ADINNO上海港聚协助SMG完成“复兴号”高铁高速直播

上海2017年6月29日电 /美通社/ -- 26日上午11时05分，中国标准动车组“复兴号”G124次列车在上海虹桥发车。“复兴号”率先在京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发。由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复兴号”。昨天首发的G124次列车为8节车厢的CR400BF型号。运行速度可达400公里每小时及以上。

ADINNO上海港聚信息科技有限公司协助上海SMG在时速300公里的动车组上，完成了对此次事件的完美直播报道（看看新闻）。

ADINNO上海港聚与SMG亲密合作已经完成众多国内外重大新闻报道，内容涵盖时政、体育、娱乐等诸多方面。

作为业内首屈一指的行业直播技术与平台领导者，ADINNO上海港聚于2017年6月13日上海NAB展会上，首发布自主专利SEEi.TV 4K超高清互联网直（转）播车，此直（转）播车全局设计构思灵活，车内独特一体式收藏、开敞式三天窗全透明设计，空间充裕，可容纳四位工作人员乘坐，满足一般工作团队人数需求；独特可拆卸式设计，使得车辆具备更广泛的适用性！

车内包含新媒体IP流应用4K处理系统（LNM-4K/e编码器，LNM-4K/c云端服务器）、电视台12G SDI应用4K处理系统（LU710编码器，LU4000解码接收服务器）、4G LTE无线蜂窝多信道扩展传输设备、支持多机位一体化导播台...整车可根据具体导播台配置支持6机位以上。根据用户需求，可选配卫星通讯系统（动中通、静中通）、具备4K带宽传输能力的卫通信道调制解调器设备系统、灵活宽带自组网设备等。

期间，ADINNO上海港聚携手姐妹企业DiaDem德芯科技与合作伙伴LiveU共同发布4K UHD赛事新颖一体化制作与传输解决方案；于近期成功协助武林盛世全球自由搏击赛天津赛事，实现快速现场制作、推流传输、SEEi.TV新媒体发布，并领先市场首家实现同步推送爱奇艺与美国FACEBOOK两大社交视频平台。

ADINNO上海港聚SEEi-8/10作为最新一代基于IP的互联网一体化制作、传播、推流、流媒体服务系统。可一机完成直播、采集、录像、制作、字幕叠加、网络直播、高标清虚拟抠像、多画面等功能，是一款全能化广播级导播设备，适合广电、传媒、教育等专业场合的制作，便携性与高端配置提高了本身的操作表现，可靠的内部结构满足标准广播级环境的需要。



SEEi-8/10互联网一体机

合作伙伴LiveU作为全球领先的广播级绑定传输直播设备和解决方案提供商与领先的中国系统集成、赛事活动、传输制作服务的合作伙伴——DiaDem 德芯科技合作由来已久，诸多成功案例深受好评。

用于全球范围新闻采集传输和体育赛事报道、功能强大的广播级4G传输设备LU600；通过加载 HEVC 广播级视频卡支持 4K HEVC/H.265 标准，能够为专业的广播工作者和内容创作者提供极高的带宽传输效率和无可匹敌的视频传输表现。LU600便捷的“即播即传”的强大功能，让广播工作者在任何网络条件下都能在直播的同时保存一个高质量的直播视频备份以备将来之需。

即将来临的本年度8月份的BIRTV北京展览中，ADINNO上海港聚将于8号馆8A34展位展示最新技术与解决方案，届时同时将展示美国4KUNIVERSE的独家原生4K超高清片源内容，敬请期待。