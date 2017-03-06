Chroma MES让复杂的机台轻松对话

台湾桃园2017年6月28日电 /美通社/ -- 致茂电子为精密电子量测仪器、自动化测试系统、智能制造系统与全方位Turnkey测试及自动化解决方案领导厂商。在物联网的趋势下，资讯整合更加广泛，因应市场对于工业4.0的强劲需求，逐渐朝向更加智能的工厂，致茂MES也加深物联网、大数据等的应用，造就智能工厂平台，并推出更适合的智能制造资讯系统解决方案，例如Chroma Smart Machine Interface(MI)智能机台设备整合平台、Chroma Fast Easy Player(FEP)快易播看板推播系统等。

企业在导入智能制造首先面对的难题是，如何让各种不同的机台连结在同一个平台上。在工业4.0中，设备必须先能够联网，机器与机器（M2M）之间也要能够对话，机器间如何对话，就必须透过平台来整合连结。为因应复杂的机台无法做连线，Chroma Smart MI智能机台设备整合平台，主要是将所有的机台以连线方式整合成统一的模组，有效提高机台连线效率，是即时机台通信的枢纽，举凡水平通讯，前后站点的沟通，或是垂直通讯，客户端与后端的连结，能够连接工作场所和数据中心并即时分析，提高制程的效率与稳定性。

在生产线中，为即时了解各种机台状况，Chroma Fast Easy Player(FEP)快易播看板推播系统，拥有跨系统整合能力，无论是品管系统、监控系统、报表管理皆可将各家系统整合于统一介面，并利用目视化管理，透过单一管理平台设定模版，以拖曳方式完成模版建置，再分配给各区域电子看板呈现多元化资讯，不仅能让管理变得“看得见”，更能让员工对指令有更直观的了解。

透过Chroma FEP能即时管理生产机台、制造流程、现场人力运作情形，达成生产效率、良率、量产管理即时化的目的，系统亦支援各种报表资讯包含图档、气象资讯、时钟、跑马灯、仪表板、图表、公告栏、资料表、内嵌网页，提供现场管理者整合性的看板资讯。

工业4.0智能工厂的架构中，Chroma Smart MI智能机器整合平台，使硬体间的整合更加有效率，如同指挥员的Chroma FEP快易播看板推播系统，能将各种不同的讯息清楚传达，使整个工厂完整且有效的运作。

Chroma智能制造资讯系统解决方案已成功导入至电池制造产业、太阳能/LED光电产业、ICT产业与医疗产业等，协助客户产线智能化，提升生产效能。