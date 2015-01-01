2017软博会于北京展览馆举行

-新增软件交易展区：打造永不落幕的软博会

北京2017年6月29日电 /美通社/ -- 以“软件定义世界，智能引领未来”为主题的2017第二十一届中国国际软件博览会正在北京展览馆举行。历经20年的中国国际软件博览会，已经成为“中国软件支撑中国制造、互联网+等发展取得的标志性成果”集中展示的最高平台。2017第二十一届中国国际软件博览会，在20年积淀的基础上，形式、内容、参与度方面进行创新，将软件与交易结合，打造永不落幕的软博会。

由北京产权交易所（简称北交所）旗下北京软件和信息服务交易所（以下简称软交所）为本次软博会搭建永不落幕的软博会交易服务平台倍受领导瞩目。工业和信息化部部长苗圩，北京市代市长陈吉宁等领导，莅临现场指导软博会交易服务平台工作。

软博会交易服务平台半月交易额已突破18660.89万元

软博会交易服务平台是软博会交易展示的线上载体，平台从6月7日上线后，半个月平台已累计发布信息数超过300条，成交额18660.89万元。

软博会交易服务平台主要是整合了软交所平台的软件厂商、软博会参展厂商产品供应信息、渠道合作信息以及软博会相关动态信息等资源，同时融入软交所招标采购中心采集的专业数据，正版软件交易及软博会部分参展厂商6月份交易数据。在软博会期间，平台还将实时搜集软博会现场交易数据，并同步至交易服务平台，让交易元素渗透到软博会各个领域。

永不落幕软博会的在线交易展示平台是本届软博会的一大亮点，是打造新型软博会平台构想和计划的重点之一。为了能够让交易元素渗透到本届软博会的各个领域，促使软博会交易成果及供需信息得到充分展示，软博会交易服务平台开设了软件交易季，软件产业数据，北京中小企业专题，正版软件特卖会，招投标信息专题，参展企业专题等板块，实时发布软博会交易成果，参展厂商产品供应信息，参会观众的软件需求信息以及软博会现场的交易信息，为软博会参展厂商及观众提供服务。

看得到、摸得着的软件交易服务

作为今年软博会交易展示的主要载体，软博会交易服务平台在北京展览馆1号馆增设“软件交易展示区”，展示区位于1号馆4号屏区域，占地面积200平米。

在软件交易展示区，设置了交易展示大屏，集中展示本届软博会期间的交易成果信息，同时在每个展馆安排2-3名交易服务员，现场搜集软博会咨询交易信息，实时进行更新。

为了让参展者可以看得到，摸得着并亲身感受到软件交易服务，软博会期间，在软件交易展示区举办了知名企业时间、热点服务时间、优秀中小软件企业时间和软件交易所时间等特色软件交易时间。

百度作为北京市互联网企业代表，向现场观众充分展示了百度在软件及云市场领域的新设想；京津冀工业云服务作为推动两化融合，落实京津冀协同发展战略的重要举措，展示了工业云平台发展现状及并对云服务项目进行现场推介；作为第三方软件交易服务平台、软博会交易服务平台的建设者及运营者，软交所重点展示在软件交易、知识产权、招标采购、人才交易及科技金融等领域的服务与优势。他们对于企业用户提供专业第三方建议和行业解决方案推荐，为软博会参展厂商及观众提供服务，促进软件交易。