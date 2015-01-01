IDC云化委员会成立 将制定行业白皮书

2017年6月16日，由云计算开源产业联盟(OSCAR)组织的IDC云化委员会成立大会暨第一次研讨会在京召开，该委员会由CloudIn云英、云途腾、华云数据等多家软件厂商联合众多IDC厂商发起，旨在解决当前IDC行业发展中的问题，倡导共同发展。

2017年6月16日，由云计算开源产业联盟(OSCAR)组织的IDC云化委员会成立大会暨第一次研讨会在京召开，该委员会由CloudIn云英、云途腾、华云数据等多家软件厂商联合众多IDC厂商发起，旨在解决当前IDC行业发展中的问题，倡导共同发展。会议由云计算开源产业联盟常务副理事长何宝宏主持。

(云计算开源产业联盟常务副理事长何宝宏)

(工信部信息化和软件服务业司信息服务业处副处长李琰)

工信部信息化和软件服务业司信息服务业处副处长李琰在致辞中指出，大数据、云计算、人工智能，都离不开IDC的支撑，过去几年国内IDC产业迅猛发展，但是也应该注意到有发展过热的倾向，这导致了传统IDC企业的运营成本和管理成本的激增，转型需求迫切，软件厂商可以帮助IDC企业转型云服务商。他充分肯定了云化委员会的成立初衷，也希望委员会能够为云计算软件厂商和IDC企业的云化转型搭建交流沟通的平台。

(云计算开源产业联盟(OSCAR)秘书长栗蔚)

云计算开源产业联盟(OSCAR)秘书长栗蔚简单阐述了云化委员会成立的背景，同时宣布了委员会的基本架构，并对云化委员会的主任，副主任和相关专家委员宣布委任。栗蔚对委员会的专家委员的鼎力协助表示感谢，也希望在后续的工作中，大家能够集思广益为推进IDC云化的发展贡献力量。

盛世云图代表黎贤文在研讨中指出，传统IDC厂商面临行业产能过剩，利润率低，管理成本升高，后期运营的精细化要求提高等问题，这给IDC厂商带来不小压力。他希望能够将传统IDC企业的资源优势与云服务商的技术优势相结合，取长补短，顺利完成转型。

CloudIn云英的代表从IDC的转型思路、合作模式、案例分析等方面分享了云英的心得。IDC的云化可以有效提升利润、降低管理成本、优化资源结构、具有差异化服务优势等价值，为企业转型提供了方向，同时就合作模式与现场专家进行了探讨。

云途腾的COO吴凯提出了利用托管云助力传统IDC厂商转型的想法，他详细介绍了托管云的产品架构、特点和托管云服务的技术细节，并与各代表交流。他认为软件开发能力是云服务商的优势，可以和传统IDC厂商的基础资源和客户资源进行有效的结合，提升转型效率。

华云数据的代表希望能够把企业自身成功转型的经验移植到更多的拥有转型需求的公司，提出软件+技术+服务+销售的多维援助模式，助力企业把传统的重资产投入转化为轻资产投入，缩短资源的消化周期，消除转型的后顾之忧。

领智云画的代表希望IDC企业能够提供标准化的服务，便于客户更灵活的使用资源，在时间和灵活度上有更好的服务体验。现如今的客户，许多客户在数据容灾，数据安全等方面的要求也越来越高，而厂商提供的服务与客户实际需求存在不匹配的现象，值得注意。

中嘉和信的代表认为，随着越来越多的客户提出云化的需求，IDC云化已经是必然的发展趋势。传统IDC厂商的研发能力稍有欠缺，需要和云服务商资源互补，合作共享，完成云化转型。

腾龙云、迅安联创、睿江云、意世杨科的代表也积极发言，对企业目前面临的转型过程中的问题进行了探讨，也对公司的现有资源进行了说明，希望能够为推动IDC云化贡献自己的力量。

IDC及云计算领域权威媒体中国IDC圈平台部总监张晓雪指出，从最初的中小型企业参与，到最近几年一些大型医疗、金融企业在政府引导下开始使用云，并使用数据提供支撑，如今有越来越多的企业参与进来。云化将会是IDC发展的动力，中国IDC圈会从行业和媒体角度鼎力支持云化委员会的日后工作。

最后，大会由OSCAR秘书长栗蔚进行总结发言，栗蔚秘书长希望能够有更多的企业参与到IDC云化的联盟中来，同时也呼吁与会的委员代表们能够参与制定行业白皮书，梳理IDC企业现状，深度了解合作共赢的契机，希望委员会的成立，能够聚沙成塔有实质性产出，进一步推动IDC云化的发展。

大会就以下问题达成共识：1、IDC产业虽发展迅速，但是仍面临很多问题，云计算软件厂商可以助力传统IDC厂商向云计算的转型已经成为一种趋势。2、云计算软件厂商与传统IDC厂商的资源互补有利于推进云化转型。3、梳理IDC云化的需求和要求，编制相关白皮书和指南。

如果想参与IDC云化委员会工作，请联系：陈屹力 [email protected] ;010-62300189