提升智能制造水平 完善智能产业链条 天津开发区智能产业蓬勃发展

天津2017年6月29日电 /美通社/ -- 在6月29日举办的首届世界智能大会的智能制造论坛上，天津经济技术开发区（简称“泰达”）管委会宣布，将设立天津经济技术开发区智能产业区，规划面积20.17平方公里，园区将依托天津开发区汽车、电子、石化、装备智造、医药健康等先进制造业的坚实基础，重点发展人工智能、智能制造、智能金融、智能健康医疗、智能物流等高端智能产业集群，致力于建设成为面向21世纪、引领下一代工业园区发展方向的“中国制造2025”智能制造示范区以及国际一流的现代化高科技产业园区，努力成为未来天津市智能产业的重要承接地。

天津开发区是全国领先的国家级开发区，2016年地区生产总值达到3050亿元，规模以上工业总产值约8000亿元，是名副其实的大体量经济区。在制造业领域各项技术持续推陈出新的新时期，天津开发区又抓住新一轮工业革命的历史机遇，瞄准智能产业，持续发力，推动产业结构由物质资本支撑、要素驱动的“泰达制造”，向主要由知识资本支撑，创新驱动的“泰达智造”转变，力争在京津冀协同发展、一带一路国家重大战略中发挥重要作用，在新的科技和产业革命中占据主动地位，在新的全球产业分工中抢占高端环节，体现出一个高水平经济区域的远见和魄力。

建设高水平智能产业发展平台

天津开发区智能产业区成立后，将对该区域原有产业进行转型和提升，同时着重引进人工智能、智能制造、智能金融、智能健康医疗、智能物流等智能产业，打造天津市智能产业企业聚集地。

天津开发区还拥有国家超级计算天津中心、天津中科智能识别产业技术研究院等智能产业技术创新支撑平台。国家超级计算天津中心依托我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”，为智能产业发展提供了强大的数据支撑。而依托“天河一号”班底，新一代国产百亿亿次超算“天河三号”的研制已经启航。作为国家的“超级大脑”，超算天津中心也成为天津开发区乃至全市多个产业数据计算的基础平台；天津中科智能识别产业技术研究院自建立以来，已孵化3家智能企业，引进2家智能企业，争取社会资本股权投资8400余万元。未来该院将服务更多的企业转型升级，在培育和打造天津开发区智能产业集群发挥重要作用。

此外，天津开发区已建成智能制造装备产业园、智能装备综合服务平台、科理公共对标创新中心、智能装备企业孵化平台。其中，泰达智能制造装备产业园，成功吸引一批面向具体行业应用的集成解决方案公司、平台型公司、整机制造公司以及面向关键技术、零部件的研发公司入驻；智能装备综合服务平台，致力于为企业解决产品中试阶段单件，小批量产品的生产加工问题，拥有3D打印中心、5轴加工中心、水下检测设备等众多公共设施；科理公共对标创新中心，提供对汽车、小型飞机和高速列车关键部件等高端产品的逆向分析，以及“工业4.0”的展示功能；高端智能装备企业孵化平台，支持企业获得从孵化、技术研发辅导、财税补贴到人才服务等一系列服务。

打造高端智能产业生态链条

近年来，天津开发区紧紧围绕产业发展定位，高水平建设先进制造研发基地，推动高端智能产业实现快速发展。目前，开发区拥有高端智能制造企业超过60家，包括深之蓝、一飞智控、海之星、泰华机器人、宝涞机器人、辰星并联等技术领先的自主创新高科技企业；川崎机器人、发那科机器人、SEW-传动、普达软件、欧玛执行器、易而速、鸿天自动化等系统集成及配套企业。天津开发区已经初步形成从基础研发、技术展示、专业设备服务、行业集成解决方案在内的较为完善的智能产业链条。

其中，天津开发区依托在超级计算、电子信息、软件、零部件制造、高校科研等方面积累的优势，促进了工业机器人产业快速发展。开发区泰达智能制造装备产业园及周边已经聚集了专注技术与关键零部件研发、系统集成和工业化应用的宝涞机器人，从事水下机器人研发的深之蓝海洋设备，从事机器人关键零部件开发的中科国技（天津）智能系统，本体制造和销售的泰华宏业机器人、川崎机器人，作为智能化生产线的解决方案提供商的天津易而速机器人以及阿尔赛德自动化等20余家工业机器人企业。

