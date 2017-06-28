GlocalMe吉客猫G3发布 瞄准全球随身WiFi新时代

上海2017年6月28日电 /美通社/ -- 无论是出公差还是出国游，随手拍分享朋友圈、收发邮件对接公务，或是查路线等都离不开网络，怎么解决这一问题，多方都在想办法。在6月28日开幕的2017年上海GSMA世界移动大会上，全球领先的随身WiFi提供商GlocalMe吉客猫带来全新升级的G3，为出境人士提供了更优的上网方式选择。



展会现场

有针对性解决出境上网难题

目前出国上网主要有四种方式：一是开通国际漫游，出国后的数据漫游费会随着目的地不同而改变，流量有使用额度上限，超过限额就断网。这种方式最大的痛点是价格贵，而且信号不稳定。二是购买国外电话卡，套餐资费跟国内一样令人眼花缭乱，还可能涉及语言不通的问题，一不小心掉坑里。三是蹭免费WiFi，但提供免费WiFi的场所有限，并且这种方式对于商旅人士来讲存在一定的数据安全问题。

最好的选择可能就是使用随身WiFi了。WiFi是节省流量费的神器，出国也不例外。随身WiFi算是公认的较为方便省钱的方式，但是常见的境外随身WiFi都是租赁模式，不仅需要提前预约，还涉及到交押金、归还等问题，如果一次性去多个国家还要看是否有相应的组合套餐包，不支持私人定制，对于空姐、海员、旅游达人、商旅人士等具有高频出境需求的人群而言很是麻烦。此外，市面上还有一些质量不过硬的随身WiFi产品，信号弱、网速慢、续航差等问题频发，徒增旅途的不愉快。

针对这些问题，GlocalMe吉客猫利用含括了5项专利的云sim技术，将不同国家及地区运营商的sim卡集成到云上，通过终端设备发出热点供用户上网。因此，GlocalMe吉客猫随身WiFi具有五大特点：一是不用插卡，使用简单；二是零漫游享当地资费，避免天价漫游费问题；三是最快可提供4G网速，等同于目前用手机卡上网可享受到的最高网速；四是可以通过APP进行实时管理，自助选择不同目的地的套餐，随时随地查询流量、费用和网络信号；五是开机即用，轻松联网。

简单来说，GlocalMe吉客猫的随身WiFi启动后，手机会自动搜索它建立的WiFi热点，用户输入密码、连接即可使用，支持多达5人共享。出境带着GlocalMe吉客猫在身上，畅游全球100多个国家和地区，走到哪儿都可以随时联网，看视频、打游戏、发朋友圈、处理公务。GlocalMe吉客猫还有个特别的移动电源功能，手机没电时还可以应急充电，非常方便。



产品使用场景

与G2相比，G3在软件和硬件上都进行了升级。G3覆盖的网络频段更广，实现了全网覆盖，因此性能更加稳定，上网更流畅。在外观上，G3的触摸屏扩大到了4英寸，操控感更强，使用起来十分方便。目前推出了白色机身加香槟金边框版和黑色机身加寒铁灰边框版两种款式，现已在GlocalMe吉客猫的京东和天猫旗舰店发售，价格为999元。



产品图

累计服务超过1亿人次

国家旅游局的数据显示，2016年中国出境旅游人数达到1.22亿人次，同比增长4.3%。随着出境游人数持续攀升，使用随身WiFi在境外上网的人数也在增长，并且，使用者不但包括自由行游客，一些旅行社也把提供免费WiFi作为增加产品吸引力的一点。

GlocalMe吉客猫始终坚持“零漫游走全球”的战略理念布局市场，致力于为全球用户提供方便快捷、资费低廉的漫游上网服务，更以专业的态度专注于技术研究，率先突破“国际漫游价格高、4G可漫游地少”的难题，创新性推出全球首款4G零漫游随身WiFi -- GlocalMe G2。2016年，G2荣获“2016首届中国智能终端金奖”。

历经两年发展，GlocalMe吉客猫服务已覆盖100多个国家及地区，得到日本、香港、台湾、中国大陆、英国、等国家地区的便携式WiFi租赁商、电信运营商、企业和个人旅行用户的广泛认可。是日本GLOBAL WIFI、台湾桔豐科技、香港和记电讯、台湾亚太电信等便携式WiFi租赁商、电信运营商、虚拟运营商的长期合作伙伴，累计服务已超过1亿人次。

随着全球化的不断渗透，未来当全球人口真正流动起来的时候，出境上网的需求量将呈指数级上升，市场潜力不可估量。在G3发布时，GlocalMe吉客猫CMO谭竹先生表示，当下公司聚焦于技术研发和服务质量的提升，这是立命之本。他还透露，公司正在计划与芯片厂商合作，把GlocalMe吉客猫的漫游功能加入到手机端，即用户可在不携带WiFi设备的情况下也能自由使用GlocalMe吉客猫的全球漫游功能。