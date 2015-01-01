四通五达 - 应科院亮相2017年上海世界移动大会

-展示“增值4G平台与5G”技术

香港2017年6月28日电 /美通社/ --

香港应用科技研究院（应科院）于中国上海举行的

2017 年世界移动大会中，以“增值 4G 平台

与

5G ”为主题，展示一系列崭新研发的通讯技术。应科院致力发展及寻求 4.5G 和 5G 网络技术的突破，所研发的先进解决方案，可大幅改善电讯基础设施的覆盖、容量、效率和稳定性。

这些

领先技术有助创新科技概念和解决方案的应用，从而推动智慧城市的发展，当中包括：

1. 软体定义网路（SDN）/ 网络功能虚拟化（NFV）核心网整体解决方案：虚拟核心网 +软体定义网路虚拟平台 + 编排器

应科院是网络功能虚拟化的先驱，特别在虚拟化核心网络上。应科院运用其网络功能虚拟化架构研发和性能优化的丰富经验，展示三合一整体网络功能虚拟化解决方案。该解决方案能大幅减少集成、应用和优化虚拟化网络方案的时间和复杂度，当中包括（1）FastCloud虚拟平台： 一个灵活易用的网络功能虚拟化平台，能提供高吞吐量和软体定义网路功能，让网络管理员以中央控制方式，利用程式重新规划网络，是一种新的方法以控制网络流量；（2）FastCloud业务编排器，以图形化方式，应用和重新配置端到端的虚拟LTE网络；（3）虚拟化核心网络和IPSec安全网关：以最少的中央处理器核心资源来供达10Gbps的IPSec吞吐量。





2.

先进的移动边缘计算平台

移动边缘计算平台是一个网络架构的概念，可在网络边缘建立云端计算平台并进行运算，及提供一个资讯科技服务的环境。利用此平台，用户端可直接由基站取得数据资料，不用等待远端伺服器回应，从此可减少数据传输的延误。而远端伺服器也不用直接与用户装置进行数据传输，只需应付少量由基站处理过后所发送的资讯，因此可以减少核心网络的负担。

该示范演示应科院（1）先进的TCP （传输控制协议）加速技术和（2）透明网络部署模式功能。在移动边缘上，采用TCP加速软件，可在高时延数据链路上，例如卫星链路、地面无线电链路等，增强TCP应用的吞吐量，并能优化服务质量和用户体验。而透明网络部署模式功能则与移动边缘计算的部署相关 - 即对3GPP网络完全没有干扰和影响，在运行的网络中加入移动边缘计算时，无需进行网络重新配置。

3. 移动边缘计算应用 - 车联网（道路交通安全）

该系统演示包括道路安全的车联网（IoV）管理系统原型。此车联网管理系统建立在虚拟化的移动边缘计算（MEC）平台上。可实现实时的车辆监控，并迅速地向驾驶者发出应急和预警信息。结合先进的车联网技术，包括车辆通讯技术（V2X）、LTE、移动边缘计算和下一代网络，该系统可以监测到多种视野范围外的紧急情况，并发出警告，例如紧急刹车警告、十字路口防碰撞警告、盲点来车 / 车辆切线警告、超车和行人危险过路警告等。这个适用于智慧城市的车联网平台，可以促使在整个城市内推行道路安全和智能交通系统。

4. 移动边缘计算应用 - 直播虚拟现实（VR）

该示范通过LTE系统进行传输，演示端到端虚拟现实视频流直播。整个系统由应科院开发，包括LTE基站、移动核心网、移动边缘计算平台、虚拟现实视频流处理器和虚拟现实头戴式显示器。虚拟现实视频输入信号在移动边缘计算平台上进行处理，并发送到无线头戴式虚拟现实显示屏进行观看。利用移动边缘计算可在视频流直播时，视频画面更流畅，从而提升用户体验。

5. 适用于4G和5G无线接入的C-RAN参考设计

应科院的C-RAN参考设计使下一代基站的设计拥有高灵活性，以支持4G和5G。该示范演示一种具有成本效益功能的基带单元（BBU）池设计，支持大范围的覆盖，其中协议栈层三（L3）和分组数据汇聚协议（PDCP）模块集中在基带单元池处理中，MAC和PHY模块则在分布式无线电远程单元（RRU）中处理。应科院基带池设计架构可以灵活配置，支持MAC和PHY模块的中央处理，从而支援协调联合传输（Joint Transmission）和联合接收（Joint Reception），以提升空间利用效率。应科院基带池设计亦可扩展以支持3GPP版本15 NR标准规范，包括数字波束赋形、波束管理、灵活的帧结构和子载波间隔，以支持高数据速率、超可靠和低延迟的应用。

6. 宽带集群通讯（B-TrunC）系统的关键任务通讯

应科院开发了符合宽带集群通讯（B-TRUNC）国际标准的商用LTE基站参考设计。该示范演示了端到端宽带集群通讯系统在进行实时双向数据流时的性能，及在多个集群移动终端上执行的宽带集群服务。集群通讯管理系统根据应科院的参考设计，管理其核心网和基站。该系统亦提供多种适用于关键任务通讯的集群服务，包括群组语音/视像通话、动态重组、紧急通话、广播信息服务等。应科院的参考设计支持高群组呼叫容量（每小区或每MHz的语音通话量超过7.5组）、低端到端的延迟（少于200 ms）、灵活应用带宽和高可靠性的专网应用。

7. 窄带物联网（NB-IoT）和低功耗蓝牙（BLE）技术

应科院是窄带物联网（NB-IoT）标准化与开发的先驱之一。应科院的窄带物联网集成电路IP和参考设计，能应用于用户终端设备上，当中包括了射频收发器、集成功率放大器和开关、集成电源管理单元、数字基带和片上系统（SoC）。窄带物联网是全球3GPP标准中版本13的一部分，它针对低功耗广域应用进行了优化，重点包括增强覆盖、低成本、长电池寿命和大规模应用。以窄带物联网为基础，各种全新的物联网终端设备和服务将会应运而生。

应科院的低功耗蓝牙（BLE4.2和BLE5）集成电路IP和方案是短距离无线物联网应用和可穿戴电子产品上的关键技术之一。在低功耗蓝牙演示中，应科院研发的BLE 4.2 片上系统芯片会收集和处理传感器数据，并在Android应用程式中向用户反馈数据。全新的BLE 5标准具有4倍的传输距离、2倍的传输速度和8倍的广播数据传输量。BLE 5射频收发器IP已经在应科院推出，基带部分目前则正在研发中。

2017年上海世界移动大会在6月28至7月1日于中国上海新国际博览中心举行。以上崭新技术的演示会在应科院的展位进行（展位编号W5.H38）。