高通专利授权培育产业链 5G保持创新势头

面对5G的革命性新机遇，众多企业已经开始着手研发，或已经有收获。高通作为全球最具代表性的创新型企业，已经早在十多年前就已经开始布局研发5G技术。

面对5G的革命性新机遇，众多企业已经开始着手研发，或已经有收获。高通作为全球最具代表性的创新型企业，已经早在十多年前就已经开始布局研发5G技术。高通在通信产业的底层核心技术上投入了大量研发资源，进入中国以后，是通过专利授权许可模式，与中国企业共同培育智能手机产业链。高通技术研发专利+行业标准前瞻的打法，造就了如今的行业地位，极大地推动了整个行业的发展。高通不仅在3G和4G时代引领了潮流，在5G时代还保持着前瞻创新的势头。在2016年乌镇第三届世界互联网大会上，高通为大家展示了可以实现“万物互联”的5G技术原型，入选15项“黑科技”。5G时代的到来，不仅为全球通信产业新一轮的发展提供机遇，同时也为各项新兴技术的崛起创造了机会。

继往开来 持续创新研发

据了解，目前高通已经开发出了相关的原型系统，如第一款6GHz以下的5G 新空口（NR）原型系统和试验平台。高通正在与中国移动、中兴通讯合作开展关于5G 新空口的测试。此外，高通还研发推出了第一款商业化的5G调制解调器——骁龙X50；今年2月，继骁龙X50之后，高通宣布扩张X50 5G调制调解器系列，致力于全面支持规范5G新空口。5G技术的到来，实现的是“万物互联”，不再是人与人或者人与物之间的互联，而是全面互联。5G的应用将会推动智能手机的发展，使得智能手机的功能和内容越来越多。以及其他各类终端设备，5G的运用范围更广，连接更灵活。

5G是一场变革性技术，5G还将有可能能够支持全新的行业和全新的应用。对于这种完全未知领域的探索，更加考验设计者对技术框架的设计思考。为探索5G技术，高通始终保持继往开来的思路。大力度的持续投入研发，致力于打造技术平台，让整个技术生态系统能够在新的技术平台的基础上，构建出新的应用和服务。根据统计，截至2016年，高通累计研发透露已经达到了440亿美元。从第一代移动通信技术到5G，高通获得的专利和专利申请超过130000件。除了大家熟知的手机领域之外，高通的专利授权还涉及音频、视频、图形用户界面等领域。是持续创新研发，造就了今天成功的高通。

通过专利技术授权 与中国企业携手共进

作为全球通信行业的领先企业，高通的工程师占全体员工三分之二。不断进行技术研发，使得高通成为很多技术的开发者。但是高通本身并不转化这些技术，而是通过专利授权共享高通的技术。中国作为高通全球战略中最重视的大市场，依然保持这样一个发展思路。高通发明技术，并与整个行业分享创新技术，在此基础之上，高通与合作伙伴展开密切合作，助力他们将产品和服务推向市场。

在高通与中国各大手机厂商之间的合作中，以专利授权模式展开合作，极大推动了中国智能手机行业的发展。获得高通的专利授权,将在帮助厂商为日益增长的用户群体推出最创新的产品过程中发挥重要作用。同时，也让高通更加深入中国市场。高通在中国的20年，成就了中国手机厂商极速发展的极速跨越，也为高通未来在中国市场的发展奠定坚实的基础。

面对5G新空口，高通非常看重中国的技术生态系统，认为中国的技术生态系统对5G来说同样是非常重要的组成部分。因此，高通和中国的生态系统，包括运营商、设备厂商等始终保持非常密切的合作。去年以来，高通不断和企业合作，包括在深圳成立创新中心、和腾讯在VR研发方面合作、在上海市和中芯国际合作半导体芯片开发和测试、在贵州合作服务器芯片等。

今年2月，高通联手中兴通讯、中国移动，开展关于5G的一系列测试。其中包括基于5G 新空口(NR)规范的互操作性测试和OTA外场试验，从而确保未来中国5G网络的商业化投放和部署能按照时间表顺利地开展。

目前，全球排名前10的智能手机制造企业，有7家是中国公司，均与高通签署了专利授权协议。与此同时，高通也将中国市场视为重中之重，不断增加投资，在5G、物联网、大数据等新兴领域全面布局，积极投身中国创新浪潮。可以想见，高通将继续与中国企业携手共进，获得共赢。