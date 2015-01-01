“首届2017理想主义光辉论坛”议程

伴随中国的崛起，从产业而言的消费升级，服务升级，寻找真正好的产品，“首届(2017)理想主义光辉论坛——暨金e奖颁奖盛典”旨在挖掘和传播各行业各业那些真正优秀产品之精神，以飧广大市场和用户——真正好的产品都无一例外地具有理想主义的光辉。

概要

伴随中国的崛起，从产业而言的消费升级，服务升级，寻找真正好的产品，“首届(2017)理想主义光辉论坛——暨金e奖颁奖盛典”旨在挖掘和传播各行业各业那些真正优秀产品之精神，以飧广大市场和用户——真正好的产品都无一例外地具有理想主义的光辉。

主打内容

2017中国最给力的产品300

(排名不分先后，按行业、应用、领域等分类、企业自定义)

时间

2017年8月8日(周二)12:00-17:30

地点

中国大饭店，一层宴会厅D

奖项

2017最佳产品技术创新奖

2017最佳整体创新力产品奖

2017最佳创新潜力产品奖

2017最佳定位创新点产品奖

2017最佳互联网创新产品奖

2017最佳互联网+创新产品奖

2017最佳企业级应用产品奖

2017最佳企业级应用软件奖

2017最佳商业价值产品奖

2017最佳定位商业价值创新点产品奖

2017最佳商业价值互联网产品奖

2017最佳市场人气产品奖

2017最佳创新口碑产品奖

2017最佳创新用户体验产品奖

2017最佳金融行业创新产品奖

2017最佳产业价值互联网金融产品奖

2017最佳跨境金融产品奖

2017最佳互联网金融创新产品奖

2017最佳互联网能源产品奖

2017最佳互联网制造产品奖

2017最佳互联网医疗产品奖

2017最佳互联网教育产品奖

2017最佳APP创新产品奖

2017最佳行业领导力APP创新产品奖

2017最佳市场影响力智能硬件产品奖

2017最佳数字营销创新产品奖

2017最佳行业领导力创新技术产品奖

2017最佳行业领导力创新营销产品奖

2017最佳创意创新产品奖

2017最佳大数据创新产品奖

2017最佳云计算创新产品奖

2017最佳安全产品奖

2017最佳O2O应用产品奖

“金e奖”简介

另附。(点击此处，进入《“金e奖”介绍》)

评选宗旨

产品是所有从优秀到卓越的企业最终体现出来的核心。“赤子之心，至诚之道，知行合一，彼岸之桥”，只有具备一颗赤诚之心、言行一致，产品才能到达理想的彼岸。

参会结构及规模

各行业创新领军企业CEO

战略研究、市场研究嘉宾

媒体及市场宣传、BD人员嘉宾

其它与会嘉宾

会议规模200人

(邀请及提前注册制，谢绝空降)

会议主题

为什么卓越产品都无一例外地具有一种优秀的气场?

会议流程

主持人

北京电视台主持人

签到

12:00-13:30

签到、领取资料、事前约定的部分CEO采访，会前交流、会前摄影、会前咖啡茶点

会前咖啡茶点

12:00-13:30

开幕

13:30-13:35

播放音乐或主题宣传片

主办方致欢迎辞

13:35-14:00

行业领导致辞

14:00-14:05

颁奖仪式及获奖企业CE0发表感言演讲

14:00-14:45

(主持人宣读获奖理由，获奖企业CEO发表获奖感言演讲)

参会CEO代表主题演讲1

主题：分享一下我们这款产品的价值观

14:45-15:00

(具体公司待定)

主题演讲2

主题：我们这款产品到底想要解决什么高端问题

15:00-15:15

(具体公司待定)

主题演讲3

主题：我们这款产品的近期目标和长远目标

15:15-15:30

(具体公司待定)

参会CEO代表圆桌主题对话论坛1：

主题：产品诞生的源泉

15:30-16:00

(具体公司待定)

对话论坛2

主题：定位对产品成功的意义，以及如何思考清楚产品战略?

16:00-16:30

(具体公司待定)

对话论坛3

主题：从优秀到卓越的产品，都有哪些共性?

16:30-17:00

(具体公司待定)

(注：以上流程，或可能因时间关系部分修整，以会议前最终发布为准)

会议全程咖啡茶点

12:00-17:30

论坛结束

17:00-17:30

(交换名片，自由交流，退场)

会议前后配合内容

2017最具创新力的10款网络机顶盒

2017最具创新力的5款智能电视

2017最具创新力十大家用投影机，附排行

2017最具创新力的5款空调

2017最具创新力10大高端打印机，附排行

2017最具创新力的10款安全产品，附排行

2017最可靠最具创新力服务器排名

2017最具活力的财税软件排行榜

2017化工行业管理软件排行

2017上半年最受欢迎的笔记本生产商

2017最可靠最具创新力存储排名

2017最受欢迎的台式电脑Top10

2017最具影响力的笔记本电脑Top10

2017最具创新力的可穿戴设备，附分类排行

2017中国智能家居分类排行

2017最佳手游排行榜

2017最佳端游榜

2017最值得关注的OLED电视排行榜

2017年度3C产品分类排行榜

2017年最受中国市场欢迎的国内外手机Top30

2017最受欢迎的国产手机Top20

2017空调十大品牌，附排行

2017年5款最具创新力的商用电脑

2017最值得关注的OLED手机排行榜

2017性价比高的一体机排行榜Top10

2017中国市场打印机品牌排行榜Top20

2017年游戏本品牌排行榜

2017中国市场投影机品牌排行榜Top20

2017十大卫浴品牌，附排行

2017最具创新力的5款空气净化器

2017最值得关注的大数据新锐企业，附排行

2017互联网医药电商top20

2017上半年度APP分类排行

2017最具发展潜力人工智能产品TOP50

2017电动汽车优秀产品排行榜

2017最具创新亮点的10大轻奢产品，附排行

2017最具创新力企业及产品分类排行榜

主办单位

中国科学院《互联网周刊》

中国社会科学院信息化研究中心

eNet硅谷动力

附：企业产品信息完善补充申报表

(下载请点击此链接)

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