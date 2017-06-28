黑科技力作小米九号平衡车Plus正式发布

北京2017年6月28日电 /美通社/ -- 6月28日米家发布会在北京健壹景园圆满落下帷幕。此次共发布三款产品，其中由小米生态链企业纳恩博带来的九号平衡车Plus可谓此次发布会的一大亮点，此款平衡车身上包含了几个技术上的“首次”标签，内置全球首次用于消费级产品的无线电定位技术，并配置专属遥控器，实现智能跟随和一键遥控新玩法；可拓展云台，首款陆地私人摄影装备，大广角低机位，带你发现不一样的世界；超长35公里续航等。这是一款面向更多年轻人、包含更多“黑科技”的全新细分市场的新产品。新品将在全国120个小米之家门店全面覆盖，玩家于7月初即可到店体验，并将于7月11日在小米商城正式发售。



发布会现场

发布会结束后，各大媒体以及现场玩家在体验区体验了小米九号平衡车Plus，广受好评。

九号平衡车 Plus（以下简称Plus）在保留轻巧外形与体感操控等优点外，作为全新细分市场的产品，其包含更强大的“内芯”，所含的“黑科技”更多，新专利及专利申请近20项，涉及产品的外观、结构、控制等各个方面。



九号平衡车Plus 产品介绍

扎实的底盘，行驶更稳定从容

Plus延续便携和轻量化的设计。整车底盘采用超轻镁合金，并从工程学角度改良底盘结构腔体设计，承载能力大大提升，载重高达100kg，适应大多数人的需求。同时，采用FEA技术对整车设计做了等强度结构受力分析校核，让产品在各种恶劣使用条件下更加安全稳定。

绝佳的承载力，超轻的身材，整车约16kg，可以直接手提搬运，也可以轻松放入车辆后备箱，作为出行转换代步工具。

11英寸升级防滑胎，适应多种路面环境

采用11 英寸高附着力防滑胎，底盘离地高度相应提高；底盘和脚踏板更加宽敞，站立更加稳当舒适，且电池容量与电机功率均得到提升，可轻松通过减速带等多种复杂路面。加大加宽的PU弹性脚垫有效过滤路面震动，舒适性也更强。

车辆重心自适应控制系统 -- 锁车自动保持平衡

Plus采用人体工程学Leansteer