智能制造为传统行业插上腾飞的翅膀

作为以制造业为主的经济功能区，天津开发区的众多工业企业均瞄准中国制造2025及工业4.0的发展方向，完成生产技术方面的自我革新，不断提升产品制造环节的智能化水平，实现生产效率的大幅提升。

位于天津开发区的美克美家是一家高端家具生产制造企业。近年来，公司实行智能化生产车间改造，通过引入工业机器人，把原来四个人的工作，缩减到一个人可以完成。如今生产线上的上料、加工、下料，统统由机器人自动完成。工人只要扫描一下物料上的跟单，就可以自动调出加工程序，实现自动加工。依托自动化控制系统，实现了产品的按需生产。美克美家通过技术改造，不仅节省了人力成本，还使得效率提升300%。

同样位于天津开发区的康师傅公司本是较为传统的方便面生产企业，在引进智能化生产线以后，一包方便面从和面、经历熟化、复合压延、连续压延、切丝成型、蒸煮、定量切断、油炸或风热干燥，最终经过风冷之后进行包装，均靠智能生产线自动完成。员工人数减少到原来的三分之一，生产效率却达到原来的一倍以上。

正在天津开发区如火如荼建设的一汽-大众华北基地和一汽丰田新一线两个大型整车项目更是在建设之初就智能化生产贯穿其中。一汽-大众华北基地项目车间将全部采用先进环保技术，将成为中国先进水平的绿色工厂；厂区将大面积引入自动上线小车供货，提升工厂整体自动化率。其中，冲压车间引进一条国际先进的伺服压力机，连续运行自动化系统，最快冲压速度达每秒18次(业内一般水平为13次)；焊装车间引进在线测量、离线测量、超声波检测设备等，车间自动化率75%以上，机器人数量将达900台；一汽丰田新一线项目将采用TNGA平台(Toyota New Global Architecture)，焊装车间选用与目前丰田日本本土工厂同款式的高速机器人, 自动点焊率由50%提高到95%水平，基本实现无人化焊接,与现有第3生产线比较，效率提升了将近五成；涂装车间采用机器人自动喷涂，实现无人化生产；总装车间打造柔性生产线，使主生产线能够根据生产节拍变更简单地进行长度调整，避免了今后能增产生布局变更时的大幅度调整。

谱写智能产业发展新蓝图

刚刚召开的2017年夏季达沃斯论坛指出，世界经济在全球化的大背景下继续发展，特别是新一轮的工业革命催生着新的产业、新的技术、新的业态，人类在过去任何一次工业或技术革命当中，都没有像今天这样有更多的机遇。

有研究提出，智能产业的发展将成为“第四次工业革命”的主导，前景广阔、潜力巨大，将引领未来产业的发展方向。

在促进智能产业发展上，天津开发区将面向国内外引进“专精特新”精英企业，充分发挥天津开发区的渠道和网络优势，一方面密切跟踪智能制造领域发展的新动态，锁定工业机器人、智能技术、3D打印、传感器等前沿领域，从国内外广泛引进优质项目资源；另一方面结合主导产业发展情况，从补充和完善产业链，实现产业集群发展的角度出发，聚焦产业链关键环节，着力引进具有核心技术、较强研发能力的高端装备企业和关键零部件生产企业、系统解决方案企业。

在促进传统企业转型升级方面，天津开发区将制定政策措施，鼓励传统企业利用智能化手段，向工业4.0和中国制造2025的方向迈进，实现区内企业生产效率和智能制造水平的总体提升。

天津开发区在区域《先进制造业十三五发展规划》中提出，将进一步完善高端智能制造发展的政策环境，细化智能制造的发展方向和重点；全力支持企业研发智能装备和智能化生产线，推动装备智能化；支持人机智能交互、在线监测系统等技术和装备的应用，推进生产过程智能化；进一步优化智能装备产业园等各类载体平台，完善网络基础设施，提升全方位服务效能，构建高端载体平台和云服务平台；要持之以恒引进一批掌握核心技术、发展潜能巨大、领军人才集聚的优秀智能制造企业，构建从驱动系统、执行系统、控制系统等关键构成部件，到工业机器人、机械手和服务机器人等自动化及成套设备的全产业链。