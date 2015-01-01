一条微博引发的热议：租房就是一种生活态度

又是一年一度的毕业季，离开校园“怀抱”的大学生们就要真正面对社会，而租房成为他们步入社会需要面对的第一课。租住什么样的房子?选择怎样的地段等一系列租房难题也随之而来。

又是一年一度的毕业季，离开校园“怀抱”的大学生们就要真正面对社会，而租房成为他们步入社会需要面对的第一课。租住什么样的房子?选择怎样的地段等一系列租房难题也随之而来。

近期，围绕租住话题，我爱我家相寓品牌在微博上发布的3个品牌故事宣传片，引发了大家的热议。相寓品牌故事宣传片分别展现了相寓维修班师傅、相寓HOME装修质检经理以及相寓PARK管家的真实故事。对此，众多网友纷纷转发评论，分享了自己对于租房的看法以及对相寓品牌的认知和体验感受等。

租房生活“不将就”

近年来，租房市场的扩大及租房主力人群的变化，正在引导着租客的消费需求升级，越来越多的租客开始把“租房”当作一种“不将就的生活态度”。中国传统观念“有房才有家”或 “结婚必须买房”的认知，也在悄然发生改变。现在的年轻人已经跳脱出这种传统思维框架，越来越多的年轻人结婚时也并不选择买房。

这样的都市年轻人被称为“新租客”，他们的租住生活态度更偏向于对品质生活的追求，而不是“面子工程”，她们更愿意为品质买单，追求品质住宿，追求品质生活，追求品质人生，为自己而活。

除了在都市打拼的年轻人，6、7月份也迎来了新的毕业季，即将步入社会的大学生们也加入了“新租客”的大军。刚刚踏出“象牙塔”的莘莘学子们，租房是离开校园遇到的第一个大问题。廉价的出租房，租住环境差，上下班的交通不方便;合租的房子，难免会遇到奇葩室友……面对骨感的租房现实，越来越多的大学生也开始更加重视租住房屋的品质和服务，高品质的租住环境、综合多元化的租房服务成为大学生们租房的首选条件。而这恰好与相寓品牌诞生的初衷不谋而合。

作为品牌公寓的龙头企业——我爱我家旗下的相寓在租住品质上可圈可点。“相寓”公寓产品，不仅有分散式公寓“相寓HOME”，还有整栋集中式公寓“相寓PARK”。在风格布局上，相寓HOME提供了阳光、卡布、罗曼、红豆、星晴、摩卡等多种类型的软装风格;集中式的相寓PARK主打舒适、安全、智能、个性、绿色、健康等特色服务，还特意突出了“宅”元素，让年轻的租房一族“漂得更有归属，宅得更有品位”。

另外，相寓还实现了拎包入住的便利体验，从而给租客们减少了很多不必要的麻烦。相寓为租客们打造了一条龙的租房服务，不仅给每套租房都配置全套的家具和家电设施，也会集中进行管理，让租客们的品质租住需求能够得到最好的满足。

正如相寓HOME装修质检经理对于工作的“吹毛求疵”，在房子出租前都要亲自经手把关，一套房要经过四次验收：防水验收、水电验收、预验收、最终验收。他表示，“如果抱着“差不多”的心态做质检，会让租客住的不舒服，也是对业主的不负责任。“这也体现了相寓在追求“品质租住”的理念——“苛刻，让安全与舒适相寓”。

用“心”服务 用“爱”暖家

相寓，不仅在租住品质上“不将就”，在房产服务的每一个细节上同样“不将就”。正如微博视频中看到的相寓维修班的师傅，不是在租客家维修，就是在去租客家的路上。他表示，“他的工作就是让租客的生活少受影响”。相寓PARK的管家也表示，“管家的工作其实没什么窍门，就是用心”。“用心服务”，这也是我爱我家一直以来的经营理念，通过经纪人及后勤人员工作的点点滴滴，用“心”打磨房产服务的每一个细节，用“爱”温暖每一个小家。

在房产服务方面，相寓除了为租客提供统一装修、统一配备设备、统一服务外，还针对居住拆分了舒适、安全、智能、个性、绿色、健康六大方向，并在装修设计、室内设置、门禁门锁、用电用水以及出行、早餐、体检等诸多方面，针对租客的需求进行了别具匠心的安排和设计，让租客充分体验何为“享受生活”。此外，相寓PARK里还设有书吧、咖啡吧、健身房、台球厅、KTV等许多娱乐、社交区域，让身处钢筋水泥之冰冷中的现代人找回几乎被遗忘的“邻里”一词，不再孤单。

除了生活服务，相寓还为租客提供了信用租房服务。相寓通过与房司令、芝麻信用的合作推出了房租分期产品，根据租客的个人芝麻信用评分可享受到减押金和免押金租房服务，实现押一付一甚至免押金月付的付款模式，从而降低租客在首次租房时所面临的经济压力。

同时，租客在租住过程中如按时付租，芝麻信用分值也会有相应增长，信用也会提高。拥有高信用分值的租客，不仅可以享受到支付宝提供的优惠项目，也可以在相寓享受到更多的优惠活动。此外，相寓还联合支付宝，探索多元化的支付方式。可以说，引入互联网金融、信用体系，是相寓最为独特也最有价值的创新。

相寓，正是秉承着提供多元化综合服务的理念，耐心、细心、热心地为每一位租客服务。它营造的社交属性，致力于打造“相寓”公寓年轻、时尚、简洁、温馨及科技感的居住元素，不忘初心，方得始终。目前，相寓正在为一大批应届毕业生提供了更多舒适、安全、优质服务的住房，在相寓，这些“以梦为马”的年轻人可以更安心的追求诗和远方。未来，随着更多优秀公寓品牌的加入，中国的住房租赁市场和租客必将会如相寓希望的那样——“让居住更美好”。