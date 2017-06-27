UC News把宝莱坞电影带到纽约时代广场

-UC News成为电影《黎明前的拉达克（Tubelight）》全球唯一潮流资讯伙伴

-UC News为电影定制的互动H5在5天内吸引超过1,000,000玩家

印度孟买2017年6月27日电 /美通社/ -- 作为电影《黎明前的拉达克（Tubelight）》全球唯一潮流资讯伙伴，且凭借在双印等海外以及中国市场累积的、以泛娱乐为方向的数字营销经验，UC News设计了全新的互动H5加深观众对剧情的代入感。萨尔曼·汗 (Salman Khan) 首先以海报在纽约时代广场向玩家求助，呼吁玩家上传照片以传达支持，替他寻找失散的兄弟。电影上映前三天，被挑选后的玩家照片再次与海报一起展示在纽约时代广场。这个创新的互动H5吸引了超过2,300,000的点击率，玩家的数量更在短短五天内冲破1,000,000。



中国演员朱珠与印度巨星萨尔曼汗(Salman Khan)在剧中有多场对手戏

UC大数据平台将助印度电影行业迈向国际

多年来印度电影一直发展蓬勃，据媒体报道，单单2015的整个财年，印度生产了1902部电影，比中美之和更多。其中，多部片子如《摔跤吧爸爸》、《三傻大闹宝莱坞》等更获得一致好评。 随着电影题材越来越丰富、市场逐渐成熟、印度电影在国际间口碑日渐上涨，行业对出口的需求也越来越高。UC浏览器为印度最受欢迎的浏览器，市场份额达57%。UC浏览器期望以大数据的优势，成为当地电影通向世界的互联网第一助推力。UC News是一个以大数据驱动的内容分发平台，背靠月活超过4亿2,000万的UC浏览器，用户规模比肩Twitter及Instagram，外媒多以“GUF“来形容UC在当地市场的影响力，寓意UC已成为堪比Google及Facebook的国际互联网公司。

电影《黎明前的拉达克（Tubelight）》看点

印度巨星萨尔曼·汗 (Salman Khan) 和导演卡比尔·汗 (Kabir Khan) 继《小萝莉的猴神大叔》后再次联手打造了一部印度大片《黎明前的拉达克（Tubelight）》。电影以1962年的中印边境战争为蓝本，讲述了主角寻找失散弟弟的故事。其中，主角的弟弟由萨尔曼·汗 (Salman Khan) 现实中的亲弟弟苏海尔·汗 (Sohail Khan) 扮演。值得一提的是，中国女星朱珠也加盟了这部电影。该电影刚刚于当地时间2017年6月23日上映。



玩家的照片在六月二十号与电影海报一起出现在纽约时代广场上

电影制作方SK Films说：“我们一向致力于把最好的内容带给观众。这次和UC的合作，我们希望借由其年轻潮流的品牌形象，能把印度电影带给全世界尤其是年轻观众，而不只是局限在印度。”

阿里巴巴移动事业群海外业务国际部门的负责人李阳也同时表达了对这次合作的重视。他认为：“现在印度正值娱乐内容消费的黄金时期，其中电影行业一直以来是印度人民喜闻乐见的消费领域。作为首屈一指的线上内容分发平台，我们深刻理解印度人对宝莱坞的喜爱。这次与SK Films的合作是强强联手，我们借助互联网和大数据的力量，希望成为更多电影方的宣发伙伴。我们在未来，会继续建造印度电影和世界间的桥梁，以大数据深入行业，为观众及行业带来新惊喜。”