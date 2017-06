八大硬件提升 3499元米家定制九号平衡车Plus发布

北京2017年6月29日电 /美通社/ -- 6月28日,米家2017年度发布会在北京健壹景园召开,会上发布了米家激光投影电视150英寸、米家定制九号平衡车 Plus、米家声波电动牙刷等三款产品。三款产品分别涉及智能家电、智能出行及个护健康三个领域。



九号平衡车Plus产品图

其中九号平衡车Plus由小米生态链公司纳恩博研发生产,相比起之前的九号平衡车,使用增强型镁合金底盘,承重能力标称提升到100kg,续航长达35km,新增物理遥控器,支持跟随功能。另外支持云台相机拓展,后续可选购小米云台相机,让九号平衡车 Plus可以跟随摄像,从新的角度记录世界。九号平衡车 Plus将于7月11日上午10点,在小米商城、米家有品、天猫小米官方旗舰店、京东、苏宁易购、小米之家等同步首卖,售价3499元。

八大硬件提升 强劲性能只为更好的体验

九号平衡车于2015年10月份发布,截止到2017年6月27日,销量近百万台。总行驶里程数超过1亿公里,可以绕地球2500圈。作为年轻人的酷玩具,九号平衡车让众多用户体验到了科技的乐趣。另外,用户的反馈主要集中在希望“智能跟随、更长续航、更大载重”等方面,以此为基础,九号平衡车 Plus 相比上代产品进行了八大硬件升级:更大的脚踏面积、更高的底盘高度、全新高性能防滑轮胎、更大额定功率电机、增强型镁铝合金底盘、全新的前车灯设计、35公里超长续航和贴心的储物箱设计。小米联合创始人、副总裁,小米生态链负责人刘德在发布会上将九号平衡车 Plus 的硬件升级戏称为“从轿车升级为国人更喜欢的SUV”。

九号平衡车Plus采用增强型镁合金底盘,配合强壮的车身,保证安全的前提下可以达到有效负载100kg,让更多的用户可以体验平衡车的乐趣。另外使用11英寸防滑轮胎,大轮径配合宽大的踏板,稳定舒适的同时可以适应更多的路况,对较差的道路也有着良好的通过能力,比如可以更安全通过减速带。

九号平衡车 Plus 使用42颗进口18650动力锂电池,电池组在设计上符合严格的 ANSI-UL2271 安全标准,整车防水等级 IP54,电池仓防水等级 IPX6,可防液体泼溅。电池组额定容量 329Wh,额定电压 51V,可提供高达 1500W 的持续动力输出,载人续航长达 35km,相当于北京二环一圈的距离。

九号平衡车 Plus 额定电机功率 800W,瞬时功率可达 2500W,单个电机最大扭矩约 37Nm,最大爬坡角度可达15度,对于复杂路况的骑行更加游刃有余。九号平衡车 Plus 可以通过内置的体重传感器、角度姿态传感器、速度传感器、温度传感器、电流传感器,获取用户驾驶数据,自动优化控制算法,并逐步适应不同用户的不同驾驶习惯,让每个用户都能获得专属于自己的最佳的驾驶体验和安全性。无论是新手还是高级玩家,无论是男性还是女性,在使用的时候都能轻松自然,畅快骑行。



九号平衡车Plus产品图

标配物理遥控器 自动跟随形影不离的新伙伴

此次九号平衡车 Plus 采用了全球首次用于消费级产品的无线电定位技术,平衡车标配中含一个物理遥控器,使用比例式摇杆设计,可以直接遥控平衡车,操控手感好。它还内置了 Segway 特殊定制跟随芯片,可以利用内置的无线电定位技术实现一键召唤,有效范围20米,轻轻一按,就可以将平衡车召唤到自己身前。九号平衡车 Plus 内置定位雷达,搭配内置 RF 信标的遥控器,可实现高灵敏度的自动跟随功能(跟随目标为遥控器),这也是该技术首次应用到消费级量产产品中。九号平衡车 Plus 的脚踏板下方内置感应器,当人踩踏在平衡车上时,会屏蔽来自遥控器的遥控与跟随指令,确保用户的使用安全。

另外,遥控器的快门键还可通过 APP 自定义为锁车/解锁车辆、开/关前灯或者开/关限速功能,九号平衡车还支持在锁车状态下依然维持自平衡,日常使用更便捷。九号平衡车 Plus 还带有车辆重心自调节系统,可以支持载物模式,重量20kg以下的物品可以放置在平衡车上,开启跟随功能,让平衡车成为你的“搬运工”。



九号平衡车Plus产品图

可搭配小米云台相机 更多玩法等你探索

九号平衡车 Plus 在腿控杆的顶部设计有一个拓展接口,可以连接云台相机使用,小米云台相机有效像素1600万,f/2.6光圈,支持三轴机械防抖,在颠簸的路段拍摄的视频也能保持稳定。另外,云台相机的内置芯片可以实时计算车辆姿态与用户位置,自动跟踪对准进行稳定拍摄(同样对准遥控器),并且可以通手机实时查看画面。

结合自动跟随能力与智能 APP 操作,云台相机可以实现360度环绕拍摄、自定义轨道拍摄等功能,甚至衍生无数酷炫的玩法,比如有些轮滑或滑板爱好者平时想要拍摄视频记录自己的运动,以往都需要有人跟拍,往往画面抖动,效果不好,但是通过九号平衡车搭载小米云台相机,就相当于有了一个私人专属的专业摄影师,可以拍摄出稳定的跟拍画面,记录下每一个精彩瞬间。

此外,九号平衡车的腿控杆后方设计有一个储物仓,平时可以收纳遥控器,在不收纳遥控器的情况下可以将小米云台相机置于其中,随时携带,不错过任何一个美景。

九号平衡车 Plus 提供了更长的续航,更强劲的性能,还加入了跟随功能,并且可以拓展连接云台相机,可玩性更丰富。九号平衡车 Plus将于7月11日上午10点,在小米商城、米家有品、天猫小米官方旗舰店、京东、苏宁易购、小米之家等同步开售,售价3499元。