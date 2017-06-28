冰鉴科技入选2017全球Fintech 250榜单，引领中国独立第三方征信

上海2017年6月28日电 /美通社/ -- 纽约时间6月27日，2017年全球Fintech 250强榜单在美国隆重揭晓。作为目前世界上最具影响力的Fintech榜单之一，The Fintech 250榜单致力于在全球范围内找出当年度最具潜力的Fintech公司，以及该领域中的下一个独角兽。作为Fintech业界的佼佼者，冰鉴科技荣誉上榜，充分彰显了冰鉴科技的国际认可度与影响力，而冰鉴也已成为行业内下一个独角兽的有力竞争者。同时上榜的还有Kabbage，ZestFinance， Coinbase，Figo，Credit Karma，CircleUp，Adyen，Juvo，Wealthfront，陆金所、京东金融、融360、蚂蚁金服、宜信、拉卡拉、闪银、拍拍贷、点融等国内外业内知名企业，共同组成了2017最具潜力的250家 fintech企业版图。

此榜单的发布者 -- CB Insights，是全球知名的风投调研机构。CB Insights每天都会发布各个行业与领域的投资分析报告，不仅经常被大大小小的科技媒体所引用，也是硅谷几乎所有VC进行决策时都会倚赖的数据智库。广为传播的全球独角兽公司名单、联合KPMG发布的Fintech领域风投报告也都出自CB Insights之手。同时，在CB Insights所公布榜单内被提名的企业，都是明日之星、行业翘楚，甚至独角兽，所以，这些榜单堪称行业风向标。

本次发布的Fintech 250榜单，是CB Insights通过对公司规模、融资阶段、行业分类等数据进行打分后评选出的250家世界最具前景的民营Fintech公司，在业内具有相当大的权威性和影响力。

地位：行业领先的独立第三方征信机构

CB Insights会甄选冰鉴科技进入Fintech250强榜单不无道理。作为一家基于机器学习和人工智能的第三方独立征信平台，冰鉴科技积极探索深度学习、自然语言处理、机器视觉等机器学习和人工智能技术在征信领域的应用，致力于构建完整的金融征信体系。

目前，冰鉴已拥有数百家国内外付费客户，并已经和银联、捷越联合、什马金融、台州银行、网易小贷、富登小贷、闪银等多家公司展开深度合作，在运用机器学习和人工智能技术进行小微企业和个人信用评估方面，处于绝对的国际和国内领先地位。

技术：模型表现超行业平均水平40%

冰鉴科技是一家立足于技术的高科技公司，通过使用机器学习的方法，利用监督学习算法和半监督学习算法对各种数据和行为进行深入和细致的研究。在建模中，冰鉴还使用传统线性模型和机器学习算法相结合的方法，实现了自有的独特算法，所创建的模型表现超行业平均水平40%。

冰鉴科技针对整个征信体统和征信流程的改革做了各方面的改革，目前以获得许多创新成果，截止至2017年6月，冰鉴已经成功申请专利4项，软件著作权44项，涉及的征信系统和系统内各组件（特别是实际使用中的上百个机器学习算法），无论是在对个人征信还是对中小企业征信领域都有很强的适用性，将新兴技术和算法结合中国实际，大大弥补了国内征信行业的空白。

产品：从场景出发的全流程解决方案

作为一家基于人工智能和机器学习算法的独立第三方信用评估机构，冰鉴科技结合具体的应用场景，创新地推出了线上小额现金贷款解决方案、贷管家、投管家等多个产品，更高效精准地为客户提供互联网化的全流程解决方案，在令金融机构受益的同时，也更好地解决了小微企业和个人贷款难的问题。

其中，线上小额现金贷解决方案是目前冰鉴的一款主打产品，主要针对线上5000元以下的现金贷款，产品利用反欺诈规则和机器学习模型来精准地区分好坏客户，输出冰鉴分与决策建议后进行全自动放款，实现全自动风控审批。

除了通过传统的基于运营商强授权模型进行自动审批的方法外，该产品由于技术的成熟与突破，目前已经实现仅仅只需要用户的三要素，通过冰鉴强大的机器学习算法，甚至能够做出更加精准的判断。

目前，冰鉴的线上小额现金贷解决方案已经拥有上百家客户，每月查询量超过600万次，帮助合作客户大幅提高批准率，减低坏账率，坏账率水平在7%以下。

团队：来自名校名企的顶尖风控团队

冰鉴科技在人才方面的综合素质也是业内领先的。目前，冰鉴已形成100多人的团队，在上海、北京、广州、南京、常州、成都和洛杉矶均设有分支机构。团队成员中有硕士以上的人数达到43%，海归人数超过总员工数的16%，985高校毕业生数量多达总数的55%，其中C9高校占22%。

公司创始人顾凌云博士毕业于卡内基梅隆大学计算机专业，是上海市千人计划特聘专家，也是机器学习和人工智能领域的专家。作为ZestFinance模型组创始人之一，他曾在美国领导开发了ZestFinance前四代风控模型。而如今，在顾凌云的带领下，冰鉴科技经过短短两年的努力，已和其当年的老东家 -- ZestFinance在国际影响力中居于同一个军团了。此外，顾凌云还曾任 Turbo Financial Group 的联合创始人和首席风控官，也短暂担任过 Kabbage 的首席科学家，着重研发针对小微企业的信用评估。此后，顾凌云博士还曾担任IDG资本驻站企业家，参与IDG在国内互联网金融领域多家著名公司的投资决策。

此外，公司核心团队实力雄厚，分别在芝加哥大学、普渡大学、卡内基梅隆大学、纽约大学和乔治华盛顿大学获得博士和硕士学位。在归国之前，分别在美国互联网金融和传统金融标杆性公司Kabbage，ZestFinance，Lending Club，Capital One，Goggle, Discover，GE Capital，Barclays担任关键职务。

未来：稳扎稳打提升国内外影响力

不管是在技术、产品、理念还是团队上冰鉴科技都处于业内领先的地位。此次入选全球Fintech250强榜单对于冰鉴科技而言不单单是一次简单的获奖和荣誉，也是冰鉴走向世界的重要一步，更是冰鉴在国际市场上打造品牌知名度、影响力的重要一步。

冰鉴科技将继续聚焦智能金融风控领域，坚持以技术为本，从场景出发，做独立第三方征信平台，持续完善产品体系及解决方案，推进中国征信事业发展，为我国的征信体系构建添砖加瓦。