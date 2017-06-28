Visa展示面向物联网的创新支付能力，推动未来商务加速实现

-Visa”创无限”获奖成果亮相2017世界移动大会·上海站

上海2017年6月28日电 /美通社/ -- 在今天召开的2017“世界移动大会·上海站”(2017 Mobile World Congress Shanghai，MWCSH) 上，全球最大的支付技术公司之一 Visa 展示了基于 Visa 开发者平台计划 (Visa Developer Platform) 的创新支付能力及面向物联网的合作创新成果。本届 MWCSH 展会的主题为“势在人为” (The Human Element), 于6月28日-7月1日在上海国际博览中心举行1。



Visa于2017年世界移动大会上海站展示了以消费者体验为核心的一系列交互式创新数字支付应用



Visa创无限创新挑战赛获奖成果亮相2017年世界移动大会上海站

作为连续六年的参展商，今年 Visa 向参观者们展示了以消费者体验为核心的一系列交互式创新数字支付应用。通过 Visa 可扩展、可连接的标准化、模块化支付能力，展现 Visa 与金融机构及 Fintech 合作伙伴在物联网、智能门店，可穿戴设备、智能语音交互、智能互动营销与客户忠诚度管理、普惠金融等领域的合作创新 (co-creation)。此外，Visa 开放的产品和数据 API 平台为众多从事人工智能、语音、图像识别和用户挖掘的创新公司提供了丰富资源和可行性。

“随着支付方式由卡片向数字支付演变，Visa 的使命是确保每一个接入互联网的终端设备，包括家电及可穿戴产品都能成为可实现交易的安全支付终端。”Visa 大中华区总裁于雪莉女士说。“未来三年，全球将会有210亿台联网设备2。因此我们需要做好准备，建立全球化合作伙伴网络和技术储备，为支持物联网时代和未来商务奠定基础。”

为顺应全球支付和商业环境的数字化演变，Visa 已经建立了一个全球化的合作伙伴网络，通过 Visa 开发者计划，向合作伙伴开放 Visa 全球网络 VisaNet，把 Visa 的安全支付标准和能力通过 API 分享给富有创新能力的公司，推动开放式、交流式的合作创新，帮助企业实现快速增长。

本月初，Visa 在旧金山宣布与13家新的合作伙伴签约，促成他们加盟 Visa 令牌服务供应商 (Token Service Provider) 计划。该计划旨在为技术公司提供标准化的方案，开放 Visa 工具和服务的广泛网络，其中包括 Visa 令牌服务3，以及集成、开发和市场营销方面的支持。随着其他公司不断开发和推出创新安全数字支付服务，推广和部署符合 EMVCo 令牌标准的令牌服务就显得尤为重要。

于雪莉表示：“中国是世界最大的移动支付市场，也是最具创新活力和创新人才的市场。Visa 非常兴奋地看到本届移动大会期间，Visa 展出了丰富的本地化创新支付应用，其中很多都是来自 Visa‘创无限’大赛中国赛区获奖者们的优秀创新实践成果。Visa 期待能够与更多优秀的国内创新企业和个人合作，打造立足本地、面向全球的互联互通的创新支付应用，助力未来商务的发展。”

Visa“创无限”创新大赛是一项由 Visa 发起的全球性创新大赛，旨在鼓励优秀的初创企业和个人，利用创新力量，面向未来支付及商业需求提出创新应用和解决方案。今年4月，Visa 在北京正式启动了2017年度 Visa“创无限”中国赛区的比赛。截止到6月28日，共评出5个获奖企业，他们的创新成果主要包括以下五个方面的应用：

Ticwatch ： 这是基于智能语音交互的可穿戴 Visa 支付方案。它提供以语音交互为中心的完整消费闭环方案, 包含消费相关决策信息查询、LBS 服务、优惠信息智能推荐、便捷支付及管理能力等。

这是基于智能语音交互的可穿戴 Visa 支付方案。它提供以语音交互为中心的完整消费闭环方案, 包含消费相关决策信息查询、LBS 服务、优惠信息智能推荐、便捷支付及管理能力等。 Xmore ： Xmore 是一款基于 AI 搜索和知识传递的推荐引擎。它通过整合商品画像、客户画像以及商户画像，快速实现“消费升级”下的品质推荐。在 Visa 开放平台的支持下，聚合服务入口，优化消费流程，帮助合作伙伴构筑新一代互联商务场景。

Xmore 是一款基于 AI 搜索和知识传递的推荐引擎。它通过整合商品画像、客户画像以及商户画像，快速实现“消费升级”下的品质推荐。在 Visa 开放平台的支持下，聚合服务入口，优化消费流程，帮助合作伙伴构筑新一代互联商务场景。 V 字探险家： V字探险家是一个游戏主题性的移动互联网旅游导览品牌。用户根据线上线下的交互获得线索，在城市中探险解谜。Visa 商户作为中途点，自然融入用户的体验中。

V字探险家是一个游戏主题性的移动互联网旅游导览品牌。用户根据线上线下的交互获得线索，在城市中探险解谜。Visa 商户作为中途点，自然融入用户的体验中。 浪走 VR 教学工具： 基于 VR 的沉浸式场景帮助人们建立对金融常识更好的认知。通过互动的体验，观众能够切身体验平时可能发生的金融欺诈场景，并通过 Visa 提供的技术手段帮助人们建立其正确的风险防范观念。

基于 VR 的沉浸式场景帮助人们建立对金融常识更好的认知。通过互动的体验，观众能够切身体验平时可能发生的金融欺诈场景，并通过 Visa 提供的技术手段帮助人们建立其正确的风险防范观念。 MRS.AI：通过对话式人工智能和行业专家的结合，帮助持有 Visa 高端卡的商旅人士安排出行计划和管理本地生活。仅需关注 Visa 公众号，用户即可享受便捷服务。

Visa“创无限”创新大赛是一个开放式平台，旨在帮助创业型公司，引导他们对下一代创新支付应用进行开发。大赛自2015年在美国发起后很快推广至全球，成为一个全球性项目。迄今已有参赛企业1500家，超过20亿美元的创业基金，有90多位参赛者进入决赛，其中19位获大奖。2017年，这个项目还在持续在北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲展开。

在为期三天的“世界移动大会上海站”上，Visa 通过三个不同主题的展区设计，即“虚拟增强现实”、“交互式演示”、和“智能消费体验”向参观者们介绍 Visa 全新数字支付解决方案。此外，参观者还可通过用户的视角，了解 Visa 令牌技术如何将手机、手表和家居设备，甚至商店陈设变为可识读、可支付的终端设备的应用。