UC News大数据：印度2017年板球季消费报告

-- 印度市场板球相关内容总消费相较2016年激增230%

-- 大数据成为印度自媒体人的创作指引，UC大数据热词可以实时指导创作

新德里2017年6月28日电 /美通社/ -- 板球作为印度全民为之疯狂的“国球”，每年的板球季一直是市场上各个玩家必争之地。在今年4-6月的IPL联赛和ICC大赛期间，将近7.5亿人次在UC平台上消费了板球相关内容，超过印度总人口的一半。作为大数据驱动的内容分发平台，UC News统计了整个赛季期间印度用户消费板球内容的各项指标。



印度2017年板球季消费报告

其大数据报告披露，板球季在其平台上发生的阅读总时长达到700万小时，每日有超过300万人在UC平台上消费板球相关内容。UC News大数据还总结了印度网友对赛事的实时反馈，网民对经典的进球时刻纷纷表示“像神一样！” “太不可思议”等情绪 。除此之外，报告还指出最受网民关注的球队是加尔各答骑士队，而Virat Kohil则是赛季期间最热门的球员。

UC自媒体平台也在板球赛季期间创造多个机会吸引内容的创作和消费。这个季度有超过2000位自媒体人发表了超过6000篇体育类相关文章，带来了超过10亿的总阅读量。UC自媒体平台把社会上名人，热门博主，KOL，学界大V和普通人聚集到一块，给网民提供源源不断的热门消息。

UC News背靠月活超过4亿2,000万的UC浏览器，用户规模比肩Twitter及Instagram，外媒多以“GUF”来形容UC在当地市场的影响力，寓意UC已成为堪比Google及Facebook的国际互联网公司。而“UC板球”也是UC平台内一个重要部分，从2014年起持续更新板球相关新闻和比赛，到今日已成为一个完善的体育类内容分发板块。



李阳认为大数据在海外势不可挡

阿里巴巴移动事业群海外业务国际部门的负责人李阳表达了对UC海外大数据报告的重视：“相比国内，大数据在海外的‘势’正在快速崛起，大数据不仅是UC平台精确内容分发的技术基础，同时也是自媒体人创作的指引。大数据报告对UC平台和整个印度市场都有正向的意义。”