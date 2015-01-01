OTA Insight将为卡尔森瑞德酒店集团提供开创性价格情报合作工具

伦敦2017年6月28日电 /美通社/ --

OTA Insight 今天宣布，该公司将为全球最大、最具活力的一家酒店集团卡尔森瑞德酒店集团(Carlson Rezidor Hotel Group)供应其居于业内领先地位的价格情报工具。采用最新技术的 OTA Insight 工具将被全面提供给卡尔森瑞德酒店集团遍布115个国家/地区的1400家酒店，而这些酒店采用以下全球品牌：Quorvus Collection、Radisson Blu®（丽笙）、Radisson®（丽筠）、Radisson RED、Park Plaza®（丽亭）、Park Inn® by Radisson（丽柏）和Country Inns & Suites By CarlsonSM（丽怡）。

OTA Insight 首席执行官、创始人 Adriaan Coppens 表示：“我们很高兴能够和卡尔森瑞德酒店集团合作，借助我们独一无二的系列工具，帮助推动其智能和可盈利定价与分销策略向前发展。我们也很荣幸欢迎酒店业内的另一家全球知名集团加入我们日益扩大的客户群，并期待能够为卡尔森瑞德酒店集团的收益管理工作提供支持。”

卡尔森瑞德所寻求的全球解决方案要能支持其国内外酒店实现盈利目标。此次合作将让 OTA Insight 全面推出其出类拔萃的仪表板技术，帮助推动卡尔森瑞德酒店集团的收益管理策略，并提供具有创新精神的竞争标杆管理。

OTA Insight 采用具有前瞻性的方法来支持直接预订的强劲发展，还为酒店和卡尔森瑞德企业团队提供革命化的价格一致性管理工具，支持他们监控当地有针对性的 OTA（在线旅游代理商）促销，帮助确保酒店网站上一直都能提供最佳价格。

卡尔森瑞德酒店集团全球首席品牌化和商务官 Eric De Neef 补充说：“OTA Insight 是支持卡尔森瑞德酒店集团收益管理策略和系统的‘最佳拍档’，这家公司能够帮助我们深入了解关键的市场趋势，监控全球酒店客房的实时供需变化。我们很高兴能够进行此次合作，而且相信 OTA Insight 进步的商业智能工具将会为我们提供提升酒店入住率和收益所需的信息，还能让我们有机会在我们的品牌网站上，为我们的客户提供最好的价格（保证）。”

垂询 OTA Insight 详情，请访问 http://www.otainsight.com。