2017第五届“创业中国”年度总决赛成功举办

-- 汇聚全球"硬科技"领域顶级创新成果

上海2017年6月29日电 /美通社/ -- 6月28日，由上海嘉定育成中心、嘉定孵化主办的“创业中国”2017年度总决赛在上海嘉定圆满举行。本次大赛涉及光机电、医疗健康、现代服务等多个行业，在全球四大赛区20大创新城市巡回路演，集结了15支优秀海外人才创业团队参与最终角逐，在硬科技风口的当下，集中展示全球硬科技领域顶级创新成果。



上海市嘉定区委常委、副区长沈华棣先生（上一），上海市科技创业中心主任朱正红先生（左下）致辞，中国科学院深圳先进技术研究院副院长吕建成先生（右下）总结点评

活动伊始，上海市科技创业中心主任朱正红先生上台致辞。他代表上海市科技创业中心、上海科技企业孵化协会对本次入围决赛的选手们表示祝贺。同时，也对嘉定区在上海市建设具有全球影响力科创中心这一战略布局中的重要地位表示充分肯定，并对主办方通过举办“创业中国”大赛、为海外人才搭建来华创新创业的桥梁做出高度评价。

紧接着，作为本次活动的东道主，上海市嘉定区委常委、副区长沈华棣先生上台致辞。他表示，作为嘉定区最具代表性的国际化创业赛事活动，“创业中国”大赛为嘉定区优质海外项目与高端人才的引入做出了杰出贡献。他也欢迎更多杰出的创业团队通过“创业中国”大赛的平台，落地嘉定发展，深耕“硬科技”创新领域。

随后，15支顶尖的参赛团队依次路演，为在场的评委及嘉宾观众带来了精彩的项目呈现。本次活动由一度天使给予支持，在奖项揭晓之前，担任本次评委组组长的中国科学院深圳先进技术研究院副院长吕建成先生上台对大赛进行总结点评。对本次入围决赛的参赛项目，他给予高度评价，也感谢每一位选手为本届大赛做出的努力。



嘉宾为单项特别奖选手颁奖

本次决赛现场共决出10个入围奖及5个单项特别奖，每个获得单项特别奖的参赛团队会获得两万元现金奖励，所有获奖选手均获得10~30万元不等的工业设计奖金券。

获得5个单项特别奖的项目依次是：

最具潜力技术奖

R-Storm 高空玻璃幕墙清洁机器人

项目负责人：姚冬暐

最佳创新奖

QuantWave 致病菌快速检测

项目负责人：陈飞

最具风采奖

芯安云

项目负责人：赖育承

最佳商业计划奖

PhDsoft 大型设施的安全监测

项目负责人：Rosana Ellis

最具投资价值奖

ZS Fab 人工骨关节手术精准医疗3D打印解决方案

项目负责人：张靖

上海市嘉定工业区管委会副主任樊珠女士，北大金融家俱乐部主席、上海燕翼投资管理有限公司董事长潘慕平先生，上海市嘉定区区委常委、统战部部长张劲松先生，上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司总经理龚侃侃先生，中国科学院深圳先进技术研究院副院长吕建成先生共五位嘉宾为获得单项特别奖的选手颁奖。

同时，上海市嘉定区经委副主任陈惠芬女士、上海市嘉定区科委副主任徐锋先生为获得入围奖的10个团队颁奖。

今年大赛的评委阵容沿袭往年“产、学、研、资”的特色，分别由中科院、知名跨国企业、创投机构的知名高管、投资人担任评委，从技术评估、产业化、投资价值等关键维度给予把控。

吕建成：中国科学院深圳先进技术研究院副院长

潘慕平：北大金融家俱乐部主席、上海燕翼投资管理有限公司董事长、前罗斯柴尔德中国公司董事总经理

刘世平：西门子next 47总监

徐建华：美国国立卫生研究院资深高级研究员、华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室学术带头人、紫江特聘教授、上海市“千人计划”专家

傅晓：上海日臻资产管理有限公司、远东中小企业金融研究院副院长

龚海宁：上海育仁投资有限公司总经理

顾立科：上海嘉定创业投资管理有限公司副总经理

缪欢：上海汇嘉创业投资有限公司副总经理

本次活动中，上海嘉定育成中心和嘉定中心医院合作成立的联合实验室也宣告启动，将进一步推动嘉定区产学研医的发展，为相关创业企业搭建优秀的服务平台。



合影

在“硬科技”成为风口的当下，经过五年发展的“创业中国”已形成“科技+产业+资本”的孵化模式。一方面依托中科院特有的专家优势，对项目技术进行专业化的指导；另一方面打通资本端渠道，通过与嘉定创投、育仁投资等四十多家科技类投资基金形成合作关系，为项目搭建融资渠道。在“后赛事”产业培育方面，上海嘉定育成中心和嘉定孵化为项目对接上海以及长三角产业资源，并提供一系列的后续落地支持，使得“创业中国”不仅是竞赛平台，更是全年无休的产业培育引擎，源源不断的汇聚海外优质项目落地上海发展，为地区产业结构升级改造及科创行业的发展注入新的活力。