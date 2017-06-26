2017上海国际信息消费博览会为你打造一场无限精彩的互动盛宴！

为了体现信息经济的“新、奇、特、趣”，本届博览会聚焦互联网与“医、食、住、行、学、娱、信、金、体”九种生活元素的融合创新，提供展商与观众互动交流、组织更多体验活动。

一场无限精彩的互动盛宴又要来啦，

最时尚的网络派对，

最科技的生活体验，

先人一步，感受最先进的信息消费哦!

以“智在必得”为主题的上海国际信息消费博览会，

将于2017年6月28日-30日在上海新国际博览中心E3馆举行。

为了体现信息经济的“新、奇、特、趣”，本届博览会聚焦互联网与“医、食、住、行、学、娱、信、金、体”九种生活元素的融合创新，提供展商与观众互动交流、组织更多体验活动。全面展示互联网+生活服务、互联网+体育、互联网+出行、互联网+医疗健康、互联网+教育、互联网+文化娱乐、互联网+金融、申APP互动展示区、人工智能、新一代电商、云计算等内容，代表上海一线水平的应用和服务，并聚焦科技创新前沿领域，设置人工智能、新一代电商、云计算等新兴热点展区，市民将可以近距离体验娱乐机器人、VR/AR、跨境电商等最前沿的信息产品。此外，本届还将在现场设置申•APP展示区，让市民近距离体验申APP的魅力。

本届博览会与世界移动大会•上海(MWC Shanghai)同期同地举办，同期活动有主题论坛、申APP互动展示区、智行上海、人才交流会、2017夏季造客会、《创新启示录》之“app大咖秀”演讲活动等，携手形成线上线下、场内场外、全城互动，为观众奉上精彩纷呈的智慧生活新体验。

论坛方面，在6月28日消费节开幕当天，举办“数字经济,未来经济新引擎”暨上海国际信息消费节主题论坛，此次活动以主题展示结合论坛活动、商圈体验形成全城互动，全面展示创新意志、创客精神与创业激情。本次消费节主论坛的主旨是让数字经济更好的服务传统产业。为此，论坛邀请如高通、华为、腾讯、上海交通大学、GSMA等全球知名的行业协会、智能终端生产商、信息服务提供商、产业界、学术界顶尖专家、代表，围绕人工智能、智能网联汽车、智能终端应用、城市智能服务等发展热点，共同探讨数字经济时代的未来发展趋势，论坛上会发布《上海互联网+生活指数》研究报告。

其他现场活动方面，消费博览会活动期间将会举办“我查查相伴七年”、“悠米钱包福利大放送”、“小虫背调助力雇前背调和金融风控”、“易催催--360度贷后管理平台”、“中科金服新品发布会-亲子理财计划全新上线”等趣味互动活动。28日开展当天，现场互动区开展“我查查相伴7年”主题演讲，围绕“我查查”7周年的演讲主题，讲述“我查查”发展历程等内容。届时有兴趣的市民可前来参观并参与互动，更有精美奖品可供领取。另外，“小虫科技”在互动区发布产品———“易催催”，该产品亮点具多样化，7大call center全国蛛网化布局;涵盖一流电催、电销能力;SaaS模式优质迭代，提供全链条、多维度贷后管理服务。29日由悠米钱包市场负责人刘文婷女士介绍悠米钱包的由来。在理财投资方式层出不穷的今天，一般投资者很难做出适合自己的投资决策。悠米钱包致力于打造一款资产安全，收益率高、投资更便捷的理财产品，随时存取是悠米钱包产品最大亮点。

让我们在现场一起拭目以待，快快加入这场年度盛会吧!