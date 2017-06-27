星星之火 融通万家 鑫合汇星融事业部闪耀亮相

杭州2017年6月28日电 /美通社/ -- 6月26日，历经一年多对市场和产品的反复迭代探索，鑫合汇专注于深挖小额资产的先锋团队正式升级为“星融”事业部。星融事业部的闪耀亮相标志着鑫合汇在实现资产规模化生产和多元化发展之路上又迈出坚实一步，坚持专注“优质过桥资产”同时全力升级小额转贷业务，顺应行业发展趋势，强力打造“好资产”供应平台。



鑫合汇CEO杨君 为星融事业部揭牌

早在2016年初，鑫合汇资产端已设计完成多款针对个人客户的融资产品，且与宁波银行完成孵化试点。平台极具前瞻性地完成个贷业务的布局，为资产多样化进程奠定了基础。2016年鑫合汇首款小额个贷产品“鑫安一号”成功上线，作为一款为银行优质个人客户提供流动资金的短期理财产品，稳健安全的特性获得一致好评。“鑫安一号”的成功为鑫合汇小额业务团队的进一步发力带来信心，也让平台看到进一步加速资产结构优化升级的未来。2016年12月，鑫合汇通过资本运作完成B轮融资，增强公司竞争力；同时，整合资源，倾力开拓优质小额过桥业务。2017年5月，面向信用良好的高净值个人用户推出的资金周转产品“鑫安二号”正式上线，再度引爆市场。两款创新型产品“借款人优质，还款来源明确”的共性引得平台投资用户的热情空前高涨，平台积极加速资产结构升级的战略，也得到提倡“小额分散”原则的相关行业监管部门的认可。

星融事业部取名自“星星之火，融通万家”之意，星火虽小亦可燎原。鑫合汇始终坚持以优质专业的金融服务为中小企业和个人客户创造幸福生活。寄寓“星融”事业部将以星火燎原之势布局全国，探索出最适合且最有价值的小额资产业务模式，服务千家万户。

2017年，鑫合汇明确优质小额过桥类产品作为公司第二战略地位，重点打造个人转贷系列产品，并加速与各个银行的合作，大力推进个人转贷业务开拓，快速扩大其规模，持续拓展优质短期资产。而鑫合汇之所以有如此强大的创变能力，不仅因为多年专注于A类优质过桥资产，拥有行业领先的资产深挖与产品研发能力，在对个人转贷资产进行标准化运作时同样具备先天优势。同时，强大的全场景风控能力以及互联网化营销能力，也是鑫合汇能够不断升级资产结构的基石所在。

目前，鑫合汇自主研发的“鑫盾”风控体系，全程建立了150个模型、19道程序、43步筛选操作。通过这一整套严谨的风控流程，能清晰地判别每一项资产的风险所在，并对用户资金流向进行360度全场景监控。而且鑫盾体系入选《中国中小企业2016蓝皮书》已成为业内标杆。

天时地利人和，星融事业部的正式起航顺应行业发展趋势、切实满足客户需求。继前期稳扎稳打推出鑫安系列产品打响市场美誉度之后，升级版的小额业务团队已通过半年多的市场深度调研及行业大数据分析，精准挖掘潜在市场，结合同步升级的多维风控能力、场景化产品研发能力，即将集合强势资源，推出一系列更具行业前瞻性的合规产品。

作为普惠金融的践行者之一，鑫合汇始终坚持合规运营，并坚持初心，坚守法律法规，严格自律，不断创新，为优质的、有融资需求的个体解决资金难题，并为投资人提供一个合规、安全、收益满意的优质平台。