者带来更多便利。对优化就医流程、提高医院工作效率都有十分有益。患者可通过健康160APP或关注“宝安人民医院”官方微信，即可完成预约挂号、诊中支付、在线查取检查报告单、体检预约等多项服务，有效节省就诊时间”。

全流程网上医院是健康160的核心业务之一，全流程网上医院向前延伸到疾病预防、向后延伸到患者随访、个人健康管理等。目前，深圳、广州、东莞、海口、三亚、长沙等多地的三甲医院都引入了全流程网上医院项目，获得了当地政府、医院和患者的认可。



项目启动仪式

健康160副总裁兼一六零网络科技副总经理程克丰表示，在医院和光大银行的大力支持下，短时间内就完成了全流程项目的立项调研、实施上线。充分显示了企业实力和各方合作伙伴的重视。利用IT技术推动医院的互联网+医疗建设，让患者享受到安全、便利、优质的互联网医疗服务，为宝安人民创造更和谐的医患关系，以及更舒适的就医体验。同时，对于医院而言，降低窗口医护人员工作强度，优化医院医疗资源配置。充分链接医患、优化医疗服务水平、塑造宝安人民医院新品牌，助力宝安人民医院医疗服务效率再上新台阶。

根据医院实际，健康160协助医院实现了进院自助停车缴费、室内导航自主领路、手机扫码社保支付等。短短几个月，宝安人民医院诊中支付笔数超过14000笔，支付金额近300万元。未来，健康160愿意同宝安人民医院一起，不断尝试新业务、新技术，让医疗便民服务更进一步。



健康160副总裁兼一六零网络科技副总经理程克丰

光大银行深圳分行零售部副总经理刘宁辉坦言，健康160全流程网上医院，是医疗＋互联网＋金融有效结合的产物。互联网＋是趋势，对银行而言是“互联网+医疗＋金融”跨界服务的大胆尝试。

进入2017年，健康160将继续加快全流程网上医院在全国各地的布局，为更多患者提供优质、高效、可靠的互联网医疗服务。