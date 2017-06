孟山都公司携手Atomwise借助人工智能开发作物保护新品

北京2017年6月27日电 /美通社/ -- 孟山都公司(NYSE: MON)与Atomwise公司达成研究合作协议,借助人工智能技术开发作物保护新产品,推进新产品研发。

孟山都公司农业生产力创新总监Jeremy Williams表示:“在每一个种植季,全球的农民都会面临着作物病虫害的威胁,影响作物的产量。然而,一项新的作物保护产品商业化平均需要长达11年的时间,所花费的成本超2.5亿美元。所以,及时推出新的解决方案对解决农民面对的困境至关重要,我们与Atomwise合作将有助于加速新产品的研发,更快地为农民提供所需的作物保护解决方案。”

Atomwise公司开发的人工智能系统可用于分子发现。Atomwise开创性的AtomNet技术能够通过强大的深度学习算法和超级计算机来分析数百万个潜在作物保护产品的分子,预测并找出可能会对病虫害控制产生积极影响的分子。

Atomwise首席执行官Abraham Heifets博士表示:“如何养活全球日益增长的人口是全球健康领域急需解决的挑战,充分利用现有各种技术是解决这一问题的关键。Atomwise公司正致力于将人工智能系统技术在对抗人类致命疾病方面学到的知识,应用到危害粮食生产的病虫害的防治领域。”

与传统的通过试错法和排除法来分析数以万计的分子的方式不同,AtomNet技术致力于通过分析不同分子的相互作用,简化产品研发初始阶段分子的发现过程。AtomNet技术通过识别分子间相互作用模式(类似于人工智能学习中识别图像的过程) 进行自我深度学习,并利用深度学习预测对病虫害控制可能具有正效应的分子。

孟山都公司农业生产力创新总监Jeremy Williams补充到:“通过与Atomwise公司的合作,孟山都可以将Atomwise精密的人工智能系统与孟山都旗下的植物育种、植物生物技术、作物保护、农业生物制剂和数据科学平台进行整合,共同开发作物保护新产品,帮助农民在日益严峻的环境挑战下,保护作物,获得更好的收成。”

孟山都公司是农业领域中首家与Atomwise合作的公司,此次合作更好地助益了孟山都在作物保护解决方案发现方面独特的合作伙伴关系。

Atomwise公司

Atomwise公司利用人工智能技术协助发现新型药物和农业化学品。其开创性的AtomNet技术会模仿人类化学家的推理思路,通过强大的深度学习算法和超级计算机,每天可对数以百万计的分子进行可能性分析。Atomwsie与各大创新性组织(包括默克公司和哈佛大学)合作,推出了27个新项目,推动了包括埃博拉、多发性硬化症、白血病等在内多个领域的研究,并逐步扩展到真菌和线虫领域。通过多项合作项目,Atomwsie积极寻找新的合作伙伴,致力于借助于人工智能技术应对全球健康领域正面临的挑战。

孟山都公司

孟山都公司致力于通过不同的农田解决方案来满足不断增长的世界人口对于食物和营养的需求。我们生产包括玉米、大豆和棉花等主要农作物以及果蔬种子,帮助全球农民高效使用水和其它重要的自然资源的同时获取更好的收成。我们着重于不断地寻找和开发既保护土壤健康又可持续发展的农田解决方案,帮助农民通过应用农田和气候数据科学来改善农耕模式保护自然资源,以及提供不同的作物保护产品降低害虫和病害给作物带来的危害。与此同时,我们通过不同的项目和合作关系,与农民、科研人员、非盈利组织、大学院校和其它机构携手合作,共同面对诸多严峻挑战。欢迎您登陆我们的官方网站monsanto.com, Monsanto.com.cn, discover.monsanto.com, discover.monsanto.com.cn,了解更多关于孟山都公司、可持续发展承诺以及我们两万多名专注于农业发展的孟山都员工。也欢迎您关注孟山都社交媒体官方微信(“孟山都公司”)、微博(“孟山都中国”),twitter.com/MonsantoCo和公司博客 Beyond the Rows® at monsantoblog.com ,或者通过订阅RSS Feed 了解公司的最新动态。