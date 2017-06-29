上海杜莎音乐梦工厂首次亮相 玩转互动科技沉浸式体验

上海2017年6月29日电 /美通社/ -- 今日，上海杜莎夫人蜡像馆首个沉浸式音乐互动专区 -- 杜莎音乐梦工厂终于揭开神秘面纱。音乐梦工厂内不仅汇聚了国内外一线乐坛传奇及明星大咖的精致蜡像，同时还将最新的AR互动科技与传统蜡像手工艺术相结合，游客可以与薛之谦、Lady Gaga、Michael Jackson等众多偶像明星在五大情景专区展开零距离互动，并在明星大咖的陪同下在线录制、分享属于自己的音乐作品，让游客得以体验“明星生活”，开启一场专属定制的音乐梦想之旅。



杜莎音乐梦工厂 - 音乐盛典舞台区

杜莎亚洲旗舰馆创意驱动 音乐梦工厂引领全新升级

作为亚洲地区的杜莎全球旗舰展馆之一，上海杜莎夫人蜡像馆秉承杜莎传奇非凡的品牌历史和经营经验，敏锐感知当下年轻人追逐的潮流文化，解锁流行音乐元素，采用虚实结合的布景技术，将单一静态展衍生至互动式沉浸体验，引领了一场场馆布景的革命性升级，为大众打造国内首个大型音乐主题“造梦”馆，从而再度强化了上海杜莎年轻潮玩新地标的品牌定位。

杜莎音乐梦工厂的概念源于大家内心对“拥有一方施展个人魅力舞台”梦想的渴望。这一次，杜莎期待满足所有人未了的星愿，为热爱音乐的人们精心奉上顶级的音乐饕餮盛宴，一场大型音乐筑梦计划在此开启。伴随酷炫的灯光效果、专业的录音设备以及夺目的AR科技渲染，让游客如身临其境般，沉浸在音乐海洋。从最开始的梦想萌芽、潜心创作、专业录制，到最终成为全场焦点，主宰绚丽舞台的璀璨之星就是你。