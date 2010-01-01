金融科技移动应用Trade Interceptor推出低延迟实时市场交易功能

伦敦2017年6月28日电 /美通社/ --

当前最炙手可热的移动交易应用Trade Interceptor宣布推出实时外汇(FX)交易功能。Trade Interceptor的全球用户群体将能受益于该应用完整的前端至后端功能，范围从账户创建、绘图和分析，一直覆盖到开展交易和存取资金。

新的实时交易功能由领先的多种资产经纪自营商ThinkMarkets®（智汇）提供支持，能够为用户带来市场上最好的一些交易条件。ThinkMarkets®以及现在的Trade Interceptor用户能够获益于ThinkMarkets®全球基础架构、定价和流动性。

Trade Interceptor是一款领先的移动应用，能够为外汇和差价合约(CFD)交易者带来最大、最具深度和最复杂的精选工具系列中的一员，帮助进行图表绘制和技术分析，拥有80多种指标和50种绘图工具。备受赞誉的Trade Interceptor已经成为了最炙手可热的网络交易应用，并且能够为包括iOS和安卓(Android)系统在内的主要移动操作系统提供使用版本。

TF Global Markets (UK) Limited (ThinkMarkets®)的一位发言人评论说：“作为当今最炙手可热的一款交易图表应用，Trade Interceptor将自身定位为绘图和分析方面的优先软件，不过它还是缺少居于前沿领域的交易—执行功能。我们通过整合我们广大的交易基础架构填补了这项空白，由此为Trade Interceptors的全球用户群体提供众多市场上最好的交易条件。”

ThinkMarkets®成立于2010年，所开发的交易生态系统能够支持全球外汇交易领域的种种需求。自成立以来，ThinkMarkets®一直都关注提供无缝的交易体验，而全面自动化和数字化居于该公司产品供应和战略的核心。Trade Interceptor此次进行最新加强改进能够支持达成这一愿景，并能提供独一无二的客户之旅和体验。

Trade Interceptor用户能够在几分钟内完成他们的实时账户申请，通过应用内一系列易于使用的支付方式，直接向其账户存入资金，并能实时在市场中进行一系列指令下达和交易。

上述发言人还表示：“交易者需要掌握一些工具和功能，为了促成达到这一目的，我们开始通过Trade Interceptor提供一整套一站式解决方案，让用户再也不必求助于外部系统和因此分心。”

“Trade Interceptor用户现在能够通过了解Trade Interceptor所开展的交易的方方面面，密切关注快速变化的市场事件。”

“这样的过程快速简单，最为重要的是，一切尽在交易者的掌握之中。”