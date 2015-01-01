艺龙推出2017首支视频广告 娱乐化营销驱动年轻市场

北京2017年6月27日电 /美通社/ -- 6月26日，艺龙发布2017年首支视频广告片，主打微信钱包订酒店，还邀请到第28届金曲奖最佳演唱组合Mr.Miss出演音乐TVC并唱响“微信钱包订酒店，方便一点，省一点”广告金曲。旨在将年轻的生活形态与旅行、住宿、微信钱包结合起来，为朝气蓬勃的年轻人提供新的旅行预订方式。其实自去年艺龙入驻微信钱包以来，微信端订单量涨势迅猛，其中90后为主要增长点。在火热的暑期市场，艺龙希望将微信钱包订酒店这种预订形态推广给更多年轻族群。

洞察年轻喜好 给用户想要的旅行产品

在此之前，艺龙联合数字100市场调研公司对1990年及以后出生的消费者在生活状态和消费趋势方面做了深度调研。调研发现“体验为王”、“极简旅行”、“为喜欢买单”是新一代的主要特征，也是年轻群体生活消费的趋势。

艺龙大数据研究中心数据也显示，“音乐旅行”、“影视IP游”、“艺术游”等因兴趣爱好的自由行交易增幅超130%；因兴趣产生的主题酒店、特色民宿过去一年在艺龙销量增30%以上。年轻用户对产品和服务要求越来越高，对住宿产品需求日益提高。新崛起的90后希望在旅途中得到不一样的住宿体验，有人想体验中世纪风情选择城堡酒店，有人想贴近自然住树屋酒店……对90后来说，住宿作为旅途中的重要一环，除了提供“睡”的基本功能外，更提供要有趣、定制化的增值功能。

紧贴消费趋势

为用户“方便一点，省一点”

基于年轻一代体验为王、住宿个性化的需求，艺龙为用户提供更加丰富的住宿类型及产品。优选全球110万家酒店，除提供经济连锁、高星酒店等标准产品外，艺龙也提供树屋酒店、房车酒店、森林酒店等体验不同的非标酒店。并上线民宿频道，满足年轻用户的个性化住宿需求。今年新推出的“偶遇”社交产品，在满足年轻人个性化住宿同时还兼具社交属性，为用户提供多一种交友的可能。

此外，艺龙不断拓宽预订渠道：先后接入微信钱包、手机QQ钱包酒店入口、开发微信小程序，打造腾讯环境内预订生态场景。并加强跨行业分销合作，不断延伸新的预订场景。根据不同用户的需求提供更为符合其习惯的预订入口，用户无论在哪种场景下，只要出现住宿预订需求，艺龙都会适时提供相应的服务。同时为用户提供看得见的优惠产品，艺龙在OTA行业率先推出红包优惠，根据用户最常消费价格波段，推出“满返”“满减”等不同红包类型，给到用户真实有用的促销产品。

这一切的背后，是艺龙始终坚守一切以“方便一点，省一点”的用户价值为支撑。这艺龙也是用户深受认可的核心原因。

持续输出品牌基因 做更懂年轻人的预订平台

在用户价值之上，艺龙也不断尝试通过新的娱乐化营销打开年轻市场。比如和周杰伦演唱会、五月天巡回演唱会、摩登天空的草莓音乐节、咪咕音乐的峨眉山佛光花海音乐节等众多音乐平台合作，将品牌植入更多年轻乐迷心中。

总之，艺龙此次全新广告的推出，目前是在向外界传递“方便一点，省一点”的品牌基因同时，也释放出艺龙走向年轻用户的决心。正如艺龙营销副总裁白志伟所说：“无论是坚持用户价值还是娱乐化营销，都因为我们有着想和年轻人打成一片的决心和诚意。新旅游就是要靠产品、靠服务、靠品牌决胜。接下来艺龙还将不断更新突破，打造出一个越来越懂年轻人的住宿预订平台。”

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