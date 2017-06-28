亚信亮相2017MWC上海 技术创新共拓行业市场

上海2017年6月28日电 /美通社/ -- 6月28日，亚太区的通信盛会世界移动大会·上海开幕。亚信作为全球领先的电信软件服务商，携大数据及人工智能、物联网、云化产品和网络安全等产品及解决方案亮相。亚信集团董事长田溯宁受邀出席开幕峰会，并做题为“从电信运营商到客户运营商”的主旨演讲。



2017MWC上海 亚信展台

技术布局蓄势待发

大数据、云计算、物联网、移动互联网四大技术力量正在驱动产业互联网的快速发展，亚信作为产业互联网的践行者，在聚焦电信核心业务的同时，从未停止过对新兴技术的探索和实践，以更加完美地支撑运营商在新业务领域的探索与实践。

亚信展台以“信技术新未来”为主题，全面展示机器学习平台Aura，大数据智能运营平台，智慧 CRM 机器人，大数据在政务、电信、医疗领域的应用实践，充分展现了亚信的大数据及人工智能技术与行业应用的深度结合；亚信物联网核心平台、智慧社区综合服务平台、智慧城市物联网管控平台、车联网生态运营平台的展示更是夯实了亚信的物联网平台战略；新一代云计费支撑系统、亚信基础架构平台、云管理平台体现了亚信的全云化产品策略；移动虚拟化安全、多平台和混合云安全解决方案、网络安全态势感知等产品与方案更是展现了亚信在云与大数据安全的全方位实力。

客户运营 价值创新

作为产业互联网的领路人，田溯宁在主旨演讲中描绘道，物联网时代每个产品、设备，甚至每个包裹都有一个芯片或是大脑，CRM 系统通过芯片来读取数据，并与客户直接联系。未来企业核心系统将会从以流程为中心变成以客户为中心。产业互联网时代，企业将会从提供产品及服务变成运营客户，成为客户运营商。

亚信作为运营商战略合作伙伴，立足于对电信行业的深刻理解与丰富实践，耕耘前沿技术，致力于与运营商共同拓展垂直行业应用，创新商业模式，风险共担，利益共享，构建价值共同体。

面对产业互联网的大潮，亚信励精图治，勇于变革，将过去二十余年的电信业务实践经验沉淀为产品能力，以客户为中心进行运营创新，使能运营商数字化转型，共同推动中国产业互联网的深入发展。