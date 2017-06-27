管理会计时代，费用管控怎么能用OA？

北京2017年6月28日电 /美通社/ -- 谈到费用管控，可谓是现代企业管理中老生常谈的话题，管理者、财务人员对此并不陌生。在当前经济增长放缓的大背景下，企业如何更好的实现增收节支，落实企业内部管控，是企业践行“三去一降一补”政策、完成经济转型的重中之重。

如何有效控制各项费用的支出已然成为企业管理者和财务部门的重要关注点。尤其是跨区域经营、员工报销费用繁多、支出标准复杂的企业，费用支出的管控与报销是财务日常管理面临的巨大挑战之一。纵然信息化时代下的企业管理推崇办公自动化，将无纸化办公视为圭皋，但随着流程化的普及，管理会计时代的来临，预算控制成为企业管理的关键所在。通过对费用类的预算执行情况进行跟踪和分析，预算控制成为公司费用管控的有效工具。

实现企业费用控制，再用OA就out了

目前市场上流行的OA系统虽然兼顾了费用控制功能，但是作为公文系统，面对海量的数据分析，建模能力仍有待提高。企业需要更加专业化的费用控制系统，在费用支出结构、控制标准、控制策略上进行规划和把控，建立更多的基于业务和财务的事前控制流程，强化业务领导和财务领导对于业务和活动事项的审批控制。



元年科技费用报销控制系统控制范围

预算控制注重有效的“事前控制”管理，先控制“事”，再控制“钱”。企业管理层在业务申报阶段就控制预算的发生，员工在申请时就知道是否有预算，用预算数据辅助管理层决策，从源头避免费用超支。业务执行过程中也可以用申请金额控制费用的发生，有效杜绝计划外支出的发生。

元年科技可以帮助企业梳理费用支出结构，明确企业费用和支出管控的重点科目和内容；核定各项费用支出控制标准，包括预算控制标准、差旅报销标准；协助企业确定合理有效的费用支出控制策略，制定事前控制流程。元年科技费用控制系统不仅具有稳定的基础控制功能，还能够实现多维度控制，保证费用的合理规划、专款专用，真正意义上为企业打造出从费用控制升级到成本控制的专业系统平台。

元年科技费控系列产品为企业管理保驾护航

通过标准到策略的控制，元年科技展现了强大的费用控制能力。从面向小微企业的SaaS产品云快报到E7费用控制软件再到财务共享服务中心，元年科技拥有配套的全系列产品，能够帮助企业建立符合实际业务需要的预算管理控制体系，满足企业管理的多样化、个性化需求。

云快报以企业消费平台的角度切入企业服务市场，采用费控SaaS模式，服务小微企业，用最简单的报销模式、报销电子化、报销标准，达到简化企业财务流程、提高企业财务效率、为企业提供财务分析的目的。云快报与各类消费平台企业端的统一接口做了对接；把事后报销的严格管控，前移到消费之前、消费之中的严格管控。从财务管理的角度，云快报从领导审批、财务核算、员工消费记录等各个环节入手，使得企业的消费更加简明，在企业消费产生之前进行合理的控制，帮助企业落实费用管控。

元年E7费用控制软件内置功能强大的多维控制引擎，能够支持企业按照预算标准和各种定额、限额标准，建立按客户、按部门、按项目等多维度的支出控制体系；同时还能支持企业设立刚性或弹性控制、分享或总体控制、分期或累计控制等多样化灵活控制机制。E7费用控制软件具备规范完善的外部数据接口，可与核算系统、网银系统、凭证系统进行对接；系统使用方便，维护简单，审批流程灵活快捷。

元年E7财务共享中心软件是元年科技依托多年在管理会计及信息化领域的专业经验，依据新的财务管理模式为企业量身定制的企业财务共享服务中心作业系统，涵盖核算共享、报销共享、资金共享等基础模块。未来，共享中心的管理触角进一步延伸至票据管理等，形成一体化的“费用管控、财务共享、监控分析”数据共享平台。财务共享服务中心建设最重要的一项内容就是报销，很多企业会选择专业的费控系统，通过信息系统固化已经优化的流程，以实现费用报销和资金支付流程的有效执行。

可以说，费用管控是企业管理会计的入门课。企业费用的支出需要事前管理、事中控制、事后分析。完善企业资金支出管理制度，规范费用报销流程，可以有效解决因缺乏有效的监管机制、费用失控等现象引起的报销过程长和效率低等问题。元年科技经过多年的预算管理软件实施积累，形成了服务大中小各类企业的一整套费控系统，有效帮助企业提升综合管控水平，实现从“控制标准”到“控制策略”的高度升级，实现财务智能化。