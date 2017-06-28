无人货运船开发联盟在沪成立 海航科技引领航运业变革

上海2017年6月28日电 /美通社/ -- 6月28日，由海航科技集团发起的无人货物运输船开发联盟成立大会暨第一次理事会在上海隆重召开。来自美国船级社（ABS）、中国船级社（CCS）、中国舰船研究设计中心、沪东中华造船集团有限公司、中国船舶及海洋工程设计院（708所）、罗尔斯-罗伊斯船舶、上海船用柴油机研究所(711所)、瓦锡兰中国有限公司和海航科技集团的领导及行业专家出席了此次成立仪式。大会决议通过了联盟工作计划，由此拉开了我国海洋货物运输智能升级的序幕。



无人货物运输船开发联盟章程签字仪式

此次建立的无人货物运输船开发联盟是由海航科技与ABS、CCS、708所和711所等联合发起成立的国内首个无人船联盟，该世界级联盟同时也是未来航运发展的组织者和引领者，技术产品规则规范的建立者和推动者。该联盟将集合国内外先进技术，共同研制集自主决策、自主航行、环境感知、远程操控、绿色安全于一体的无人货物运输船，填补国内相关领域的空白。联盟将集合成员各自优势，致力于无人货物运输船的市场化推广。



无人货物运输船效果图

近年来，随着人工智能和无人驾驶技术的发展，包括传感技术、控制技术、通信技术和动力技术在内的无人船核心技术已经相对成熟。从长期经济效益来看，无人货物运输船显著优于普通船舶，在其25年的船舶生命周期中，无人货物运输船的总成本相当于传统船舶成本的29%，无人船的经济价值已经得到了业界的广泛认知。此次，海航科技发起成立的无人货物运输船开发联盟，将为解决低端造船产能过剩、环境污染、人为操作失误、人才缺失、非法劫持等问题提供有效解决方案。

在随后召开的首次理事会上，国内外船舶行业的领军单位共同商讨了无人货物运输船未来的发展方向和共同合作愿景。海航科技集团副董事长李维艰在会上当选为该联盟理事长。“在这个全球无人船发展的初期，非常荣幸和联盟成员一起推动全球无人船航运行业的突破式发展。” 他表示，“我们联盟中既拥有熟知国际规范和标准的机构，国内顶尖船舶设计和研发机构，也有全球顶级分系统供应商和行业领先的大型造船厂。海航科技集团作为联盟牵头单位，将整合集团内部在船舶运营、设计、建造以及智能化技术方面的优势资源，积极推动无人货物运输船的开发。”



联盟理事长、海航科技集团副董事长李维艰致辞

李维艰强调，本次会议上宣布成立的无人货运船开发联盟，不仅将促进船舶设计和运营格局的改变，还将促进无人船运营所涉及的技术、法规和标准体系的建立与完善。“在政府的大力指导下，无人货物运输船开发联盟将以开放、合作的态度，欢迎业内相关单位积极加入，希望集众人之力共建无人货物运输船生态体系。”

海航科技集团总部位于上海，作为海航集团旗下最大的产业集团，海航科技致力于在云技术、大数据、供应链及IT、数据咨询及服务、智能制造五大业务发展方向。无人船项目作为海航科技在智能制造领域的重要布局，由旗下专门从事智能制造产业的海航智造投资发展有限公司主导，依托海航集团深厚的技术优势，产业资源和资金，将为联盟未来的发展创造研发、制造和运营的良好条件，推动航运业的颠覆性创新，为国家“一带一路”发展战略贡献力量。