北京2017年6月28日电 /美通社/ -- 传统行业巨头跨界合作科技品牌，在人们的固有认知的基础上加入前沿科技的广告合作案例，往往是人们最为津津乐道且具有非常强的自然发酵属性的，比如近年来麦当劳、Dior、Volvo、万豪酒店等都在大热的VR领域进行了大胆的尝试，一是为自身品牌注入年轻、时髦的元素，另外也创造出了让消费者更能接受的广告形式。



Pico跨界蒙牛，用VR点燃快消新风尚

令人感到欣慰的是，在传统与VR的跨界中，国内品牌并不落后，一定程度上甚至还引领了这波跨界合作的风潮，比如国内牛奶领导品牌 -- 蒙牛，近日就与Pico合作，在其分布在130个城市的800个销售网点中加入了VR元素，成功地开创了国内首次大范围VR线下营销活动的先河。消费者在蒙牛线下销售网点中就可以通过VR一体机头盔乘坐蒙牛希望号宇宙飞船遨游太空，并在太空中体验到蒙牛牛奶先进的生产工艺，为蒙牛“航天品质，健康中国”的品牌slogan做出了非常好的注解，除此之外，消费者也可以通过蒙牛订制的VR一体机头盔体验到最新最酷的VR游戏。



Pico跨界蒙牛，用VR点燃快消新风尚

在体验活动现场，可以看到蒙牛展台的客流量至少比之前增加了一倍不止，甚至出现了消费者排队体验VR的景象。蒙牛集团此次活动负责人表示，蒙牛集团常年为中国航天员和航天一线工作者提供营养支持，这次活动用VR的形式将“航天”这个有些抽象的概念用高科技呈现在普通消费者面前，让他们能够对蒙牛的品质有一个更加直观的认识，同时也更乐于接受品牌所想要传递的理念。现场刚刚带小孩体验过蒙牛订制的航天题材游戏的高女士说：“以前只知道航天员喝的是蒙牛牛奶，现在玩过VR游戏之后，连小孩子都知道3.2mg乳蛋白这样的专业术语了，感觉不光喝到了放心的牛奶，还让小孩子增长了见识，而且对于带着VR头盔这种形式小孩子也感到很新鲜，一点都不排斥。”可以看出，蒙牛此次在卖场中加入VR体验元素的动作，成功打通了从B端商业合作模式到C端消费者获益的路径。

作为此次合作的另一方，Pico拥有VR一体机的专利技术，这种技术可以让VR完全摆脱电脑和线缆的束缚，让用户在各种场景下都可以随时进入VR的世界，同时也不需要承受VR游戏对于电脑配置的苛刻要求，大幅度降低了合作成本。



Pico跨界蒙牛，用VR点燃快消新风尚

结合这次活动，Pico方面相关负责人表示，Pico除了众所周知的在VR硬件领域发布了一系列贴近终端用户实际生活场景的产品外，在行业用户合作方面，也能提供一整套从硬件到内置软件的完整解决方案。另外，此次与蒙牛集团的合作中所使用的的Pico Neo VR一体机搭载了基于Qualcomm® 骁龙TM 820处理器，从硬件的角度保证了活动质量。此次活动，Pico仅用一周时间就完成了数千套VR设备的系统定制、升级工作，在保证体验的前提下，如期交付、快速响应需求，反映出了Pico在VR行业中难得一见的成熟。Pico成立于2015年，成立之初即与乐视合作推出虚拟现实头盔，2017年5月更是一口气连发4款新品，其研发制造能力可见一斑，此次和蒙牛集团合作国内首次大范围VR线下营销活动更是将自身跨行业整合能力、制造能力、软件研发能力发挥的淋漓尽致。

从此次跨界合作可以看出，VR行业正在逐步脱离原有的高冷科技行业形象，而渐渐进入到人们的日常生活中，以亲切、周到的形象示人，相信照此趋势发展，VR将能比想象中更快的速度进入消费级市场，创造出更多的富有创意和洞察的经典广告案例，最后成为像智能手机一样的人们生活中不可或缺的一部分。