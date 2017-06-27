迈向云原生之路 新华三“出彩”MesosCon Asia 2017

6月21日至22日，由Linux Foundation举办的MesosCon Asia 2017大会在北京国家会议中心隆重召开，来自全球的Mesos生态运维工程师、架构师和开发者齐聚大会，围绕Apache Mesos项目及其生态系统技术深度分析与开发者共享成果进行了分享。

6月21日至22日，由Linux Foundation举办的MesosCon Asia 2017大会在北京国家会议中心隆重召开，来自全球的Mesos生态运维工程师、架构师和开发者齐聚大会，围绕Apache Mesos项目及其生态系统技术深度分析与开发者共享成果进行了分享。全球领先的新IT解决方案领导者新华三集团亮相此次大会，并就传统应用和云原生应用、Hybrid IT架构相关话题，向与会嘉宾们进行了精彩阐述。

在MesosCon Asia 2017大会上，新华三集团副总裁、云计算产品线研发总裁朱国平针对“Hybrid IT迈向云原生之路”发表了主题演讲。他表示，云计算技术的发展与普及使得云已经成为新技术的基础平台，IT架构全面云化成为趋势，容器、微服务和云原生应用已经成为现代应用软件开发的必然选择。

云原生应用具有微服务、容器化、应用编排、弹性伸缩等特征。关于传统应用和云应用的关系，朱国平表示，传统应用和云原生应用将会长期并存, 而最佳模型就是采用Hybrid IT。Hybrid IT现有的技术架构是原有架构的自然延伸，能让应用更懂IaaS，让IaaS更好支撑应用，同时兼容传统应用和云生应用，从而实现Hybrid IT。此外，在Hybrid IT技术架构中，Mesos起到了分布式集群管理、二级资源调度机制、以及实现丰富frameworks等重要作用。

新华三在Hybrid IT云计算领域具备强大实力和丰富经验，拥有H3Cloud OC云运维中心、H3Cloud AE云应用引擎、H3Cloud CE云容器引擎等应用驱动和CAS全融合虚拟化平台、ONEStor分布式存储系统、SDN软件定义网络等技术驱动，提供功能强大的云操作系统。可实现应用编排、应用开发、应用治理、双模PaaS、数据服务等功能。支持五级调度模型, 将IaaS和PaaS资源端到端打通,实现资源调度的自动化,智能化和弹性化,提升资源利用效率满足各种类型应用弹性扩展的要求。

新华三集团在云计算领域的成绩有目共睹，在技术、产品和应用实践方面均保持领先，在云领域的用户已经超过5000个，拥有超过300个Openstack商用实践案例，在云计算领域的实力首屈一指。朱国平强调，新华三在云计算领域已经取得了巨大成功，基于MESOS构建支持裸金属/VM和容器双模部署的HPC服务平台便是其中之一。未来，传统应用和云原生应用将会长期并存，新华三也将继续以H3Cloud OS为核心，通过CE云容器引擎和AE云应用引擎，集成Mesos，构建业界领先的Hybrid IT架构，为Hybrid IT云计算领域贡献自己的力量。

此外，在本次MesosCon Asia 2017大会上，由DC/OS、Mesos等开源生态中的相关企、事业单位自愿结成的生态团体DCOS开源联盟正式成立。

DC/OS于2014年由美国硅谷公司Mesosphere发起，经过三年的发展，基于开源DC/OS框架深度定制的平台已经在国内外很多的大型互联网公司与传统企业得到了广泛的应用。作为DCOS开源联盟的一员，新华三的云操作系统便是基于开源DC/OS开发企业级容器管理平台。在本次DCOS开源联盟成立仪式上，新华三表示，将提升自身在开源社区的影响力，并推动DC/OS和Mesos等开源技术推广、社区活动和生态的蓬勃发展，搭建良好的生态系统。