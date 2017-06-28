ChinaTech Day 中法科技交流论坛在法国巴黎开幕

巴黎2017年6月28日电 /美通社/ -- 第三届 ChinaTech Day 中国技术开放日中法科技交流论坛6月27日在法国巴黎召开，来自安盛集团亚洲区数字化创新总监 Frank Desvignes、法国国家投资银行业务拓展总监 Simon Robert、极客邦科技总裁池建强、长虹集团软件与服务中心副总经理李晓冬、法国巴黎国民银行创新中心全球副总裁 Philippe Torres、法国科技协会中国代表 Stephane Monsallier 等全球知名企业高管和法国的科技创业者们参与了此次活动，XNode 创极无限 CEO 周炜、Airbnb 高级技术经理朱赟、迅达云创始人于浩分享他们关于技术、行业、创新与创业等方面的经验，展现中国科技的力量，促进法国与中国技术的交流。



XNode 创极无限CEO周炜在ChinaTech Day中法科技交流论坛上演讲

本次活动以创新加速、企业拉开市场竞争最佳途径为主题，邀请来自时尚、金融、电子、零售、制造领域的杰出代表分享在科技创新实践中的丰富经验，探讨大企业如何有效的通过创新拉开市场竞争，以及企业应如何解决创新过程中面临的挑战等热门话题。

法国工商界的高管对中国的科技发展尤为关心，分享了目前比较火的金融科技领域的关键技术点以及目前的状况、局限和挑战。他们表示法国在创新过程中有非常强烈的创新需求，从前是到硅谷去找合作与创新的机会，现在东方的发展更为迅猛，未来能有更多的机会与中国企业进行交流和合作，将会是未来企业发展的重要一步。

Airbnb 高级技术经理、极客邦科技全球化战略技术顾问、中国知名自媒体作者朱赟分享了互联网公司的全球化和本地化的机会与经验。她表示互联网时代，衍生了很多不同于传统企业的规则和现象。若想一个产品被移植到一个新的地区后依然具有强大的竞争力和市场占有率，克服本土化过程中来自人文与用户习惯的差异、法律与资源的限制等因素至关重要。



Airbnb 高级技术经理朱赟在ChinaTech Day中国技术开放日论坛上分享

主办方极客邦科技总裁池建强表示，中国的科技发展很快，科技力量也在逐步的增强，东方涌现大量的创新力量，实力不容小觑。欧洲拥有着众多知名大型企业，尽管中国和法国双方在创新体制和技术要求方面有所不同，但未来合作的潜力巨大。联合主办方 XNode 创极无限 CEO 周炜表示，通过搭建中法交流的桥梁，针对创新理念以及新技术进行深入交流，可以解决彼此在创新过程中的挑战，让中法双方都可以在战略方向和技术水平等多方面不断得到改进和发展，从而在激烈的全球竞争中脱颖而出。



极客邦科技总裁池建强在ChinaTech Day中国技术开放日法国论坛上分享

ChinaTech Day 中国技术开放日由极客邦科技和 XNode 创极无限发起的全球巡回科技交流活动。发起方极客邦科技是集资讯、会议、电商、培训、咨询、图书出版、社交、整合营销、创新孵化等九大产业于一体的 IT 内容综合服务集团，致力于让创新技术推动社会进步，十年内为100万+技术人，300+中国企业提供服务，业务遍布中国各城市，以及美国、法国、德国、荷兰、日本等国家。XNode 创极无限是一家国际化创业加速器，致力于孵化创意并帮助创业者与企业家加速发展，让国内外的导师、专家、合作伙伴、投资机构、企业与其他合作机构紧密连接。XNode 在上海的战略腹地提供若干空间，将企业与优秀创业者紧密对接、把企业的创新，想法转变为现实，在帮助创业者成长、加速的过程中并将成果用于服务企业，并且提升企业内部的创业家精神。

除了本场科技交流活动之外，中国企业还拜访了安盛集团、路易威登、法国国家投资银行等本土企业，接下来分享经验的中国企业将继续前往德国柏林、荷兰阿姆斯特丹的创新名企进行深度交流和对话。挖掘企业创新的最佳途径，展示中国的技术力量。