Altium与北京大学携手共建电子设计技术实验室

-产学合作共同推进一体化电子设计理念普及

北京2017年6月27日电 /美通社/ -- 智能系统设计自动化、3D PCB 设计解决方案 (Altium Designer®)、ECAD设计数据管理(Altium Vault®) 和嵌入式软件开发 (TASKING®) 的全球领导者 Altium有限责任公司与北京大学今日共同宣布，Altium 将与北京大学信息科学技术学院携手共建“北京大学-Altium 电子设计技术实验室”（以下简称“联合实验室”），并于今日在北京大学举行了联合实验室启动仪式。 Altium 大中华区总经理 David Read 和北京大学信息科学技术学院李文新院长共同为联合实验室揭牌。



启动仪式现场

联合实验室的建立旨在通过产学研的密切合作，共同推进业界领先的一体化电子设计理念在信息科学教育领域的普及，增强信息相关专业学生的工程设计能力，实现资源优化组合。在此次合作中，Altium 将向北京大学捐赠价值人民币160余万元的为期两年的 Altium Designer 电子设计自动化软件工具和 Altium Vault 电子设计数据管理库教育版授权各30套，以用于联合实验室的创建。

“作为电子设计工具领导者，Altium 一直持续投入对电子设计相关人才力量的培养。在全球我们与包括麻省理工大学、多伦多大学在内的900多所知名院校进行了合作。”Altium 大中华区总经理 David Read 表示，“我们很荣幸能够和中国顶尖学府北京大学开展合作。中国市场是 Altium 最重要的市场之一，我们始终将支持中国电子设计人才培养作为企业的社会责任。”

北京大学信息科学技术学院副院长李文新教授也表示：“我们很高兴此次能够与拥有全球领先电子设计工具技术的 Altium 开展技术合作并建立联合实验室。俗话说，工欲善其事，必先利其器。我们相信，我们的学生能够利用联合实验室将 Altium 一体化电子设计技术融入日常的电子设计学习以及‘双创’活动之中，凭借 Altium 所提供的‘利器’实现成功。”

关于Altium

Altium 有限责任公司 (ASX: ALU) 是一家专注 3D PCB 设计和嵌入式系统开发等电子设计系统的跨国软件公司，其总部设立在加利福尼亚的圣地亚哥，其产品被广泛应用于全球各行业电子设计领域。

凭借其独特技术，Altium 帮助企业和设计团队在有限的时间和预算下不断创新、相互协作，实现互联产品的设计。旗下产品包括 ACTIVEBOM®, ActiveRoute®, Altium Designer®, Altium Vault®, Autotrax®, Camtastic®, Ciiva