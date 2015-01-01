平安WiFi：网络安全下的共享WiFi 亟需技术防护

6月27日，全球再次出现大规模网络攻击事件，一些企业的计算机遭到破坏，包括俄罗斯最大的石油公司、乌克兰银行和一些跨国企业，这次出现的病毒与上个月的勒索软件极为相似，勒索软件感染了30万台计算机。

6月27日，全球再次出现大规模网络攻击事件，一些企业的计算机遭到破坏，包括俄罗斯最大的石油公司、乌克兰银行和一些跨国企业，这次出现的病毒与上个月的勒索软件极为相似，勒索软件感染了30万台计算机。

网络安全建设迫在眉睫。6月1日《中华人民共和国网络安全法》正式实施，该法将对个人信息和企业数据所产生的约束和保护作用，各行各业也在此环境下不断变革以加强网络安全防护。值得注意的是，备受争议的“共享WiFi”也再次因为网络安全问题受到关注。

“共享”才是本质 “蹭网”有风险

近年来，共享经济轰轰烈烈，已然成为时下的热点。一方面，共享经济作为一种新经济、新业态，正促进中国大众创业、万众创新，成为新一轮资本关注“风口”;另外一方面用户也随着共享经济的普及享受到了互联网的便利。出门可以骑“共享单车”，没网可以上“共享WiFi，没车可以开“共享汽车”成为当下流行的生活方式。但是你的私人信息是不是也随着“共享”了?你连接的共享网络是否安全?你的信息是否会被窥视窃取?这些也随之成为民众担心的问题。

“可能很多人都占过‘蹭WiFi’的便宜，可是其中暗含了不少陷阱。一旦连接到不安全的网络，会面临被黑客窃取银行卡卡号、密码等安全风险;手机用户的上网数据也会被获取，不法分子极有可能进行有针对性的通讯网络诈骗，如刚网购结束就接到“退款”诈骗电话等;连接到不安全的WiFi后，手机内的照片、通讯录、短信等隐私数据同样会被黑客获取。”行业安全人士指出。

同时也有相关专家表示，很多WiFi共享平台倡导分享个人WiFi热点，在此种情况下必然会增加个人隐私和敏感信息在不知情的情况下泄露的风险。用户应该避免通过“蹭网”来获取网络，尽量连接正规商家的热点及三大运营商的WiFi。

“共享WiFi的‘连接安全’是最基本的保障。平安WiFi的模式就是要拒绝‘蹭网’，防止把不安全的公共WiFi推给用户，撇除个人以及家庭的WiFi的上传共享。”

面对行业的质疑，平安WiFi负责人强调道，“作为一个拥有金融属性的集团背景的互联网公司，我们对于网络安全问题是慎之又慎，平安WiFi是以’一行三会’监管整个平安集团金融业务这样的严格标准来要求自己的，坚持拒绝一切蹭网行为，确保用户安全。平安WiFi的热点来源于国内三大通信运营商热点，以及正规的商业热点运营商。并且我们通过多项尖端专利技术以及金融安全防护措施向用户提供网络流量服务，让共享WiFi也能享受金融级别的安全待遇。”

共享WiFi安全之路 技术防护才是硬道理

值得关注的是，与其他共享WiFi平台相比，平安WiFi是共享WiFi行业内唯一一家拥有多基因的互联网公司。它不仅糅合了互联网和金融基因，还借助投资方汲取了强大的技术属性。

今年3月，平安WiFi宣布获得光启集团5.5亿元投资，双方并联合成立深圳平安讯科技术有限公司(下称“平安讯科”)。据公开资料显示，光启集团拥有核心自主知识产权和世界级的创新研发团队，掌握了隐身新材料技术、新型空间技术和无线互联技术，同时还拥有全球唯一将超材料技术应用在WiFi覆盖领域的解决方案，可预设信号传播范围，严格把控信号干扰，降低辐射电磁波功率，实现“高密度依然高速度”的网上冲浪体验。其超级WiFi已应用于大型场馆、轨道交通、产业园区等高密度人流区域，包括国家体育场(鸟巢)、南京奥体中心等场地。

据了解，平安WiFi 打造了5重防护体系，提供金融级别的安全保障。首先，在产品防护方面，通过 ARP、DNS检测，并依托平安及热点供应商的数据对钓鱼热点进行甄别。在网络连接的源头上，平安WiFi的热点来源中国移动、电信、联通三大运营商及正规商业热点运营商，坚持拒绝一切蹭网行为，并提供了7*24 小时监控机制，发现安全问题即时反应，确保用户账户安全。同时，平安WiFi与政府各级主管部门开展网安监管，在最大程度上保障产品的安全性能，保障用户利益。此外，平安WiFi还从VPN 技术监控上网风险，并上线了网络安全险，对用户进行全方位的保障。

“共享除了简单的资源共享提供便利之外，我们应该更多思考如何从技术的变革来提升用户的体验，实现服务与技术的双向进步。”

“未来，平安讯科将进一步在WiFi网络建设、智能连接、大数据以及金融服务等方面作出规划和部署。此外，平安WiFi将从全场景、多维度、高智能这三个方面切入，依托新技术、新资本为基础进行行业破局。”平安集团信息安全总监、平安讯科董事长戎国强表示。