2017北京软件名人论坛成功举办

6月28日下午，由北京软件和信息服务业协会主办的2017北京软件名人论坛在北京成功举办。

6月28日下午，由北京软件和信息服务业协会主办的2017北京软件名人论坛在北京成功举办。论坛由北京软件和信息服务业协会会长、太极总裁刘淮松主持，工业和信息化部信息化和软件服务业司谢少锋司长、北京市经济和信息化委员会张伯旭主任出席并发表主旨演讲。中国社会科学信息化研究院中心秘书长姜奇平、全球软件百强企业NCR大中华区总裁宋家瑜、我国软件百强用友网络执行总裁陈强兵、金山软件CEO邹涛等企业家以及新兴领域的ofo小黄车、唱吧等企业创始人、专家学者、行业媒体以及软件企业代表500余人共聚一堂，围绕软件产业未来发展，展开了热烈的探讨和交流。论坛通过首都之窗、新浪、优酷及乐视财讯网进行了全程直播。

北京将实施城市软件工程

北京软件名人论坛作为第二十一届中国国际软件博览会的专题论坛，旨在为软件行业搭建聚合政产学研用各界的高端对话交流平台。

谢少锋司长在主旨演讲中，围绕本届软博会主题“软件定义世界 智能引领未来” 做了重点阐述。随着软件应用的逐步扩展，软件定义的概念不断被延伸开来，软件是信息技术的灵魂，在技术进步、产业发展，推动社会和经济转型发挥不可替代的灵魂作用。

张伯旭主任在主旨演讲中，首次提出软件定义城市(Define city)的概念。树立 “软件定义”的城市发展理念，根本途径是实施“城市软件工程”，把软件作为未来城市发展的战略重点和战略资源，放在更加核心的地位上，统筹规划，系统建设。从当前看，软件主要从3个方面重新定义城市：城市的基本功能、城市服务模式和城市运行管理。

北京市经信委主任张伯旭发表主旨演讲

工信部信软司司长谢少锋发表主旨演讲

软件服务分享资本

中国社会科学信息化研究中心秘书长姜奇平提出，通过软件服务分享资本是新经济条件下资本替代的一种形式。实物资本不能反复使用，但根据互联网公司的经验，软件服务资本却是可以反复使用的“复制资本”。资本替代的本质，是改变增长方式，从单纯依赖物质投入转向知识投入，通过生产性服务业的软件服务化平台，实现区域业态结构根本升级。

企业智慧分享软件产业创新

NCR公司大中华区总裁宋家瑜在演讲中则提出，大数据变革中，“互联网+”已经成为生活中密不可分的一部分，“互联网+金融”使得越来越多用户的金融需求从银行向移动端迁移，当下金融科技发展将是传统银行与互联网之间彼此互相做融合的过程，新一代数字化转型需要满足“两端”，形成无缝连接。

NCR公司大中华区总裁宋家瑜发表主旨演讲

用友网络执行总裁陈强兵认为，企业互联网最大的变化是生产资料的转移，生产关系的改变，归结起来就是商业模式的变化，随着企业互联网和toB企业服务进一步发展，将带来社会生产力的变化，主要表现在生产品质、产品质量、服务水准等方面的持续提升。

用友网络执行总裁陈强兵发表主旨演讲

金山软件首席执行官邹涛提出，云存储、云计算、软件AI化是软件未来发展三大趋势，随着互联网高速发展,服务端运算能力的提升，大量数据存储在云端，有效的将终端运算和服务端运算相结合，同时运用成熟的人工智能领域成果，让软件更智能，会更好的帮助人类完成复杂任务。

金山软件首席执行官邹涛发表主旨演讲

软件行业持续高速发展，新技术不断涌现，各种创新应用层出不穷，世界正处于一场数字智能化的大变革之中。软件企业持续创新，为软件产业发展贡献力量。

财讯传媒集团首席战略官段永朝主持了“名人面对面”高端对话环节，唱吧CEO陈华，地平线副总裁、联合创始人杨铭，ofo联合创始人于信，网录科技联合创始人汪波共同参与，聚焦行业热点，结合典型案例，探讨未来软件科技对社会文化影响和主要挑战，并围绕软件定义世界、软件到底是什么、未来人类与软件定义的世界和谐相处等问题进行了交流和讨论。

论坛主席、北京软协会长刘淮松认为：“软件名人体现着企业家精神与工匠精神，在科技创新中发现经济价值，在产品打造中注入工匠精神，是促进经济发展与社会进步，实现制造强国的重要推动力，对于挖掘软件的巨大价值、推动软件产业发展有着重要意义。”

软件产业靠的是人的智慧，而名人更是推动软件产业发展的关键因素。名人论坛的成功举办，助力中国软件产业革命和技术进步，软件名人论坛不断探索产业前沿趋势，以创新带动产业发展，产业竞争力的不断提升又为软件名人队伍的壮大提供了优异的环境。软件名人引领产业，产业发展成就软件名人。