Unilever Ventures和IRI为MachineVantage提供资金

-Unilever Ventures和IRI为人工智能和机器学习公司MachineVantage提供资金

加州伯克利2017年6月27日电 /美通社/ -- IRI和Unilever Ventures已为人工智能和机器学习公司MachineVantage提供资金。MachineVantage使用只专注于营销和产品创新的人工智能和机器学习算法。

MachineVantage (www.machinevantage.com) 专注于消费品和营销创新，使用专有人工智能算法和机器学习技巧进行产品创新；品牌符号化；获得创意灵感以及获取数字和零售销售点信息。该公司与北美以及欧洲、亚太区、拉美和中东各市场的大型跨国客户合作。

2016年，MachineVantage由A. K. Pradeep博士在伯克利创立。早些时候，他是神经营销领域（将先进的神经系统科学应用到营销领域）的先锋。A. K. Pradeep博士所拥有的公司NeuroFocus是该领域的领导者，于2011年被尼尔森(Nielsen)收购。他先前创立的软件即服务公司BoardVantage于2016年被纳斯达克(Nasdaq)收购。

Pradeep博士表示：“如今许多全球最聪明的营销人员在寻求利用不同凡响的人工智能和机器学习算法获取竞争优势。之所以能够使MachineVantage脱颖而出，是因为我们非常了解推动消费者购买行为的基本原则，而且我们拥有处理消费者在理性消费门槛下所接受信息的独特算法。很荣幸IRI和联合利华(Unilever)这样的全球创新公司与我们一起使各地消费者感到高兴。”

MachineVantage的人工智能和机器学习技术是面向专业营销人员、品牌和广告机构以及包装商品、零售、金融服务、健康与美容、食品与饮料以及汽车行业产品创新公司全新开发的技术。

IRI总部位于芝加哥，是领先的大数据、预测分析和前瞻性洞见提供商。作为大数据领域最早的创新公司之一，IRI整合全球最庞大的未连接购买、媒体、社交、因果和忠诚度数据集，为包装消费品公司、非处方医疗机构、零售商、金融服务公司和媒体公司壮大业务。

IRI总裁兼首席执行官安德鲁-阿佩尔(Andrew Appel)表示：“为IRI所有数据和IRI Liquid Data®平台整合人工智能和机器学习算法可通过改变广告商开发广告、向个人观众展示广告以及根据购买增长情况实时优化广告活动的方式重新发明营销策略。我们看到了将MachineVantage的强大技术与IRI Liquid Data®常驻大数据与分析进行整合的大好机会。使用这些激动人心新能力的公司将大大获益于‘首先行动’优势。”

Unilever Ventures是联合利华旗下风险资本与私募股权分公司，而联合利华是位于伦敦和鹿特丹的消费品公司，旗下400多个品牌每天为25亿消费者提供服务，包括立顿(Lipton)、多芬(Dove)、家乐(Knorr)、Ben & Jerry's、Sunsilk和梦龙(Magnum)等家喻户晓的全球领先品牌。Unilever Ventures为成立时间不长但前途光明的公司（尤其是个人护理和数字领域的公司）提供投资，通过提供联合利华的全球产业链、资产和专长加快增长。

Unilever Ventures风险项目负责人奥利维尔-加勒尔(Olivier Garel)说：“我们不断为我们的全球投资组合寻找‘世界高手’。凭借人工智能和机器学习领域专长以及创新型产品与营销创新方法，MachineVantage完全符合我们的要求，我们期待帮助其实现增长。”

MachineVantage与联合利华的一些最大品牌合作，在许多国家经营业务，这些品牌在这些国家（包括在新兴市场）广受消费者欢迎。

联合利华消费者与市场洞见执行副总裁斯坦-森那南森(Stan Sthanunathan)说：“了解消费者趋势与喜好并确定我们的品牌如何最大限度地满足人们不断变化的需求至关重要。我们已在使用人工智能与机器学习获得我们产品开发和营销团队可快速高效地转化成创新的洞见。与MachineVantage合作一年让我们了解到他们技术的独特优势以及我们的投资价值。”