创泰科技参与云停车产业发展论坛：云停车企业发展需兼具软硬实力

深圳和杭州2017年6月29日电 /美通社/ -- 2017第三届中国云停车产业发展论坛近日在深圳会展中心成功举办。创泰科技等知名停车企业同堂交流、支付宝“蚂蚁金服”与会表态，这场以“开放、共建、共享”为理念的论坛看上去朝着犀利的“同行博弈会”方向发展。

事实如何？围绕着“谁能成为云停车行业的资源整合者”“云停车行业加速洗牌开始呈现两极分化，这种局面还能持续多久”这类尖锐提问，手捧“2017中国云停车行业十大领军人物”，“2017中国云停车十大品牌”两大企业荣誉的创泰科技销售副总王阳回复得很有看头。



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“停车行业目前没有哪个企业能单独说了算，要看发展和合作契机”

“现在停车行业事实就是这样，没有谁能单独说了算，要看发展和合作契机。”她认为，如今云停车产业虽然炙手可热，各大公司也有各自优势和成效，但存在停车服务的碎片化与产品的趋同性等显著问题。“近两年的‘跑马圈地’其实就围绕着整合碎片化停车资源，谁的布点越多谁越有把碎片‘凑整做大’的把握，但事实上停车行业整个体量太大，是重投资，还没有哪个企业单独做得来。我们创泰算做得久、做得比较好的了，也不敢说大话在短时间内能达成。”



创泰科技销售副总王阳现场演讲

在停车行业近两年火热的持续厮杀战中，创泰科技的战略一直是“穏字诀”。决策者们也许很早就看到了同质低价竞争和行标缺位给“互联网+”停车行业带来的内耗和资源浪费，但不断涌入的新手们推着潮流、和着时代压力泥沙俱下，整个市场陷入“血肉模糊的混战池”难以自拔，已然超出单个企业调整范畴。

“期待同行间的联盟和对话反应机制能提供契机，使停车资源共享给行业带来共赢。我们希望共烤一大块饼，把它整个做大做香，而不是‘自己熟别人生’，这样饼也就不能吃了。”创泰科技有关负责人也如此说道。

“停车企业要发展，关键看硬实力和软实力，我们其实在‘试行错误’中摸路”

创泰科技，2011年成立至今已六个年头，算得上“互联网+停车”企业里的“老资格”。公司员工队伍中青年占比高，他们亲切地称呼自己为“创泰人”，既自信又充满“仪式感”。

摸爬滚打多年的创泰人早已达成共识：“停车市场是发展的，停车刚需是存在的，停车变革是继续的，不要怕‘试行错误’。”

“试行错误”源于日语词汇，本意是“在反复尝试与失败中逐渐找出解决的办法”。这用于形容如今“互联网+”停车行业所走道路倒是恰如其分。采用怎样的商业模式？如何数据共享、进行何种程度的数据共享？云停车行业加速洗牌开始呈现两极分化的局面还会持续多久？都是问题，也都会在竞争也合作的摸索、模仿和打破模仿的反复淘沙过程中出现答案。

“市场在加速淘汰，不进则退。停车企业要发展，关键看硬实力和软实力。产品技术是硬实力，软件后台是软实力，合作能力也是软实力。我们率先在国内停车领域引入传感技术、提出并实践电子标签设想、进行NB-IoT智能停车商业化尝试、占到现有全国道路停车大部分份额靠的就是在不断纠错过程中积累的经验、勇气和眼力。电子支付方面我们也期待新的形式。”创泰科技对于企业的有效“试错”能力十分重视。



创泰科技停车云大数据平台

城市停车运营挑战和机遇并存

在本届云停车产业发展论坛及研讨会上，“目前一些城市已经开始打造城市级智慧停车平台，政府推出了智慧停车平台，我们云停车企业还有机会吗”这一提问同样醒目。据中国停车网统计，“截至2016年11月，全国已有138个县级以上城市引入智能系统进行道路停车收费管理”。

随着越来越多的城市引入智能系统进行道路停车收费管理，业外对于政府垄断泊位资源数据或自建城市云平台会“抢了企业饭碗”的担忧开始浮现。但对业界来说，智能化是必然趋势，导入城市级智慧停车平台，整合路内路外泊位资源本身就离不开“政企合作”，而且在跨城市平台运营上企业具有更大的优势。同时，由企业提供城市停车运营服务的“PPP”模式，对亟待解决民生问题又无暇顾及盈亏管理的城市来说，不失为良策。在这方面，在全国已建有20多家运营子公司的创泰科技也许能给出更精彩的表现。