CIOE中国光博会助推消费电子产业升级 新趋势带来新商机

深圳2017年6月29日电 /美通社/ -- 随着中国经济的增长，全球消费电子的重心逐渐倾向于中国，中国消费电子规模在全球的占比逐年攀升，2016年达到了21.6%，占据了举足轻重的地位。但随着行业的竞争日趋激烈，越来越多的企业在谋求技术创新，提升产品品质。2017年CIOE中国光博会顺应行业发展，面向消费电子产业打造最完善的中上游供应链平台。

对于手机、平板电脑、数码相机、智能穿戴、安防监控、汽车（自动驾驶/车联网）等消费电子行业类的人士，即将于2017年9月6-9日在深圳会展中心举办的CIOE中国光博会，是开拓市场，寻找新技术、新材料及新产品、洽谈商贸合作，把握市场先机的不容错过的专业平台。

CIOE精密光学展 & 镜头及摄像模组展- 7/8/9号馆

作为亚太地区最大的光学展览，2017CIOE精密光学展&镜头及摄像模组展预计展出面积将达35,000平方米，展示范围涵盖光学材料及元件、光学仪器、光学加工及检测设备、机器视觉及成像、镜头模组等光学产业链板块。展商数量将超过600家，目前国内外众多优质光学企业都已确认参展，如舜宇光学、利达光电、中国兵器工业集团、凤凰光学、华国光学、纳宏光电、成都光明、上海元成光学、Panasonic, Leica, Nikon, SCHOTT, Corning, Bruker等，现场将为消费电子行业的观众展示最新的手机双摄镜头模组、高清广角镜头、车载镜头、光学防抖模组、全自动镜头生产线等众多新技术及新产品。

CIOE激光技术及智能制造展-2号馆

随着消费电子产品轻薄以及美观要求的与时俱进，激光加工在手机等消费电子产品制造中取代传统技术的趋势日益明显，预计未来小功率激光设备在消费电子领域的需求将达到近年来的高点。CIOE激光技术及智能制造展聚焦激光精细加工和创新应用，包括增材/减材制造、微材料加工、精准加工、精准医疗、薄玻璃切割、微纳加工等更多新型应用，大族激光、通快、深圳大族锐波、楚天激光、中国科学院光电研究院、泰德激光、赛斐尔激光、福建福晶、武汉凌云光电、JPT等将现场展示激光打标机、激光切割机、激光焊接机、激光钻孔机、紫外和超快激光器等众多行业领先新品。

CIOE红外技术及应用展-1/6号馆

近年来，由红外热成像技术大力辅助的智能安全驾驶系统大行其道。新一代红外热成像避障系统、360三维全景影像系统、流媒体后视镜等多款高级驾驶辅助系统（ADAS）汽车电子产品，下一代3D成像技术对红外LED/VCSEL的海量驱动都将全力推动红外产品从军用级向“消费级”发展。CIOE红外技应用展是亚太地区最为完整的红外产业链采购、展示暨技术交流的一站式平台，ULIS, FLIR, Hamamatsu, Newport, PI, Irnova AB, Thales, 飒特红外、高德红外、浙江大立、久之洋红外、浙江红相、夜视集团等众多国内外知名红外企业将现场展示最新的应用于消费电子领域的产品及技术。

新增3D玻璃/陶瓷加工展区-3号馆

在智能手机市场领域，3D玻璃频频受到手机巨头的青睐，如三星galaxy s7和小米5等业界巨头已经率先使用了双面3D玻璃，更有传闻称iPhone8将采用前后3D双曲面热弯玻璃。除了在手机市场上大放异彩以外，3D玻璃其曲面特色也符合其他3C产品设计需求。譬如平板电脑、头戴式VR设备、智能手表及手环等可穿戴式智能产品、车辆中控及便携式仪表盘等陆续出现3D造型产品。

CIOE中国光博会强强联手深圳市艾邦智造资讯有限公司（艾邦智造）全新打造“3D玻璃/陶瓷加工展区”，通过展示3D玻璃/陶瓷原材料及3D玻璃/陶瓷加工及生产设备，聚焦手机外壳新材料应用及技术变革的发展趋势。如果您想利用3D玻璃促进产品升级迭代及技术革新，那么3D玻璃/陶瓷加工展区将是您不容错过的绝佳平台。

特设手机摄像头/生物识别展区-3号馆

近年，智能手机市场竞争加剧， 随着智能手机的普及,消费者也越来越挑剔，让手机摄像头“脱单”，成了时下行业企业最潮流的玩法之一。另外随着指纹识别、面部识别、虹膜识别等各项技术的突飞猛进和广泛应用，生物识别的春天正在来临。根据征信公司Equifax调研，英国有超过一半消费者（56%）愿意使用身份识别的认证方式来登录个人钱包账户。其中33%选择指纹识别、31%消费者则喜欢虹膜识别，人脸识别以及声音识别的占7%和3%。消费者在积极拥抱新技术，同时越来越信赖基于生物识别的认证途径。因此手机摄像头/生物识别展区”全面展示手机摄像头模组、AR/VR、生物识别产业链的新产品、新材料及新工艺，为手机、平板电脑、汽车行业、监控安防、智能家居、国防军工等企业带来更多前瞻性与创新力的行业技术解决方案。

CIOE中国蓝宝石技术及触摸屏-3号馆

2015年，全球蓝宝石材料市场规模为70.5亿元，综合不同需求，预计到2020年将增至341.5亿元，年均复合增长达37.1%。CIOE中国蓝宝石技术及触摸屏汇集了蓝宝石及触摸屏产业链从材料、器件、制造及测试设备至应用终端在内的国内外知名企业、海量创新产品和尖端技术。历年来获得了Monocrystal、Sandvik、奥瑞德、天通股份、元亮科技、东方四通、赛翡、皓天等国内外知名蓝宝石企业的鼎力支持。

同期论坛及市场活动 深入了解行业发展趋势及热点

主办方同期举办一系列的行业及市场活动，如新技术新产品发布会、CIOE 光学镜头应用设计大赛；同时，联合国际权威光电分析机构Yole Developpement，共同举行多场高端的行业国际论坛，助您了解光电领域的产品及技术在消费电子产业的最新应用趋势及加工制造工艺等，让您与行业精英面对面、建立人脉关系，寻找新商机。

全球光电子技术及产业发展与趋势高端峰会

AR显示及感测技术研讨会

国际激光技术高端论坛---从新技术到新应用

国际红外成像高端论坛---非制冷红外成像技术的海量应用

中国NB-IoT产业联盟高端会议

深度学习与机器视觉研讨会

深圳“现代光学制造工程与科学”国际研讨会

……更多会议详情，请点击http://www.cioe.cn/Conference.html

VIP特邀买家俱乐部，尊享专属高端礼遇

如果您时具有明确采购需求或采购计划的行业内高层或专业人士，还可以尊享VIP定制服务。主办方根据您的采购需求在展前找寻好合适的供应商，展会期间量身定做专属的行程单，保证对接的质量和数量，简单高效。同时还可以享受专业媒体采访、预留晚宴席位等礼遇，让您收获完美观展体验。

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